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إنتقادات عنيفة للنائب رولا الطبش بعد تقدمها لتناول القربان في الكنيسة

آخر تحديث: منذ 20 من الدقائق
المصدر: سفير الشمال
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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إنتقادات عنيفة للنائب رولا الطبش بعد تقدمها لتناول القربان في الكنيسة

أشعلت النائب عن المقعد السني في بيروت رولا الطبش مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حضورها قداسا للمحبة والسلام، حيث أقدمت على تصرف غريب لم تكن مضطرة عليه، عندما تقدمت الى الكاهن لكي تتناول القربان، لكن الكاهن لم يناولها بل إكتفى بوضع الكأس على رأسها.

 

هذا التصرف غير المبرر من نائب من الطائفة السنية، أدى الى حملة من الانتقادات العنيفة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين إستهجنوا ونددوا بشدة ما أقدمت عليه الطبش، معتبرين أن ما قامت به لا يمثل إلا نفسها، مستنكرين ممارستها طقوس لا تمت الى الاسلام بصلة، فضلا عن العديد من التغريدات التي تعاطت مع ما قامت به الطبش بسخرية مطلقة.

 

وبعد هذه الضجة اصدرت النائب رولا الطبش بيانا قالت فيه:″استغرب كيف أن حضوري قداسا للمحبة والسلام كان موضع خلاف أو انتقاد لي، لست اول مسلم يدخل الكنيسة ولن أكون الأخيرة.

 

وأضافت: استغرب كيف أن البعض من يدعي العيش المشترك ينتقده حين تسمح له الفرصة ضاربا بعرض الحائط كل اساس لبنان، ويحول الوطن إلى ساحة حرب وخنادق. واستغرب كيف ان احترام حرية المعتقد المصانة بالدستور تتحول إلى متاريس لدى البعض من أجل التعبير عن حقده الدفين لغايات معروفة.

 

وختمت: إن الطقوس واحترام عادات الغير لا تلغي الإيمان الداخلي، ولا تجعل المسلم كافرا، خصوصا ان مشاركتي في الطقوس (القداس) ليس إيمانا بها بل احتراما للمؤمنين بها، وبكل الأحوال لبنان لا يقوم الا بجناحيه المسلم والمسيحي.″

 

وقد لاقى بيان الطبش إستهجانا أكثر وأوسع من مشاركتها في ممارسة الطقوس المسيحية بتقدمها لتناول القربان، حيث ضاعف الناشطون على مواقع التواصل من إنتقاداتهم لها، وكتب أحد الناشطين: ″إجت بدها تكحلها قامت عمتها″، في حين إعتبر البعض وجلّهم من الطائفة المسيحية أن ″ما قامت به هو تعبير عن الوحدة الوطنية″.

المصدر: سفير الشمال

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