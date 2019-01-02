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إضراب عام في لبنان غداً وتحذير الموظفين من المشاركة
قيّم هذا المقال/الخبر:
دعا المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام برئاسة د.بشارة الاسمر الى اضراب وطني عام وشامل يوم غد وعدم التوجه الى أعمالهم كبادرة احتجاج اولية على التأخر في تشكيل الحكومة واهمال المطالب العمالية تمهيدا للاعتصام والتظاهر حال عدم الاستجابة.
مصادر عمالية اشارت لـ «الأنباء» الى ان جهات حكومية حذرت موظفي الدولة من الانضمام الى المضربين تحت طائلة الملاحقة القانونية.
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
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