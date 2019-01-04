باسيل "يقوطب" على ابراهيم

ثمة اتهام يوجه الى رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، حول ممارسة "فعل القوطبة" على مساعي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، من اجل صوغ حل لمعضلة العقدة السنية التي توقف تشكيل الحكومة.

وتلفت انه وفي كل مرة يبرز دور ما للواء ابراهيم، يدخل باسيل مجدداً الى عمق التفاصيل، مما تكون نتائجه عكسية لما يحمله اللواء. وكمثال على ذلك، توضح ان باسيل "فرمل" بالدليل ثلاث مرات المبادرة التي يعمل تحتها ابراهيم، اي انه اسقطها ثلاث مرات.