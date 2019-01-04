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إشكال وإطلاق نار ومحاولة خطف شاب في منطقة الحدث!

آخر تحديث: منذ 25 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 3
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إشكال وإطلاق نار ومحاولة خطف شاب في منطقة الحدث!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر لحظة إطلاق نار كثيف، قرب صيدلية في منطقة الحدث – السانت التيريز، تبعته محاولة خطف شاب، وفق ما تمّ تناقله.

 

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد قام عدد من المسلحين بمحاولة خطف شخص من آل د. في المحلّة المذكورة، كما جرى إطلاق نار في الهواء، وتبيّن أنّ سبب الإشكال ماديّ. ولاحقاً، حضرت قوّة من الجيش وفتحت تحقيقاً بالحادثة.

 

تجدر الإشارة إلى أنّه لم يتسنَّ لـ"لبنان 24" التأكّد من تاريخ تصوير الفيديو وكذلك المكان الذي صوّر فيه.

 

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