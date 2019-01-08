- بعد 12 عاما عرفت أن والد طفلتها هو عشيقها
- العهد "ينأى بنفسه" عن استفزاز هدّد القمة
- العاصفة تأسر الطبيعة والسياسة ودعوة سوريا تهدّد القمة بالتأجيل
- هل يُشكِّك "حزب الله" في تحالف عون استراتيجياً؟
- خريطة «الإنقسامات» الداخلية والخارجــية من القمّة الإقتصادية
- «حزب الله» ضمان في الإتّجاهين!
- اللهُ يَرُدُّ اعتذارَكِ بالشَكل
- الجنرال الأبيض يُغطي الضنّية: إنقطاع كهرباء وإغلاق مدارس وجلسات سمر
- «تسوية العصر»: هل تُعاد سوريا من بوابة بيروت أو تونس؟
- الخليل : متمسّكون بالحريري!
- الضغط على التأليف: حكومة من 32 وزيراً أو القمة بلا حكومة!
- لبنان «يتعايش» مع مأزقه السياسي المفتوح على أفق... مسدود
- رسالة الى رئيس الجمهورية
- الحريري وباسيل: إنكار وعناد يعطّلان أمور البلاد
- «الدولة المدنية»... لا تندهي ما في حدا
- النزاع على كلفة التصحيح المالي يشتدّ: «غولدمان ساكس» يهوّل بإفلاس مصارف
- عشيقتا "الكعب العالي".. فضيحة مخجلة لنجم نيوكاسل السابق
- الاثنين الأزرق.. يوم عالمي للخيانة الزوجية
- عودة الأميركيين إلى سوريا
- "حزب الله" وعد الراعي بحكومة خلال 72 ساعة ثم حمل الحريري المسؤولية
- توقعات الأبراج ليوم January 8, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 8, 2019
- أستراليا 2019.. 5 تغييرات شديدة الأهمية في مجال الهجرة
- عون: قمة بيروت الاقتصادية تُعقد في موعدها
- الأمن العام اللبناني: أكثر من 100 ألف نازح سوري عادوا طواعية لبلادهم
- الخديعة التركية.. كيف عطلت الانسحاب الأميركي من سوريا؟
- الصراع على الزعامة السنّيّة في لبنان (4)
- شاهد على العصر-جوني عبده: دور المخابرات فاقم خلافات الحص وسركيس ج10
- «نورما» تقطع الطرق والكهرباء.. وإغلاق الموانئ والمدارس
- ريهانا مثيرة بدون "حمالة صدر" في لندن
- إسرائيل تسعى لمطالبة دول عربية بـ250 مليار دولار تعويضات
- لنعلنها صراحة: موت الطائف.. والحل بالمثالثة
- لماذا لا يريد الحريري وزيرا علويا؟
- لماذا أصبحت ولاية فيكتوريا عاصمة اليمين المتطرف في أستراليا؟
- هواية قد تطيل عمرك إلى 100 سنة أو أكثر
- سرقة صور من مركز تجميل شهير.. ونجوم كبار "على أعصابهم"
- وقعا في الحبّ من النظرة الأولى... "غوغل" للترجمة كان صلة التواصل
- أزمة الحكومة تصدّع علاقة «حزب الله» و«التيّار الوطني الحر»
- عون والحريري: الى متى الانكفاء امام المعطلين؟
- كيف حاول هتلر استخدام البعوض لهزيمة الحلفاء؟
- علماء يكشفون خطر المشروبات الغازية على الكلى
- «المعركة الكبرى» لم تكن هناك
- مقاولو الباطن يكشفون فضائح بناء برج "أوبال" بأستراليا
- لهذه الأسباب.. الدولار الأسترالي ينحدر إلى أدنى مستوى له في ١٠ سنوات
- توقعات الأبراج ليوم January 7, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 7, 2019
- بالفيديو... ملاكم محترف يضرب شرطياً فرنسياً أثناء احتجاجات السترات الصفراء
- لبنان: باسيل يحيّد «حزب الله» وعون يرفض الفصل بين «الكتلتين»
- تشكيل حكومة مستقلة في لبنان خيار واقعي يصطدم بفيتو حزب الله
- «نورما» القطبية بيّضت الجبال وتستمر حتى الأربعاء
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
تماهي عون وباسيل داخلي أمّا استراتيجيّاً فهو ...الكاتب:
-
وزراء الدولة يكبّدون الخزينة ٢٠ مليار ليرة ...الكاتب:
-
الكلفة الاستباقية لتعويم نظام الأسد أم الانكشاف ...الكاتب:
-
تفاصيل «المبادرة الرئاسية 2»... من ابراهيم إلى ...الكاتب:
-
-
-
ما هي حاجة «العهد القوي» لـ«الثلث المسيحيّ ...الكاتب:
-
موازنة 1969 أم 1970 أم لا سابقة ...الكاتب:
-
تطويق إيران واجتذاب سوريا: سيناريو قديم بنسخة ...الكاتب:
-
«ماكنزي»: خفض الرواتب وزيادة الـ TVA! ...الكاتب:
-
ادعاء إسرائيلي ــــ أميركي ضد 11 مصرفاً ...الكاتب:
-
لبنان يُضرِب ضد رئيس الجمهورية أولاً ...الكاتب:
-
روسيا «تتدخل» حكومياً ...الكاتب:
-
100 يوم شديدة الصعوبة ...الكاتب:
-
الحكومة بين «البريستو» وفيتامين الليمون! ...الكاتب:
-
«بيت بنوافذ كثيرة» ...الكاتب:
-
الصراع على الزعامة السنّيّة في لبنان (3) ...الكاتب:
-
فصل الأسد عن إيران ”وهم”… أين لبنان ...الكاتب:
-
الحكومة والقمة الاقتصادية والأسد ثالثهما ...الكاتب:
-
معارضون «عونيّون»: حدودُنا أبعد من «التيار» ...الكاتب:
-
بكركي: الحكومة قبل فكّ الزينة والمغارة! ...الكاتب:
«حزب الله» ضمان في الإتّجاهين!
