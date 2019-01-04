- التجاذب يتسع: تعويم الحكومة أو تعويم الشارع؟
- تفاؤل مفتعل بالحكومة وطروحات باسيل "قديمة" و"التشاوري" مستعد لترشيح أسماء جديدة لتمثيله
- مساع لدعوة دمشق الى قمة بيروت
- شبكات تهريب حشيشة و«ترامادول» أمام القضاء: إخلاء سبيل موقوفين يُشعل العدلية
- إسرائيل للبنان: سنعتدي عليكم... لا تردّوا!
- العمالي ينفّذ «إضراباً منزلياً»: ضرب سياسي أم فخّ من «سبعة»؟
- اقتراح بدمج جنوب أستراليا والإقليم الشمالي في ولاية واحدة تحمل اسم "سنتراليا"
- توقعات الأبراج ليوم January 4, 2019
- هل يتحوّل الشارع في لبنان «صندوق بريد» لرسائل برسْم تشكيل الحكومة؟
- الإضراب العام اليوم.. والتظاهرات الأحد
- الحريري يرفض دعوة سورية إلى القمة الاقتصادية
- الصراع على الزعامة السنّيّة في لبنان (3)
- ترامب يصدم حلفاءه مرة أخرى بشأن سوريا وإيران
- تضارب وذعر.. "سيتي سنتر" يتحوّل ساحة معركة!
- لماذا نَختَلِف مَع الرئيس البشير في استِخدام مُصطَلح “المُؤامرة” في تَوصيفِه لاحتِجاجات السودان الشعبيّة الحاليّة؟ وهل يتَلَقَّى المُتظاهِرون تَعليمات مِن مُخابَرات وسِفارات خارجيّة فِعلًا؟ وما هِي النَّصيحة التي نُوجِّهها إليه للخُروج مِن الأزَمَةِ الحاليّة؟
- شاهد على العصر- جوني عبده ج7
- "حاويات الأمونيا" في خليج حيفا "قنبلة نوويّة".. نصرالله هدّد و"اسرائيل" تحرّكت!
- إنتقادات عنيفة للنائب رولا الطبش بعد تقدمها لتناول القربان في الكنيسة
- عيد: يجب محاكمة هيئة الإشراف على الإنتخابات فوراً
- فصل الأسد عن إيران ”وهم”… أين لبنان من ”الاندفاعة العربية” نحو النظام السوري؟
- الحكومة والقمة الاقتصادية والأسد ثالثهما
- شاهد على العصر- جوني عبده يكشف أطماع الأسد بسوريا وأسباب صراع العائلات المارونية ج6
- من "القبر العثماني" في سوريا.. أردوغان يبعث برسالة للأكراد
- باكورة السنة الجديدة: إضراب غداً.. وإتصالات التأليف لم تبلغ الحلول
- بيروت السابعة عالمياً في احتفالات ليلة رأس السنة
- معارضون «عونيّون»: حدودُنا أبعد من «التيار»
- بكركي: الحكومة قبل فكّ الزينة والمغارة!
- هل يكفي أن «يصمّم» عون والحريري لتُؤلّف الحكومة؟
- مواجهة بين البيض والسود.. شبح "كرونولا" يلاحق أستراليا
- لماذا تحظى النساء بجنس أفضل في ظل الاشتراكيّة؟
- دراسة تكشف السر وراء قصر يدي "أشهر ديناصور"
- بسبب "خرافة".. العنب يقتل طفلا ليلة رأس السنة
- باسيل يقترح حكومة من 36 وزيراً!
