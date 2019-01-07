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الأمن العام اللبناني: أكثر من 100 ألف نازح سوري عادوا طواعية لبلادهم

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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الأمن العام اللبناني: أكثر من 100 ألف نازح سوري عادوا طواعية لبلادهم

قال مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن أعداد النازحين السوريين الذين كانوا يتواجدون داخل الأراضي اللبنانية وعادوا طواعية إلى سورية تتجاوز 100 ألف نازح، وذلك منذ أن انطلقت في منتصف العام الماضي حملات العودة الطوعية لهم بمعرفة الأمن العام اللبناني.

 

وأضاف إبراهيم - في مقابلة مع مجلة «الأمن العام» في عددها الصادر عن شهر يناير الجاري - أن هناك حوالي مليون ونصف المليون سوري نازح داخل الأراضي اللبنانية، ويشكلون عبئا اقتصاديا واجتماعيا ضاغطا وكبيرا على لبنان.

 

وتابع أن التداعيات الأمنية للحرب السورية كانت كبيرة واتسمت بالخطورة على لبنان، وتمثلت في العملية الإرهابية التي تعرضت لها البلاد، معتبرا أن ما تبقى من الحرب حاليا هو أزمة النزوح السوري وتداعياتها.

 

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

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