دعت شخصية قريبة من «حزب الله» إلى التمييز بين النزاع الداخلي الذي تراجعت حدّتُه في الآونة الأخيرة بين الحزب وخصومه الاستراتيجيين، وبين دوره في منع عودة النفوذ السوري إلى لبنان.
وقالت هذه الشخصية إنّ النزاع بين لبنان وسوريا لم يبدأ مع نظام البعث ولن ينتهي بعده، بل بدأ مع نيل البلدين استقلالهما وسيستمر إلى حين تبدُّل النظرة السورية حيال لبنان، الأيديولوجية أولاً بأنّ لبنان جزءٌ من سوريا، والسياسية ثانياً بأنّ بيروت ساحةُ نفوذ لدمشق.
وعلى رغم العلاقة الاستراتيجية التي جمعت النظامين السوري والإيراني إلّا انها مرّت في ثلاث مراحل أساسية: مرحلة النفوذ السوري الكامل على حركة «حزب الله» في لبنان، مرحلة التنسيق بين الطرفين بعد خروج الجيش السوري من لبنان، ومرحلة نفوذ الحزب داخل سوريا على أثر الحرب السورية ودخوله للدفاع عن النظام ليس فقط كحليفٍ استراتيجيٍّ لطهران، إنما في ظلّ الخشية من تحويل سوريا الجديدة إلى عراق قديم بوقف المدّ الإيراني عند أسوارها.
وفي موازاة كسر الحرب السورية شوكة النظام، حوّلت المسرح السوري قاعدة نفوذ دولية وإقليمية، ومن الصعوبة في مكان إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب، ولكن ذلك لا يمنع النظام الحالي او غيره من محاولة استعادة دور سياسي في لبنان، خصوصاً انّ تربته خصبة للتدخلات الخارجية، وهناك فئات لبنانية ما زالت ترى في سوريا العمق الطبيعي لنظرتها، ولن تتردّد في استجلاب تدخلات لمصلحة تزكية دورها في لبنان.
وأيُّ عودة سورية محتمَلة الى الوضع اللبناني ستبدأ بتزكية النزاعات داخله وهزّ استقراره، لأن لا عودة ممكنة على قواعد توافقية في لبنان، وهنا بالذات تبرز الحاجة إلى «حزب الله»، ودائماً وفق الشخصية القريبة منه، وذلك في اتجاه أوّل مزدوج:
ـ الشق الأول بتشكيله المرجعية للشخصيات التي تدور في فلكه والفلك السوري، وترسيمه حدود علاقتها مع النظام السوري، وإفهامها أنّ قرارَها أو مرجعيّتها في حارة حريك لا في دمشق، وأيّ شخصية ستخالف هذا التوجّه ستفقد دورها في لبنان، فالحزب لن يسمح بمنافسته داخل خطه ونفوذه، ولن يسمح بتقوية النفوذ السوري على حسابه ويتحوّل مع الوقت منافساً له، وبالتالي سيقطع الطريق من أولها على هذا التوجه.
ـ الشق الثاني بترسيمه حدود علاقة النظام السوري مع لبنان، فهو نظام حليف ضمن محور الممانعة، والتنسيق يتمّ على مستوى مصلحة هذا المحور ومكوّناته، ولكنّ حدود نفوذه تقف عند الحدود اللبنانية، فلا عودة إلى زمن الوصاية على لبنان ولا حتى إلى المرحلة التي تلتها، وأيّ نفوذ أو بالأحرى تزكية شخصية في موقع أو منصب تتمّ من خلال الحزب وبالتشاور والتنسيق معه، وليس من خلف ظهره أو بإعادة تعزيز النفوذ السوري مباشرة، فلا تدخّلاً سورياً مباشراً في لبنان، وأيّ تدخل لاعتبار معيّن عليه أن يطرق باب «حزب الله» أولاً وأخيراً.