- الترقية للمدعومين فقط
- إخلاء سبيل متهم بتهريب مخدرات؟
- 10 أسئلة إلى رياض سلامة
- محمد شقير: وزير الخصخصة
- باسيل عاد لفكرة الـ32 والحريري فضل الـ24 و"حزب الله" يعد الراعي بحكومة في 3 أيام بعد حوار "بلا قفازات"
- هل يخترق باسيل جدار أزمة التأليف من النافذة السورية؟
- حين تشعر “ديرشبيغل” بالعار
- التطبيع العربي مع نظام الاسد... ما له وما عليه
- توقعات الأبراج ليوم January 3, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 3, 2018
- إبراهيم يقترح فصل كتلة عون عن «الحر»
- إفراج إيراني عن تشكيل حكومة سعد الحريري
- لبنان: تشكيل الحكومة في دائرة «عصْف الأفكار»
- حزب الله يبلغ بكركي: الحكومة في وقت قريب جداً
- بيروت السابعة من أجمل عشر عواصم احتفالاً بـ2019
- إضراب عام في لبنان غداً وتحذير الموظفين من المشاركة
- تعميم من الأحوال الشخصية: طلبات بطاقة الهوية الكترونياً بدءاً من هذا الموعد
-
الصراع على الزعامة السنّيّة في لبنان (3) ...الكاتب:
-
فصل الأسد عن إيران ”وهم”… أين لبنان ...الكاتب:
-
الحكومة والقمة الاقتصادية والأسد ثالثهما ...الكاتب:
-
معارضون «عونيّون»: حدودُنا أبعد من «التيار» ...الكاتب:
-
بكركي: الحكومة قبل فكّ الزينة والمغارة! ...الكاتب:
-
هل يكفي أن «يصمّم» عون والحريري لتُؤلّف ...الكاتب:
-
10 أسئلة إلى رياض سلامة ...الكاتب:
-
محمد شقير: وزير الخصخصة ...الكاتب:
-
-
-
الحكومة المشتهاة.. بلا موعد عام 2019 ...الكاتب:
-
2019 وإحتمالات المؤتمر التأسيسي ...الكاتب:
-
2019 ضيفٌ ثقيل ...الكاتب:
-
معمودية صناديق النيابة: كثير من النسبيّة... قليلٌ ...الكاتب:
-
هكذا سيحارب «حزب الله» الفساد في العام ...الكاتب:
-
2018... سنة «القوات» بامتياز ...الكاتب:
-
سنة صعبة... ومهمّة أصعب! ...الكاتب:
-
الحريري 2018: صمود الحفاظ على آخر الدفاعات ...الكاتب:
-
الصراع على الزعامة السنّيّة في لبنان (2) ...الكاتب:
-
"التيار الوطني الحر": شعار التغيير يتبدد بمغانم ...الكاتب:
-
فرط باسيل "تفاهم معراب"... ماذا عن "اتفاق ...الكاتب:
-
الأولوية لـ«مار مخايل 2» أو للحكومة؟ ...الكاتب:
-
حكومة 2019 تنتظر الرأس التي ستتكسّر؟ ...الكاتب:
-
أوقِفوا هذا التعسّف! ...الكاتب:
-
بري للحريري: من يؤلّف الحكومة... أنت أم ...الكاتب:
-
إسرائيل: روسيا تهددنا من لبنان ...الكاتب:
-
الصراع على الزعامة السنيّة في لبنان (١) ...الكاتب:
-
هل انتهى «تفاهُم مار مخايل»؟ ...الكاتب:
-
عون يشتبك مع الشيعية السياسية.. ولا يخاصمها ...الكاتب:
-
بين «الجنرال» و«السيد»: تفاهُم مُحاصر بـ«الألغام» ...الكاتب:
شبكات تهريب حشيشة و«ترامادول» أمام القضاء: إخلاء سبيل موقوفين يُشعل العدلية
تضجُّ عدلية بعبدا بخبر إخلاء سبيل المشتبه فيه حسن ز. باعتباره أحد الموقوفين ضمن شبكة تهريب مخدرات، ضبطها فرع المعلومات قبل أسابيع، من ضمن أربع شبكات تنشط في تهريب المخدرات بين لبنان ومصر وليبيا والهند. المعلومات المتداولة ذكرت أنّ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أخلى سبيل الموقوف مقابل كفالة مالية قدرها ٢٠ مليون ليرة، وذلك لقناعته بعدم وجود جرم المخدرات وتورطه حصراً في تهريب دواء «ترامادول». في المقابل، محاضر التحقيق تُظهر أنّه كان يسأل في شأن استيراد كوكايين من أميركا الجنوبية. فما هي القصة؟
أوقفت قوى الأمن الداخلي أربع شبكات تنشط في مجال تهريب المخدرات من لبنان إلى مصر. بدأت القصة بـ«إخبارية» إضافة إلى تحليل تقني، ما كشف وجود أرقام أمنية تتواصل مع بعضها البعض (الرقم الأمني غير مسجّل باسم صاحبه ويُستخدم في اتصالات محددة ثم يُرمى). خريطة الاتصالات بيّنت أنّ عدداً من هؤلاء مشتبه فيهم في تجارة المخدرات، إضافة إلى الاشتباه في تورّط بعضهم في تهريب دواء «الترامادول». كما حدّدت وجود أربع شبكات تتواصل في ما بينها ومع تجار مخدرات خارج لبنان. رُصِدت الأرقام وحاملوها قبل أن تُفكَّك هذه الشبكات قبل نحو شهرين. بيّنت التحقيقات أنّ المشتبه فيهم ضالعون في العديد من عمليات تهريب المخدرات بين لبنان والخارج. كان لافتاً أنّ الرأسين المدبّرين لاثنين من الشبكات المضبوطة، يُعدّ أحدهما من أبرز مصدّري الحشيشة في لبنان، فيما الثاني من رجال الأعمال المعروفين في تجارة التبغ، قد استخدما أكبر عدد من الأرقام الأمنية، لدرجة أنّ أحدهم استخدم خلال نحو سنتين أكثر من ١٥ رقماً خلوياً.
