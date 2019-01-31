لبنان

شمال لبنان مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | تعميم من الأحوال الشخصية: طلبات بطاقة الهوية الكترونياً بدءاً من هذا الموعد
المصنفة ايضاً في: لبنان

تعميم من الأحوال الشخصية: طلبات بطاقة الهوية الكترونياً بدءاً من هذا الموعد

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 106
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
تعميم من الأحوال الشخصية: طلبات بطاقة الهوية الكترونياً بدءاً من هذا الموعد

أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية تعميما يتعلق بتعديل آلية استقبال طلبات بطاقات الهوية، جاء فيه: "حيث ان هذه المديرية العامة في صدد إعتماد المكننة الشاملة لسجلاتها وإستمارات بطاقات الهوية،

 

وحرصا على معايير الأمان المعتمدة في أنظمة أخذ بصمات المواطنين، يطلب الى رؤساء الدوائر في المحافظات كافة إبلاغ أقلام النفوس التابعة لكل منهم ما يلي:

 

1 - حصر حفظ إستمارات المواطنين وبصماتهم إلكترونيا في قاعدة بيانات المديرية العامة للأحوال الشخصية.

 

2 - التوقف إعتبارا من 31/1/2019 عن تسلم طلبات الاستحصال على بطاقات الهوية المنظمة لدى مختار المحلة لمن تجاوز عمره الخامسة عشرة (أيا كان نوعها)، وحصر تقديمها لدى محطات البصم في أقلام النفوس.

 

3 - يترك الخيار لولي أمر من لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره بتقديم طلب الاستحصال على بطاقة الهوية إما لدى مختار المحلة أو لدى محطات البصم الالكترونية الموجودة في أقلام النفوس كافة في مختلف المحافظات.

 

4 - ستستمر المديرية العامة في استقبال طلبات إستمارات بطاقات الهوية وانجازها، والتي سبق ان نظمت لدى مختار المحلة لمن تجاوز عمره الخامسة عشرة في حال كانت منظمة ومدرجة ضمن جداول إرسالية يعود تاريخ تنظيمها الى ما قبل تاريخ 31/1/2019، وبالتالي لن يتم إنجاز أي طلب ينظم بعد هذا التاريخ.

 

5 - يعمل بهذا التدبير إعتبارا من 31/1/2019.

 

يتوجب على مأموري النفوس تنفيذ هذه التعليمات ويتولون شخصيا تدقيق الاستمارات فور ورودها ومطابقتها عن السجلات دون سواها قبل توقيعها".

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)