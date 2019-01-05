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الرئيس ميقاتي يتمنى التوفيق لمنتخب لبنان في مشاركته ببطولة آسيا في كرة القدم

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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الرئيس ميقاتي يتمنى التوفيق لمنتخب لبنان في مشاركته ببطولة آسيا في كرة القدم

غرّد الرئيس نجيب ميقاتي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "كل التوفيق لمنتخب لبنان في مشاركته ببطولة آسيا في كرة القدم في الامارات العربية المتحدة. كلنا أمل بان تعبكم في الاشهر الفائتة لن يضيع سدى، وجميع اللبنانيين يدعون لكم بالتوفيق".

 

وكانت وصلت بعثة منتخب لبنان لكرة القدم إلى مطار دبي في الإمارات العربية المتّحدة، صباح اليوم السبت، حيث لقيت إستقبالاً حاشداً من جانب الجالية اللبنانية ‎في دولة الإمارات للمشاركة في بطولة آسيا في كرة القدم.

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