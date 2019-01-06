- هجوم متعدد المصدر على الحريري: مسؤول عن التأخير
- الملف الحكومي في لبنان... "يراوح مكانه".. "أمل" لباسيل: الثلث الضامن لا يُصرف رئاسيا
- لبنان «في قبضة» عاصفة ثلجية وحكومته الموعودة في... «الثلّاجة»
- لبنان: لا ضوء أخضر لتشكيل الحكومة ولا أصفر قبل القمة الاقتصادية
- حدث في مثل هذا اليوم January 6, 2019
- توقعات الأبراج ليوم January 6, 2019
- هل يستطيع الأستراليون التعري؟ ماذا يقول القانون في هذا الشأن؟
- لأصحاب السيارات في أستراليا.. احذروا هذه الغرامات
- تماهي عون وباسيل داخلي أمّا استراتيجيّاً فهو مع ”الحزب”؟
- وزراء الدولة يكبّدون الخزينة ٢٠ مليار ليرة ولا إنتاجية!
- أطول عمرا وأكثر سعادة.. هذا ما سيحدث في حال ابتعدت عن السكر
- مصادر «المستقبل»: محاولات شيعية لفرض الشراكة ومخالفة القواعد الدستورية
- ورقة الشارع والفوضى بوجه "التآمر" على الشيعية السياسية
- إضراب عام .. كأنه خبر وهمي
- باسيل في دائرة الإتهام بالتعطيل.. والحكومة في مهب الريح
- الرئيس ميقاتي يتمنى التوفيق لمنتخب لبنان في مشاركته ببطولة آسيا في كرة القدم
- النقاب يدخل مناهج غرب أستراليا
- واشنطن تلمح للبقاء في سوريا.. حتى القضاء على داعش
- أستراليا: الشرطة تفصل بين مظاهرة اليمين المعادي للهجرة ومعارضيهم في ملبورن
- لتحافظ على هدوئك.. تعلم الأسرار العشرة للتحكم بعواطفك
- صحف غربية: المحاكمة السعودية لقتلة خاشقجي مسرحية هزلية
- الضوء الأخضر للحكومة لم يأت بعد
- عون وباسيل: خيارات وأفكار.. برِّي: الحــل أمامكم.. و«الحزب» يهاجم الحريري
- 100 ألف مولود سوري مُسجَّلون رسمياً! ماذا عن غيــر المُسجَّلين؟
- تفاصيل «المبادرة الرئاسية 2»... من ابراهيم إلى باسيل
- ما يعنيه «إحياء» حكومة تصريف الأعمال في «زمن الفشل»!؟
- العونيّون و«الشارع»: «مش وقتها»!
- ما هي حاجة «العهد القوي» لـ«الثلث المسيحيّ الضامن»؟
- الخيانة أشعلت حرباً ملكية.. كيف رأت الأميرة ديانا الأمير تشارلز عدواً لها
- الحياة الزوجية بعد 10 سنوات.. مشكلات تتكرر وحلول بسيطة
- العلماء يصلون إلى "بحيرة الألغاز" تحت جليد القطب الجنوبي
- ملامح الفاشيّة في الديموقراطيّات الغربيّة: الحالة الأميركيّة
- حزب الله يدعم باسيل... لحكومة من 32 وزيراً
- ماذا وراء عرقلة التأليف: حزب الله يرمي المسؤولية بالكامل على الحريري؟
- جنبلاط يرى أن الضوء الاخضر للتشكيل لم يأت بعد وقاطيشه يتهم باسيل بالتعطيل... "لأهداف شخصية"
- موازنة 1969 أم 1970 أم لا سابقة أبداً؟
- تطويق إيران واجتذاب سوريا: سيناريو قديم بنسخة جديدة
- «ماكنزي»: خفض الرواتب وزيادة الـ TVA!
- ادعاء إسرائيلي ــــ أميركي ضد 11 مصرفاً لبنانياً: متآمرون مع حزب الله!
- سجال بين المحافظ وسعد
- توقعات الأبراج ليوم January 5, 2019
- من يلعب بدم الجغرافيا ستلعب بدمه ورأسه
- بسبب خطأ كارثي..عراقي داعشي بصدد الخروج لشوارع أستراليا
- إشكال وإطلاق نار ومحاولة خطف شاب في منطقة الحدث!
- باسيل "يقوطب" على ابراهيم
- شاهد على العصر- جوني عبده ج8
- أستراليا: سكان أوبال بصدد رفع دعوى قضائية جماعية حول العيوب الانشائية
- أستراليا.. مطاردة تنتهي بالانتحار
- ... ومستشفيات البقاع تلوِّث الليطاني أيضاً!
