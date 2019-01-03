إخلاء سبيل متهم بتهريب مخدرات؟

يتردّد في عدلية بعبدا أنّ أحد قُضاة التحقيق بصدد إخلاء سبيل أحد الموقوفين ضمن شبكة تهريب مخدرات دولية بين لبنان ومصر وليبيا والهند. وتفيد المعلومات بأنّ القاضي نفسه أخلى سابقاً سبيل موقوف في الشبكة نفسها بموجب كفالة مالية باهظة، قبل أن تُخفّف إلى ٢٠ مليون ليرة، رغم أنّ محاضر التحقيق، التي تنشرها «الأخبار» غداً، تؤكد تورّط المخلى سبيله.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية صحيفة الاخبار اللبنانية