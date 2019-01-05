- 100 ألف مولود سوري مُسجَّلون رسمياً! ماذا عن غيــر المُسجَّلين؟
- تفاصيل «المبادرة الرئاسية 2»... من ابراهيم إلى باسيل
- ما يعنيه «إحياء» حكومة تصريف الأعمال في «زمن الفشل»!؟
- العونيّون و«الشارع»: «مش وقتها»!
- ما هي حاجة «العهد القوي» لـ«الثلث المسيحيّ الضامن»؟
- الخيانة أشعلت حرباً ملكية.. كيف رأت الأميرة ديانا الأمير تشارلز عدواً لها
- الحياة الزوجية بعد 10 سنوات.. مشكلات تتكرر وحلول بسيطة
- العلماء يصلون إلى "بحيرة الألغاز" تحت جليد القطب الجنوبي
- ملامح الفاشيّة في الديموقراطيّات الغربيّة: الحالة الأميركيّة
- حزب الله يدعم باسيل... لحكومة من 32 وزيراً
- ماذا وراء عرقلة التأليف: حزب الله يرمي المسؤولية بالكامل على الحريري؟
- جنبلاط يرى أن الضوء الاخضر للتشكيل لم يأت بعد وقاطيشه يتهم باسيل بالتعطيل... "لأهداف شخصية"
- موازنة 1969 أم 1970 أم لا سابقة أبداً؟
- تطويق إيران واجتذاب سوريا: سيناريو قديم بنسخة جديدة
- «ماكنزي»: خفض الرواتب وزيادة الـ TVA!
- ادعاء إسرائيلي ــــ أميركي ضد 11 مصرفاً لبنانياً: متآمرون مع حزب الله!
- سجال بين المحافظ وسعد
- توقعات الأبراج ليوم January 5, 2019
- النقاب يدخل مناهج غرب أستراليا
- بسبب خطأ كارثي..عراقي داعشي بصدد الخروج لشوارع أستراليا
- إشكال وإطلاق نار ومحاولة خطف شاب في منطقة الحدث!
- باسيل "يقوطب" على ابراهيم
- شاهد على العصر- جوني عبده ج8
- أستراليا: سكان أوبال بصدد رفع دعوى قضائية جماعية حول العيوب الانشائية
- ... ومستشفيات البقاع تلوِّث الليطاني أيضاً!
- لبنان يُضرِب ضد رئيس الجمهورية أولاً
- حاكم مصرف لبنان: لا علاقة لقروض عائلة ميقاتي بالمؤسسة العامّة للإسكان
- ابو كسم للطبش: نحن لا نعبد الحجر
- "اللباس الفاضح".. ممثلة تركية تثير ضجة بفستان الزفاف
- منظمة حقوقية: السلطات السعودية صورت ناشطة معتقلة وهي عارية
- 10 أعراض للسرطان يمكنك اكتشافها بنفسك
- اليمين المتطرف الالماني يشكل مجموعات للدفاع الذاتي بعد اعتداء مهاجرين على مارة
- بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي يفوز على ليفربول 2-1 ويكبده الخسارة الأولى هذا الموسم
- بطولة اسبانيا: ريال يكتفي بنقطة من مباراته المؤجلة مع فياريال
- 225 يوماً بلا حكومة: إلى الإضراب دُر
- لبنان في مهب عاصفتين... والقمة الإقتصـــادية مُهدَّدة بالتأجيل
- «حزب الله» يدخل المواجهة المصيرية الأولى منذ تأسيسه
- روسيا «تتدخل» حكومياً
- 100 يوم شديدة الصعوبة
- الحكومة بين «البريستو» وفيتامين الليمون!
- «بيت بنوافذ كثيرة»
- التجاذب يتسع: تعويم الحكومة أو تعويم الشارع؟
- تفاؤل مفتعل بالحكومة وطروحات باسيل "قديمة" و"التشاوري" مستعد لترشيح أسماء جديدة لتمثيله
- مساع لدعوة دمشق الى قمة بيروت
- شبكات تهريب حشيشة و«ترامادول» أمام القضاء: إخلاء سبيل موقوفين يُشعل العدلية
- إسرائيل للبنان: سنعتدي عليكم... لا تردّوا!