- لبنان يُضرِب ضد رئيس الجمهورية أولاً
-
-
-
تفاصيل «المبادرة الرئاسية 2»... من ابراهيم إلى ...الكاتب:
-
-
-
ما هي حاجة «العهد القوي» لـ«الثلث المسيحيّ ...الكاتب:
-
-
تطويق إيران واجتذاب سوريا: سيناريو قديم بنسخة ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
فصل الأسد عن إيران ”وهم”… أين لبنان ...الكاتب:
-
الحكومة والقمة الاقتصادية والأسد ثالثهما ...الكاتب:
-
معارضون «عونيّون»: حدودُنا أبعد من «التيار» ...الكاتب:
-
بكركي: الحكومة قبل فكّ الزينة والمغارة! ...الكاتب:
-
هل يكفي أن «يصمّم» عون والحريري لتُؤلّف ...الكاتب:
-
10 أسئلة إلى رياض سلامة ...الكاتب:
-
محمد شقير: وزير الخصخصة ...الكاتب:
-
لا أحد بريئاً من دم "الطائف" ...الكاتب:
-
الأسد ولبنان: عودة المنتقم ...الكاتب:
-
الحكومة المشتهاة.. بلا موعد عام 2019 ...الكاتب:
-
2019 وإحتمالات المؤتمر التأسيسي ...الكاتب:
-
2019 ضيفٌ ثقيل ...الكاتب:
-
معمودية صناديق النيابة: كثير من النسبيّة... قليلٌ ...الكاتب:
-
هكذا سيحارب «حزب الله» الفساد في العام ...الكاتب:
لبنان: لا ضوء أخضر لتشكيل الحكومة ولا أصفر قبل القمة الاقتصادية
باسيل من بكركي: هناك تناقض سياسي أبعد من التأليف
لا ضوء اخضر لتشكيل الحكومة ولا حتى اصفر، كما يقول وليد جنبلاط، ولا مفاجآت حكومية قبل القمة الاقتصادية العربية دون المشاركة السورية في هذه القمة، كما يشير تلفزيون لبنان الرسمي، ويؤكد حزب الله والحلفاء الاقربون، وبالنتيجة لا احد شديد الاهتمام بتشكيل الحكومة بقدر الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، لكن لا احد مستعدا لتقديم تنازلات تساعد على ولادة الحكومة بفك حبل سُرة الشوط الخانقة من حول عنقها الغض.
التيار الوطني الحر يرى ان تشكيل الحكومة ضرورة وطنية اشتدت ضرورتها مع اقتراب موعد القمة العربية الاقتصادية التي تطرح على لبنان فرصة جعل لبنان شريكا بإعادة اعمار ونهوض سورية على ان يكون مبادرا من خلال هذه القمة الى لمّ شمل العائلة العربية، كما تقول قناة «او.تي.في» الناطقة بلسان التيار.
ومعنى لمّ الشمل ان يبادر لبنان الى توفير ظروف الحضور السوري في القمة استنادا الى الانفتاحات العربية المشجعة، لكن هذا التوجه اصطدم ولايزال برفض رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أي دعوة لسورية، بمعزل عن الجامعة العربية صاحبة قرار تعليق عضوية سورية فيها.
الى ذلك، تبقى العقبة الكأداء بوجه تجاوز قرار الجامعة العربية بشخص الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يرفض الدخول في أي مواجهة مع الجامعة العربية، ويفضل الالتزام بموقفها الرسمي من العلاقة مع سورية رغم اشارة وزير الخارجية جبران باسيل الى احتفاظ لبنان بعلاقته الديبلوماسية مع سورية وامتناعه عن التصويت لصالح تعليق عضويتها في الجامعة، وقد جرت محاولات عدة للضغط على الحريري ان عبر اختلاق العقد بوجه تشكيل حكومته كاختراع الكتل النيابية المطالبة بالتوزير الى الحملات الاعلامية الى حثه على الاعتذار بداعي العجز عن التأليف، وصولا الى استحضار دستوريين من فرنسا (أم الدساتير اللبنانية) لكنهم لم يوفقوا الى الطعن بدستورية تكليفه غير المحدد بزمن، ولا في جعله حتى الخروج عن الصمت الذي التزم به في السياسة مؤخرا، واستمرت العرقلة، بالتحركات الحزبية المطلبية، فيما استمر هو على صمته متسلحا بالتناغم مع الرئيس عون، وبقدرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على توفير حاجات الدولة للمال خلال هذه السنة، وعلى المختلفين ان يعودوا اليه متفقين.