وقالت الشخصية نفسها إنّ «حزب الله» لن يسمح بعودة القديم إلى قدمه، وهذا لا يعني أنه سيبدّل في سياسته او في وارد تسليم سلاحه، أو أنه يقوم بذلك تحت العنوان السيادي وفقاً لنظرة خصومه، إنما يقوم بذلك وفق نظرته وأولوياته وأجندته، خصوصاً انّ الحزب يدرك تماماً أنّ الاتفاق الاستراتيجي بين مكوّنات الممانعة لا يمنع أن يكون لكل مكوِّنٍ تكتيكاته المختلفة وهوامشه وأسلوبه، ويعتبر انّ المصلحة السورية في لبنان قد تتناقض مع مصلحته، وتجنّباً لأيِّ صدام محتمل ولأيِّ خلاف تكتي يمكن أن يتحوّل استراتيجياً يعتبر أنّ المساحة اللبنانية تشكل جزءاً لا يتجزّأ من مسؤوليته واختصاصه ويُمنع على النظام السوري التدخّل في لبنان وشؤونه، فما مضى قد مضى والمعطيات اللبنانية الحالية تختلف عن المعطيات السابقة.
وأضافت الشخصية القريبة من الحزب: أما الضمان الثاني الذي سيشكله «حزب الله» فهو أنه في حال أُعيد ترتيب البيت السوري على قاعدة تغليب الدور السنّي، فلن يَسمح بجعل لبنان ممرّاً لاستهدافه أولاً، وللتدخّلات السورية ثانياً، ولو بأشكال مختلفة، خصوصاً في ظلّ خشيته من وجود مخطط لجعل القرار في سوريا استناداً إلى ديموغرافيتها في موقع النقيض لمحور الممانعة والحزب تحديداً، وبالتالي سيحوِّل وجوده الحدودي حاجزاً وسدّاً لمنع ايّ تسلّل أو تدخّل في الشأن اللبناني، خصوصاً انّ محاولات من هذا النوع ستطيح الاستقرار اللبناني.
ولدى وصف مقاربة الشخصية القريبة من «حزب الله» بالمقاربة التجميلية لدور الحزب وتحويله قوة سيادية والعزف على وتيرة الحساسية ضد التدخلات السورية تجميلاً لهذا الدور، فيما جوهر دور الحزب يكمن في مواصلته الانتقاص من سيادة لبنان واستقلاله ومرجعية الدولة داخله، أردفت قائلة: «لا نيّة لتجميل دور الحزب الذي يتحرّك وفق أولوياته، ولكن لا يمكن إنكار لبنانيّته، وان اختلاف أجندته عن أجندة قوى لبنانية أخرى شيء، فيما تدخّل سوريا في الشأن اللبناني بمعزل عن طبيعة نظامها شيء آخر مختلف تماماً، ففي نهاية المطاف من آخر هموم أيّ نظام سوري إستقرار لبنان، بينما من مصلحة الحزب توفير الاستقرار لبيئته وأهله وناسه، ويجب التوقف أمام التطوّر الذي أدخله الى نظرته ومقاربته للحيّز اللبناني والذي سيرتفع منسوبُه تدريجاً، لا العكس، وأقوى دليل مواقفه وممارسته منذ التسوية الرئاسية إلى اليوم.
وتنتهي هذه الشخصية الى القول إنه «لا يمكن تشبيه «حزب الله» بمنظمة التحرير ولا بالجيش السوري، وعلى اللبنانيين التوصل إلى مساحات مشتركة لاختلافاتهم، ولكنّ أهم شيء هو استبعاد التدخلات الخارجية من خلال إقفال الأبواب والنوافذ وترك اللبنانيين يتدبّرون أمورهم وشؤونهم وشجونهم».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- العهد "ينأى بنفسه" عن استفزاز هدّد القمة
- العاصفة تأسر الطبيعة والسياسة ودعوة سوريا تهدّد القمة بالتأجيل
- خريطة «الإنقسامات» الداخلية والخارجــية من القمّة الإقتصادية
- «حزب الله» ضمان في الإتّجاهين!
- الجنرال الأبيض يُغطي الضنّية: إنقطاع كهرباء وإغلاق مدارس وجلسات سمر
- «تسوية العصر»: هل تُعاد سوريا من بوابة بيروت أو تونس؟
- الخليل : متمسّكون بالحريري!
- الضغط على التأليف: حكومة من 32 وزيراً أو القمة بلا حكومة!
- لبنان «يتعايش» مع مأزقه السياسي المفتوح على أفق... مسدود
- رسالة الى رئيس الجمهورية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)