- العمالي ينفّذ «إضراباً منزلياً»: ضرب سياسي أم فخّ من «سبعة»؟
- اقتراح بدمج جنوب أستراليا والإقليم الشمالي في ولاية واحدة تحمل اسم "سنتراليا"
- توقعات الأبراج ليوم January 4, 2019
- هل يتحوّل الشارع في لبنان «صندوق بريد» لرسائل برسْم تشكيل الحكومة؟
-
تفاصيل «المبادرة الرئاسية 2»... من ابراهيم إلى ...الكاتب:
-
ما يعنيه «إحياء» حكومة تصريف الأعمال في ...الكاتب:
-
العونيّون و«الشارع»: «مش وقتها»! ...الكاتب:
-
ما هي حاجة «العهد القوي» لـ«الثلث المسيحيّ ...الكاتب:
-
موازنة 1969 أم 1970 أم لا سابقة ...الكاتب:
-
تطويق إيران واجتذاب سوريا: سيناريو قديم بنسخة ...الكاتب:
-
«ماكنزي»: خفض الرواتب وزيادة الـ TVA! ...الكاتب:
-
ادعاء إسرائيلي ــــ أميركي ضد 11 مصرفاً ...الكاتب:
-
لبنان يُضرِب ضد رئيس الجمهورية أولاً ...الكاتب:
-
روسيا «تتدخل» حكومياً ...الكاتب:
-
100 يوم شديدة الصعوبة ...الكاتب:
-
الحكومة بين «البريستو» وفيتامين الليمون! ...الكاتب:
-
«بيت بنوافذ كثيرة» ...الكاتب:
-
-
-
-
معارضون «عونيّون»: حدودُنا أبعد من «التيار» ...الكاتب:
-
-
-
10 أسئلة إلى رياض سلامة ...الكاتب:
-
محمد شقير: وزير الخصخصة ...الكاتب:
-
لا أحد بريئاً من دم "الطائف" ...الكاتب:
-
الأسد ولبنان: عودة المنتقم ...الكاتب:
-
الحكومة المشتهاة.. بلا موعد عام 2019 ...الكاتب:
-
2019 وإحتمالات المؤتمر التأسيسي ...الكاتب:
-
2019 ضيفٌ ثقيل ...الكاتب:
-
معمودية صناديق النيابة: كثير من النسبيّة... قليلٌ ...الكاتب:
-
هكذا سيحارب «حزب الله» الفساد في العام ...الكاتب:
-
2018... سنة «القوات» بامتياز ...الكاتب:
-
سنة صعبة... ومهمّة أصعب! ...الكاتب:
العونيّون و«الشارع»: «مش وقتها»!
للمرة الأولى منذ إنتخابِه رئيساً للجمهورية يجد الرئيس ميشال عون نفسَه في مواجهة الشارع. لا شيءَ يوحي أنّ تحرّكات الأرض ستكون ظرفية ولا محدودة في مواقيتها. «بيّ» تحريك «الأرض» مذ كان رئيساً لحكومة عسكرية لا يجد في «الشارع» والإضراب اليوم سوى رسالة مباشرة ضد «عهده» في التوقيت والأهداف!
13 تشرين 2015، على مفترق القصر الجمهوري، كانت المرة الأخيرة التي وقف فيها عون أمام «شارعه» الذي سانده من دون تلكُّؤ مذ كان رئيساً لحكومةٍ عسكرية ثم جنرالاً منفيّاً فزعيماً مسيحياً «رَجع» لـ «يربّي الجميع»!
يومها خُتم مسارٌ طويل من المواجهات في الشارع، تحديداً بعد العودة عام 2005، في وجه «أولاد الشوارع» كما سمّاهم آنذاك. كان الخطاب الأعنف لـ «جنرال المواجهات» السابقة مع النظام السوري، ولاحقاً مع حكومات فؤاد السنيورة وتمام سلام، وضد التمديد لمجلس النواب والتمديد لقائد الجيش، وضد كل مَن وقف أمام وصوله الى رئاسة الجمهورية.