في المقابل، ثمة من يرد عرقلة تشكيل الحكومة الى سعي الوزير باسيل للحصول على الثلث المعطل فيها ليضمن الامساك بالزمام اذا ما طرأ طارئ، لغاية تتصل بالملف الرئاسي، كما قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق خلال زيارة معايدة للبطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي صباح الجمعة الماضي، وقد رد عليه الوزير باسيل من بكركي عصرا بالقول: هناك تناقض سياسي أبعد من تأليف الحكومة غير المرتبط بالاستحقاق الرئاسي.
البطريرك الراعي لاحظ ان الوزير باسيل يحب المشي في العاصفة كون الطقس كان عاصفا لدى انتقاله الى بكركي، فرد عليه باسيل بالقول «المشكلة يا سيدنا اننا في بلد يعيش دائما بالعواصف».
والراهن ان عواصف باسيل تحور وتدور وتعود الى الثلث المعطل في الحكومة، وهو ما يتربص به كل من نبيه بري وسعد الحريري ود.سمير جعجع ووليد جنبلاط وحتى حزب الله، الذي يُحيّد نفسه عن هذا المحور، فالحزب مع توزير من يمثل اللقاء التشاوري السُني الحليف له لاختراق ما يعتبره احادية سعد الحريري السُنية، وليس لتوفير الثلث الوزاري المعطل لتكتل لبنان القوي ورئيسه جبران باسيل، علما ان الاخير يلتقي مع الحزب عند مقترح توسيع الحكومة الى 32 وزيرا من اجل تكريس عُرف جديد بتوزير ممثلين للاقليات، علوي وسرياني، ما يحمل مخاطر العبث بالتوازنات داخل الحكومة، يرفضه الرئيس المكلف.
يبقى ان الاضراب العام الذي دعا اليه «حزب 7» بدعم من الاتحاد العمالي العام تسريعا لتشكيل الحكومة، لم يحقق غرضه، لاقتناع اللبنانيين بأن تعثر الحكومة لا يعالج بملازمة الناس منازلهم، كما تضمنت الدعوة للاضراب.
من جانبه، أيد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي مقترحا بأن يتم تشكيل الحكومة الجديدة وفقا لصيغة تقوم على 32 وزيرا، معتبرا أنها تمثل الحل الأمثل لإنهاء أزمة عدم تشكيل الحكومة في لبنان منذ قرابة 8 أشهر حتى الآن، وأن من شأن اعتماد هذا الاقتراح إنهاء عقدة تمثيل جميع الأقليات.
وأكد الفرزلي، في حديث لاذاعة «صوت لبنان» امس، ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، مبديا في ذات الوقت تفاؤله حيال هذا الملف، قائلا «الأجواء السلبية التي تبث بأن البلد يعيش عظائم الأمور، غير واقعية، وعلينا النظر الى الأجواء الإقليمية التي تنذر بإيجابية قادمة».
واعتبر نائب رئيس مجلس النواب أنه يجب أن يتم العمل على إيجاد «توليفة» في أزمة التمثيل الوزاري لكتلة اللقاء التشاوري (النواب الستة السنة حلفاء حزب الله) يتم بمقتضاها التوفيق بين الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية من جهة، وتمثيل الخط السياسي لكتلة اللقاء من جهة أخرى.
وردا على سؤال حول انعكاس الأزمة الحكومية على الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد، قال الفرزلي ان هذه الأزمة المالية والاقتصادية كانت موجودة قبل 7 أشهر ولا علاقة للأزمة الحكومية بها.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- هجوم متعدد المصدر على الحريري: مسؤول عن التأخير
- الملف الحكومي في لبنان... "يراوح مكانه".. "أمل" لباسيل: الثلث الضامن لا يُصرف رئاسيا
- لبنان «في قبضة» عاصفة ثلجية وحكومته الموعودة في... «الثلّاجة»
- لبنان: لا ضوء أخضر لتشكيل الحكومة ولا أصفر قبل القمة الاقتصادية
- وزراء الدولة يكبّدون الخزينة ٢٠ مليار ليرة ولا إنتاجية!
- مصادر «المستقبل»: محاولات شيعية لفرض الشراكة ومخالفة القواعد الدستورية
- ورقة الشارع والفوضى بوجه "التآمر" على الشيعية السياسية
- إضراب عام .. كأنه خبر وهمي
- الرئيس ميقاتي يتمنى التوفيق لمنتخب لبنان في مشاركته ببطولة آسيا في كرة القدم
- الضوء الأخضر للحكومة لم يأت بعد
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)