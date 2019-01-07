- عون: قمة بيروت الاقتصادية تُعقد في موعدها
- الأمن العام اللبناني: أكثر من 100 ألف نازح سوري عادوا طواعية لبلادهم
- الخديعة التركية.. كيف عطلت الانسحاب الأميركي من سوريا؟
- الصراع على الزعامة السنّيّة في لبنان (4)
- شاهد على العصر-جوني عبده: دور المخابرات فاقم خلافات الحص وسركيس ج10
- «نورما» تقطع الطرق والكهرباء.. وإغلاق الموانئ والمدارس
- ريهانا مثيرة بدون "حمالة صدر" في لندن
- إسرائيل تسعى لمطالبة دول عربية بـ250 مليار دولار تعويضات
- لنعلنها صراحة: موت الطائف.. والحل بالمثالثة
- لماذا لا يريد الحريري وزيرا علويا؟
- لماذا أصبحت ولاية فيكتوريا عاصمة اليمين المتطرف في أستراليا؟
- هواية قد تطيل عمرك إلى 100 سنة أو أكثر
- سرقة صور من مركز تجميل شهير.. ونجوم كبار "على أعصابهم"
- وقعا في الحبّ من النظرة الأولى... "غوغل" للترجمة كان صلة التواصل
- أزمة الحكومة تصدّع علاقة «حزب الله» و«التيّار الوطني الحر»
- عون والحريري: الى متى الانكفاء امام المعطلين؟
- كيف حاول هتلر استخدام البعوض لهزيمة الحلفاء؟
- علماء يكشفون خطر المشروبات الغازية على الكلى
- «المعركة الكبرى» لم تكن هناك
- مقاولو الباطن يكشفون فضائح بناء برج "أوبال" بأستراليا
- لهذه الأسباب.. الدولار الأسترالي ينحدر إلى أدنى مستوى له في ١٠ سنوات
- توقعات الأبراج ليوم January 7, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 7, 2019
- بالفيديو... ملاكم محترف يضرب شرطياً فرنسياً أثناء احتجاجات السترات الصفراء
- لبنان: باسيل يحيّد «حزب الله» وعون يرفض الفصل بين «الكتلتين»
- تشكيل حكومة مستقلة في لبنان خيار واقعي يصطدم بفيتو حزب الله
- «نورما» القطبية بيّضت الجبال وتستمر حتى الأربعاء
- لبنان تحت «تأثير نورما» وتأليف الحكومة في... «الكوما»
- إيران قوّة إقليمية… ولكن!
- إيران تتَحَدَّى وتُرسِل مُدمِّراتها البَحريّة إلى الشَّواطِئ الأمريكيّة رَدًّا على دُخولِ حامِلَة الطَّائِرات الأمريكيّة “ستينيس” مِياه الخَليج.. هل سيَكون سِلاح البَحريّة الإيرانيّ مُفاجأةَ الحَرب القادِمَة بَعد الصَّواريخ البَاليستيّة؟ ولِماذا لا نَسْتبعِد أنْ تَكون جَولَة بومبيو للمِنْطَقة تَوزيعًا للأدْوار على دُوَل “النِّاتو” السُّنِّيّ؟
- احتجاز فتاة سعودية في مطار بنكوك بعد سعيها للحصول على اللجوء في أستراليا
- شاهد على العصر- جوني عبده ج9
- موقع استخباري: هذا هو الدافع الحقيقي لزيارة البشير لسوريا
- 126 قتيلا حصيلة العاصفة في الفيليبين
- "التطبيع العربي": باسيل إلى دمشق في أي لحظة
- ابنة ترامب تنشر أول صورة لحبيبها "العربي" في البيت الأبيض
- ما غيّره سقوط الشاه…
- هجوم متعدد المصدر على الحريري: مسؤول عن التأخير
- الملف الحكومي في لبنان... "يراوح مكانه".. "أمل" لباسيل: الثلث الضامن لا يُصرف رئاسيا
- لبنان «في قبضة» عاصفة ثلجية وحكومته الموعودة في... «الثلّاجة»
- لبنان: لا ضوء أخضر لتشكيل الحكومة ولا أصفر قبل القمة الاقتصادية
- حدث في مثل هذا اليوم January 6, 2019
- توقعات الأبراج ليوم January 6, 2019
- هل يستطيع الأستراليون التعري؟ ماذا يقول القانون في هذا الشأن؟
- لأصحاب السيارات في أستراليا.. احذروا هذه الغرامات
- تماهي عون وباسيل داخلي أمّا استراتيجيّاً فهو مع ”الحزب”؟
- وزراء الدولة يكبّدون الخزينة ٢٠ مليار ليرة ولا إنتاجية!