عملياً، شكّلت تلك المحطة مفترقَ طرق بين ميشال عون «مشروع الرئيس» وميشال عون «الرئيس». الدليل: في 13 تشرين الأول 2016، على مفترق القصر الجمهوري نفسه، حضر خطاب «الجنرال» المهادن فيما طلّ عون عبر الشاشة.
لم يطلب في خطابه من العونيين، كما فعل سابقاً، «تحضير سواعدهم وتحمية أقدامهم»، رفضاً لـ «التمديد للوضع المستمرّ منذ العام 1990» ولمواجهة «أفراد العصابة الفاسدين». إختلفت اللهجة تماماً عن 13 تشرين 2015، وعن كل «تشارين» ما بعد 1990.
لم يهدّد عون «المتلاعبين بالاستحقاقات بدفع الثمن، وبإنكسار سيف مَن يقاتلون بسيف غيره». لم يتوعّد «المبسوطين بالجلوس على كراسي الحكم، أنّ ساعة الندم قد أتت». لم يلوّح بالشارع على طريقة «لا شيء يمنع من وقت لوقت أن نتنزّه نحنا ويّاكم في شوارع بيروت»، كما هدّد سابقاً.
عون، الذي كان يستعدّ لإنتخابه رئيساً، بدا أقرب الى «حمامة سلام» ترفرف فوق قصر بعبدا. قدّم «بروفا» لخطاب القَسَم المؤجّل مع تجنّب كامل للاحتكاك السياسي مع رافضي إنتخابه الذي تمّ في 31 من الشهر نفسه!.
هنا تماماً بدا العونيون كمَن يقطع «شعرة معاوية» مع الشارع. السلطة والشارع خطّان لا يلتقيان، فكيف إذا أصبح عون رئيساً للجمهورية.
للمفارقة، وبعد أشهر من إنتخاب «الجنرال» بدا، في نظر العونيين، كل مَن يلوّح بالشارع رفضاً لتراكم الأزمات وهريان النظام والعجز السياسي وسوء الأوضاع الاقتصادية وتقدّم «مؤشر» الفساد، كمَن يقف في مواجهة العهد و»التيار الوطني الحر» ورئيسه.
في كل مراحل رفع السقوف على مدى أكثر من 15 عاماً، انتظم العونيون صفّاً واحداً خلف «جنرالهم» بلا مشاكسة ولا إعتراض على الاستراتيجيات وحتّى التحالفات والتموضعات الظرفية. خيضت المواجهاتُ على أكثر من مستوى وضد أكثر من خصم... وحليف، و»الشارع البرتقالي» يميل مع «جنراله».
عناوين كبرى وأخرى تفصيلية أشعرت العونيين أنّ «الكون» يدور حولهم. لا حكومات من دونهم ولا رئاسة أولى إلّا إذا طُوِّبت لـ «الجنرال». لا تعيينات إلاّ عبر «ممثل المسيحيين». العوني «يعلّم» «القوّاتي» والكتائبي والشمعوني كيف تكون الانتخابات الحزبية الداخلية، وهو فقط مَن «يصدّر» للآخرين المفهوم الحقيقي للحرية والسيادة والاستقلال، لكي تُميّز «البضاعة الأصلية» عن «التايوانية». العونيون هم الأساتذة في «مواد» تأليف الحكومات والشراكة والتوازن، و»مواصفات الرئيس القوي»، والميثاقية، والمناصفة، والدفاع عن النفس والحقوق، وحياكة التفاهمات، وهندسة قوانين الانتخاب، ورفض التبعية، ومواجهة الفساد، والمقاومة السياسية، وصدّ الانتهاكات للقوانين والدستور... والبقية تلامذة! وهمّ بالتأكيد مَن أطلقوا كتيّبات في «فنّ النزول الى الشارع»... وتوقيت «الانسحاب» منه!
