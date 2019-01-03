تضارب وذعر.. "سيتي سنتر" يتحوّل ساحة معركة!

وقع اشكال مساء الأربعاء الفائت في "سيتي سنتر" الحازمية بين مجموعة كبيرة من الشبان، أدى الى حالة فوضى وذعر في المكان، وفرار المتسوّقين.

وفي التفاصيل، فإن اشكالاً بين عدد من الشبان، تحوّل الى معركة اشتباك بالأيدي وتضارب، ومطاردة داخل أروقة المجمّع التجاري.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صفحة "وينية الدولة" كيف تحوّل "سيتي سنتر" الى ساحة عراك، من دون أن يكون هناك تدخّل لأي عناصر من "أمن المجمع".