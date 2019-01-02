بيروت السابعة من أجمل عشر عواصم احتفالاً بـ2019

أشاد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري باحتلال بيروت المرتبة السابعة من العواصم العشر الاولى في تنظيم أجمل احتفال بالسنة الجديدة، وفق موقع «ناشيونال جيوغرافيك» العالمي، والبلد العربي الوحيد على القائمة.

وأشاد الحريري بالأضواء التي تلألأت فوق قباب المساجد والكنائس في وسط العاصمة، مقللا من اهمية الاعتراضات على كلفة الاحتفال الذي أقيم في ساحة مجلس النواب (النجمة) أمام الصورة الزاهية «التي نريدها للبنان». واحتشد آلاف اللبنانيين في ساحة النجمة والشوارع المحيطة في اول تظاهرة بهجة وسرور من زمن بعيد.