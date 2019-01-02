إخبار ضدّ فارس سعيد على خلفية تغريدة.. ماذا قال فيها؟

تقدم المحامون حسن بزي ومريم حمدان وسهى اسماعيل بإخبار ضدّ النائب السابق فارس سعيد على خلفية تغريدته على حسابه في موقع "تويتر" والمتضمنة الدعوة للعمل على تحقيق السلام مع العدو الإسرائيلي، مخالفا بذلك أحكام قانون مقاطعة إسرائيل.