غير أنّه بعد إحالة الملف إلى القضاء خرج اثنان من المشتبه فيهم بكفالة مالية. أحدهما أُخلي سبيله بكفالة قدرها ٢٠ مليون ليرة والثاني أُخلي سبيله مقابل مليون ليرة. علماً أنّ حسن ز. أحد المخلى سبيلهما كان يحمل رقماً أمنياً، يستخدمه للتواصل مع حسين ر. رئيس الشبكة. وبحسب المعلومات الأمنية، فإنّ حديثاً جرى بينهما في شأن تهريب كمية من مادة الكوكايين موجودة في أميركا الجنوبية. وبحسب التحقيقات، فإنّ الرأس المدبّر للشبكة سأل حسن ز. عن إمكانية تهريب كوكايين من أميركا اللاتينية بالطريقة نفسها التي يُهرّب بها «الترامادول»، فردّ الأخير بأنّ المسؤول عن التهريب هو السوري عبدالكريم د. (أُخلي سبيله أيضاً). عندها طلب رئيس الشبكة سؤال عبدالكريم، فرد الأخير بطلب عدم مفاتحته في الأمر مجدداً. ماذا عن التنسيق لتهريب كوكايين؟ رجل أعمال خمسيني، ذائع الصيت في عمله، يسأل صديقه الخمسيني عن تهريب كوكايين... ألا يوحي ذلك بأنّها ليست المرة الأولى أو أنّ أمراً مشبوهاً يحصل؟ لنفترض، في المنظور القضائي، أن جرم تهريب الكوكايين أو بدء التخطيط له لم يحصل بعد، لكن لماذا لم يوقف حسن ز. بجرم تهريب مواد مخدرة أو بجنحة مخالفة قانون الصيدلة، بل أخلي سبيله بعد أقل من شهر على توقيفه. ماذا عن وجود رقم أمني بحوزة الموقوف المخلى سبيله؟ ألا يشي ذلك بالشبهة؟
في هذا السياق، المصادر المطلعة على الملف نفت وجود أي مباشرة بتنفيذ الجرم توجب العقوبة. ترى المصادر أنّ القانون يُعاقب البائع بجرم مخالفة قانون الصيدلة، والبائع في هذه القضية هو عبدالكريم د. (علماً أنّ الصفقة تمّت خارج لبنان). ترى المصادر القضائية أنه لا يمكن الحكم بأنّها أدوية مخدرة، إذ لا يمكن اعتبارها كذلك، بحسب القانون، إلا عندما تتجاوز الجرعة العشرة في المئة. أما في شأن الحديث عن تهريب الكوكايين، فترد المصادر بأنّ الأعمال التحضيرية لا يُعاقب عليها إن لم تصبح أعمالاً تنفيذية. وفي شأن الرقم الأمني، تشير المصادر إلى أنّه لم يحصل أي تواصل مباشر بين المخلى سبيله وأي من تجار المخدرات، كاشفة أنّ التواصل محصور بتهريب الدخان.
قاضي التحقيق الذي أصدر مذكرات توقيف وجاهية بحق المذكورين، بعد ادعاء النائب العام في جبل لبنان غادة عون، عاد هو نفسه وأخلى سبيلهما بعد استجوابهما، وصادقت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بالإجماع على قرار القاضي.
وبالعودة إلى تفاصيل محاضر التحقيقات الموجودة في عُهدة القضاء، في شأن تلك الشبكات الموقوفة، يظهر أنّ الشبكة الأولى يترأسها علي ش. (مواليد ١٩٧٢)، وهو أحد أبرز تجار المخدرات اللبنانيين، لديه أسبقيات وكان موقوفاً بجرم تهريب مخدرات قبل أن يخرج ويتوارى عن الأنظار. علي هذا بعد خروجه من السجن وسّع دائرة نشاطه ليفتح خط تنسيق مع تجار مخدرات مصريين. تاجر المخدرات لم يحتكر تصدير المخدرات لنفسه، إنما يعمد أحياناً إلى تزويد تجار مخدرات لبنانيين بكميات من المخدرات ويقبض ثمنها فوراً، فيما يتولّى هؤلاء تهريب المخدرات وشحنها إلى الخارج. تمكنت القوى الأمنية من توقيف أعضاء الشبكة التي ألّفها المذكور. من بين أفرادها، حسين م. الذي استأجر مستودعاً في بيروت لتوضيب المخدرات في داخله. كذلك تبيّن تورّط المخلّص الجمركي حسّان ض. الذي كان يجري التنسيق معه لتسهيل شحن المخدرات إلى الخارج. الطريف في الأمر أنّ المخلّص الجمركي، المذكور، عمَد في إحدى المرات إلى محاولة سرقة شحنة المخدرات لنفسه مخطِّطاً لإبلاغ أصحابها أنّها ضُبطت. تلك هي الشحنة نفسها، البالغ وزنها أكثر من طنين، التي ضبطها فرع المعلومات. كذلك أوقف علاء ج. الذي كان ينشط على الخط عبر قيادة شاحنة محمّلة بالمخدرات. نقل هذا مخدرات من البقاع إلى بيروت، حيث ضُبِط ٢ طُن من الحشيشة في مستودع في الضاحية الجنوبية.
