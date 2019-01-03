عيد: يجب محاكمة هيئة الإشراف على الإنتخابات فوراً

تحت عنوان “فضيحة الفضائح”، كتبت الإعلامية غادة عيد مقدمة برنامج “علم وخبر” على صفحتها على “فايسبوك”، “أن هيئة الاشراف على الانتخابات لم ترسل تقريرها الذي يتضمن النفقات الانتخابية بعد الى المجلس الدستوري الناظر في الطعون الانتخابية”.

وأضافت عيد أن “هذه الهيئة قد خالفت القانون وتخطت لشهرين على التوالي المهلة المعطاة لها للقيام بواجبها الاساسي الذي أنشئت من اجله ويتقاضى اعضاؤها الرواتب من اموال اللبنانيين لحماية اصواتهم الانتخابية وتطبيق القانون، وختمت عيد: “يجب محاكمة هذه الهيئة فوراً”.