على الرغم من تنظيم تظاهرتين كبيريتين، الأولى نظّمها الحزب الشيوعي، والثانية تداعى اليها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وأيّدتها علناً أحزاب حليفة ومناهضة للعهد، وعلى رغم الدعوة الى الإضراب العام والتوجّه الى تنظيم تظاهرات «مفتوحة» لم يصدر أيُّ موقف رسمي بعد من جانب رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل حيال تحرّكات الشارع بإستثناء تعميم داخلي سُرِّب الى إعلاميين، تزامن مع فشل التسوية بتعيين جواد عدرا وزيراً، وأشار الى «مراهنة البعض على تظاهرات شعبية ضد «العهد القوي» ما يوحي بوجود نيّات وإرادة ضد العهد وهذا ما سنواجهه».
يكفي رصد تداول عونيين مقطع فيديو، أشارت اليه مقدّمة «أو تي في» الإخبارية، يؤكد فيه الوزير رائد خوري أنّ رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الجهة الداعية للإضراب بالتنسيق مع «حزب سبعة»، هو موظف في الإهراءات «لكنه لا يداوم»، حتى يتبيّن الموقف الحقيقي لـ «التيار» من تحرّكٍ وُصِفَ بـ «المشبوه» بتوقيته وأهدافه، لكنّ القوطبة الواضحة عليه حصلت من جانب أعضاء في تكتل «لبنان القوي»، كـ «الطاشناق» والنائبين شامل روكز ونعمة إفرام الذين أيّدوا علناً عنوان التحرّك الداعي الى تأليف حكومة، مع تسليم عونيين «بأننا لا يمكن أن نقف في وجه مطالب المواطنين وأوجاعهم».
يقول النائب سليم عون لـ «الجمهورية»: «نحن كتيار وُلدنا من الشارع لكننا لا نرى أنه هو الحلّ اليوم طالما أننا لا نزال نكدّ ونعمل من خلال وسائل «علاج» أخرى للوصول الى الأهداف نفسها»، مؤكداً «أننا أكثر طرف متضرّر من عدم ولادة الحكومة حتى الآن، ونؤيّد المطالب المرفوعة لأنها مطالبنا، لكن على رغم صعوبة الوضع الاقتضادي ووجع الناس قد يستثمر البعض في هذه الأرض الخصبة لأسباب وأهداف سياسية لذلك نتعامل بحذر مع هذه التحرّكات»، مشيراً الى «أنّ هذا الهدف قد سقط «لأنّ الرأيَ العام واعٍ ويعرف حقيقة الأمور».
ويتساءل عون «ما المشروع الذي يجمع بين الاتحاد العمالي و»حزب سبعة»؟ هل يحملون مشروعاً إنقاذياً؟ وماذا يقترحون علينا من مبادرات؟... أزمة تأليف الحكومة مسؤولية حلّها يقع على الجميع، ونحن كتيار سياسي مع رئيس الجمهورية نقوم بكل ما يلزم لحلّ أزمة الحكومة في أسرع وقت، فهذا الإستنزاف يضرّ العهد برمته، مع العلم أنّ تأليف الحكومة ليس سوى البداية كونها حكومة العهد الأولى ومنها تنطلق مشاريع الإصلاح الحقيقية».
في مطلق الحالات، يضيف عون، نرى أنّ الإضراب قد يكون ايجابياً إذا ما نظرنا اليه كمحفّز للقوى السياسية على أن تتحمّل مسوؤليتها أكثر في الخروج من النفق»، لافتاً الى «أنني متفائل بإمكانية حلّ أزمة الحكومة قبل المواعيد المفترَضة التي حُدّدت للتظاهر الأسبوع المقبل».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
ملاك عقيل
كاتبة وصحفية - جريدة السفير اللبنانية
- العونيّون و«الشارع»: «مش وقتها»!
- بين «الجنرال» و«السيد»: تفاهُم مُحاصر بـ«الألغام»
- لقاء «المنكوبين»: وزيرُنا «قيد الدرس»!
- «حزب الله» لحلفائه: جواد عدرا مُمثلكم!
- «المناصفة في قوى الأمــن: «مشروع مشكل» أم تسوية؟
- تيمور جنبلاط: «أنا غير»... ولكن!
- مُخبِر «المعلومات» يُفسِد «الجبنة القاتلة»
- «رسالة عون»... مواجهة مباشرة مع الحريري!
- كاميرات المراقبة «لغز» الجاهلية!
- الحريري والمشنوق: صورة و«عملية إنتحارية»!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)