حاول المخلّص الجمركي الذي كان يُسهّل التهريب أن يسرق شحنة المخدّرات لنفسه قبل ضبطها
الشبكة الثانية يترأسها الموقوف حسين ر. (مواليد ١٩٥٩)، وقد أفاد أمام محققي فرع المعلومات بتهريب المخدرات من لبنان إلى مصر، بالتنسيق مع تجار مخدرات مصريين. ذكر أنّ ابن شقيقه علي ر. (مواليد ١٩٨٦) كان يتولّى التنسيق، كاشفاً أنّهم نفّذوا أربع عمليات تهريب إلى خارج لبنان بين العامين ٢٠١٦ و ٢٠١٨. كذلك أفاد بأنّه عام ٢٠١٧ نجح في تهريب كمية كبيرة من المخدرات من لبنان إلى مصر، بالتنسيق مع اللبناني سليمان ا. الموجود هناك، غير أنّ الأمن المصري أوقف الأخير، ولا يزال مسجوناً لغاية اليوم. تبيّن أنّه يملك مصنعاً للمخدرات في مصر، كما هرّب قبلها، بالتنسيق مع أشخاص من الجنسية التركية والمصرية، كميات من حشيشة الكيف كان يشتريها من رئيس الشبكة الأولى علي ش. في لبنان ثم يعمد إلى تصديرها تهريباً. كما أقرّ بأنّه هرّب ثلاث شحنات من مادة «الترامادول» بالاشتراك مع حسن ف. ز. وعبدالكريم د. من الهند إلى ليبيا، وكان يُخطِّط لتهريب كمية كبيرة من مادة الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى مصر بالاشتراك معهما. كذلك كشفت التحقيقات أنّ الرأس المدبّر كان يقوم بعمليات التهريب بالتعاون مع حسين س. أحد الذين ترشحوا للانتخابات النيابية الأخيرة، والذي حصل على نحو ٤ آلاف صوت في تلك الانتخابات.
أما الشبكة الثالثة فيترأسها علي ر. (مواليد ١٩٥٩)، الذي يمتهن تهريب حشيشة الكيف وحبوب «الكبتاغون» من لبنان إلى مصر. فيما الشبكة الرابعة يترأسها محمد ق. (سوري الجنسية)، الناشط على خط تهريب المخدرات من لبنان إلى عدة دول عربية، وتربطه علاقة واسعة بتجار مخدرات لبنانيين وأجانب. المهرّب هذا يملك شاحنات نقل دولية يستخدمها في عمليات التهريب. كان يستحصل على كميات المخدرات من علي ش. والموقوفين علي ع. م. والموقوف مهدي م. وذكرت المعلومات أنّ جميع المذكورين استخدموا أرقاماً أمنية من أجل تنسيق عمليات التهريب.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- التجاذب يتسع: تعويم الحكومة أو تعويم الشارع؟
- تفاؤل مفتعل بالحكومة وطروحات باسيل "قديمة" و"التشاوري" مستعد لترشيح أسماء جديدة لتمثيله
- مساع لدعوة دمشق الى قمة بيروت
- شبكات تهريب حشيشة و«ترامادول» أمام القضاء: إخلاء سبيل موقوفين يُشعل العدلية
- العمالي ينفّذ «إضراباً منزلياً»: ضرب سياسي أم فخّ من «سبعة»؟
- هل يتحوّل الشارع في لبنان «صندوق بريد» لرسائل برسْم تشكيل الحكومة؟
- الإضراب العام اليوم.. والتظاهرات الأحد
- الحريري يرفض دعوة سورية إلى القمة الاقتصادية
- تضارب وذعر.. "سيتي سنتر" يتحوّل ساحة معركة!
- شاهد على العصر- جوني عبده ج7
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)