- الكلفة الاستباقية لتعويم نظام الأسد أم الانكشاف المبكر لنظام لبناني فقَد حُماته؟
- أطول عمرا وأكثر سعادة.. هذا ما سيحدث في حال ابتعدت عن السكر
- مصادر «المستقبل»: محاولات شيعية لفرض الشراكة ومخالفة القواعد الدستورية
-
-
تماهي عون وباسيل داخلي أمّا استراتيجيّاً فهو ...الكاتب:
-
وزراء الدولة يكبّدون الخزينة ٢٠ مليار ليرة ...الكاتب:
-
الكلفة الاستباقية لتعويم نظام الأسد أم الانكشاف ...الكاتب:
-
تفاصيل «المبادرة الرئاسية 2»... من ابراهيم إلى ...الكاتب:
-
-
-
ما هي حاجة «العهد القوي» لـ«الثلث المسيحيّ ...الكاتب:
-
-
تطويق إيران واجتذاب سوريا: سيناريو قديم بنسخة ...الكاتب:
-
-
-
-
روسيا «تتدخل» حكومياً ...الكاتب:
-
100 يوم شديدة الصعوبة ...الكاتب:
-
الحكومة بين «البريستو» وفيتامين الليمون! ...الكاتب:
-
«بيت بنوافذ كثيرة» ...الكاتب:
-
الصراع على الزعامة السنّيّة في لبنان (3) ...الكاتب:
-
فصل الأسد عن إيران ”وهم”… أين لبنان ...الكاتب:
-
الحكومة والقمة الاقتصادية والأسد ثالثهما ...الكاتب:
-
معارضون «عونيّون»: حدودُنا أبعد من «التيار» ...الكاتب:
-
بكركي: الحكومة قبل فكّ الزينة والمغارة! ...الكاتب:
-
هل يكفي أن «يصمّم» عون والحريري لتُؤلّف ...الكاتب:
-
10 أسئلة إلى رياض سلامة ...الكاتب:
-
محمد شقير: وزير الخصخصة ...الكاتب:
-
لا أحد بريئاً من دم "الطائف" ...الكاتب:
-
الأسد ولبنان: عودة المنتقم ...الكاتب:
-
الحكومة المشتهاة.. بلا موعد عام 2019 ...الكاتب:
-
2019 وإحتمالات المؤتمر التأسيسي ...الكاتب:
-
2019 ضيفٌ ثقيل ...الكاتب:
الأمن العام اللبناني: أكثر من 100 ألف نازح سوري عادوا طواعية لبلادهم
قال مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن أعداد النازحين السوريين الذين كانوا يتواجدون داخل الأراضي اللبنانية وعادوا طواعية إلى سورية تتجاوز 100 ألف نازح، وذلك منذ أن انطلقت في منتصف العام الماضي حملات العودة الطوعية لهم بمعرفة الأمن العام اللبناني.
وأضاف إبراهيم - في مقابلة مع مجلة «الأمن العام» في عددها الصادر عن شهر يناير الجاري - أن هناك حوالي مليون ونصف المليون سوري نازح داخل الأراضي اللبنانية، ويشكلون عبئا اقتصاديا واجتماعيا ضاغطا وكبيرا على لبنان.
وتابع أن التداعيات الأمنية للحرب السورية كانت كبيرة واتسمت بالخطورة على لبنان، وتمثلت في العملية الإرهابية التي تعرضت لها البلاد، معتبرا أن ما تبقى من الحرب حاليا هو أزمة النزوح السوري وتداعياتها.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- ريهانا مثيرة بدون "حمالة صدر" في لندن
- لهذه الأسباب.. الدولار الأسترالي ينحدر إلى أدنى مستوى له في ١٠ سنوات
- مقاولو الباطن يكشفون فضائح بناء برج "أوبال" بأستراليا
- احتجاز فتاة سعودية في مطار بنكوك بعد سعيها للحصول على اللجوء في أستراليا
- فضيحة جديدة.. إطلالات إباحية وصور عارية لقريبة ميدلتون (للبالغين فقط)
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- عون: قمة بيروت الاقتصادية تُعقد في موعدها
- الأمن العام اللبناني: أكثر من 100 ألف نازح سوري عادوا طواعية لبلادهم
- شاهد على العصر-جوني عبده: دور المخابرات فاقم خلافات الحص وسركيس ج10
- «نورما» تقطع الطرق والكهرباء.. وإغلاق الموانئ والمدارس
- لنعلنها صراحة: موت الطائف.. والحل بالمثالثة
- أزمة الحكومة تصدّع علاقة «حزب الله» و«التيّار الوطني الحر»
- عون والحريري: الى متى الانكفاء امام المعطلين؟
- لبنان: باسيل يحيّد «حزب الله» وعون يرفض الفصل بين «الكتلتين»
- تشكيل حكومة مستقلة في لبنان خيار واقعي يصطدم بفيتو حزب الله
- «نورما» القطبية بيّضت الجبال وتستمر حتى الأربعاء
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)