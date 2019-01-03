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الترقية للمدعومين فقط
قيّم هذا المقال/الخبر:
تم تأخير ترقية ملازم أول في قوى الأمن الداخلي بسبب علاقة عاطفية تربطه بعسكرية. كما أخرت ترقية ثانٍ بسبب علاقة خارج الزواج تربطه بسيدة مطلقة، فيما رُقّي ضابطان برتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب رغم أنهما عوقبا سابقاً بعد توقيفهما بسبب ارتباطهما بعلاقة مثلية، علماً أنّهما محسوبان على الجهة السياسية نفسها التي غطّت ضابطاً متورطاً في ملفات فساد.
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
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