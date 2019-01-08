- بعد 12 عاما عرفت أن والد طفلتها هو عشيقها
- العهد "ينأى بنفسه" عن استفزاز هدّد القمة
- العاصفة تأسر الطبيعة والسياسة ودعوة سوريا تهدّد القمة بالتأجيل
- هل يُشكِّك "حزب الله" في تحالف عون استراتيجياً؟
- خريطة «الإنقسامات» الداخلية والخارجــية من القمّة الإقتصادية
- «حزب الله» ضمان في الإتّجاهين!
- اللهُ يَرُدُّ اعتذارَكِ بالشَكل
- الجنرال الأبيض يُغطي الضنّية: إنقطاع كهرباء وإغلاق مدارس وجلسات سمر
- «تسوية العصر»: هل تُعاد سوريا من بوابة بيروت أو تونس؟
- الخليل : متمسّكون بالحريري!
- الضغط على التأليف: حكومة من 32 وزيراً أو القمة بلا حكومة!
- لبنان «يتعايش» مع مأزقه السياسي المفتوح على أفق... مسدود
- رسالة الى رئيس الجمهورية
- الحريري وباسيل: إنكار وعناد يعطّلان أمور البلاد
- «الدولة المدنية»... لا تندهي ما في حدا
- النزاع على كلفة التصحيح المالي يشتدّ: «غولدمان ساكس» يهوّل بإفلاس مصارف
- عشيقتا "الكعب العالي".. فضيحة مخجلة لنجم نيوكاسل السابق
- الاثنين الأزرق.. يوم عالمي للخيانة الزوجية
- عودة الأميركيين إلى سوريا
- "حزب الله" وعد الراعي بحكومة خلال 72 ساعة ثم حمل الحريري المسؤولية
- توقعات الأبراج ليوم January 8, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 8, 2019
- أستراليا 2019.. 5 تغييرات شديدة الأهمية في مجال الهجرة
- عون: قمة بيروت الاقتصادية تُعقد في موعدها
- الأمن العام اللبناني: أكثر من 100 ألف نازح سوري عادوا طواعية لبلادهم
- الخديعة التركية.. كيف عطلت الانسحاب الأميركي من سوريا؟
- الصراع على الزعامة السنّيّة في لبنان (4)
- شاهد على العصر-جوني عبده: دور المخابرات فاقم خلافات الحص وسركيس ج10
- «نورما» تقطع الطرق والكهرباء.. وإغلاق الموانئ والمدارس
- ريهانا مثيرة بدون "حمالة صدر" في لندن
- إسرائيل تسعى لمطالبة دول عربية بـ250 مليار دولار تعويضات
- لنعلنها صراحة: موت الطائف.. والحل بالمثالثة
- لماذا لا يريد الحريري وزيرا علويا؟
- لماذا أصبحت ولاية فيكتوريا عاصمة اليمين المتطرف في أستراليا؟
- هواية قد تطيل عمرك إلى 100 سنة أو أكثر
- سرقة صور من مركز تجميل شهير.. ونجوم كبار "على أعصابهم"
- وقعا في الحبّ من النظرة الأولى... "غوغل" للترجمة كان صلة التواصل
- أزمة الحكومة تصدّع علاقة «حزب الله» و«التيّار الوطني الحر»
- عون والحريري: الى متى الانكفاء امام المعطلين؟
- كيف حاول هتلر استخدام البعوض لهزيمة الحلفاء؟
- علماء يكشفون خطر المشروبات الغازية على الكلى
- «المعركة الكبرى» لم تكن هناك
- مقاولو الباطن يكشفون فضائح بناء برج "أوبال" بأستراليا
- لهذه الأسباب.. الدولار الأسترالي ينحدر إلى أدنى مستوى له في ١٠ سنوات
- توقعات الأبراج ليوم January 7, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 7, 2019
- بالفيديو... ملاكم محترف يضرب شرطياً فرنسياً أثناء احتجاجات السترات الصفراء
- لبنان: باسيل يحيّد «حزب الله» وعون يرفض الفصل بين «الكتلتين»
- تشكيل حكومة مستقلة في لبنان خيار واقعي يصطدم بفيتو حزب الله
- «نورما» القطبية بيّضت الجبال وتستمر حتى الأربعاء
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
تماهي عون وباسيل داخلي أمّا استراتيجيّاً فهو ...الكاتب:
-
وزراء الدولة يكبّدون الخزينة ٢٠ مليار ليرة ...الكاتب:
-
الكلفة الاستباقية لتعويم نظام الأسد أم الانكشاف ...الكاتب:
-
تفاصيل «المبادرة الرئاسية 2»... من ابراهيم إلى ...الكاتب:
-
-
-
ما هي حاجة «العهد القوي» لـ«الثلث المسيحيّ ...الكاتب:
-
موازنة 1969 أم 1970 أم لا سابقة ...الكاتب:
-
تطويق إيران واجتذاب سوريا: سيناريو قديم بنسخة ...الكاتب:
-
«ماكنزي»: خفض الرواتب وزيادة الـ TVA! ...الكاتب:
-
ادعاء إسرائيلي ــــ أميركي ضد 11 مصرفاً ...الكاتب:
-
لبنان يُضرِب ضد رئيس الجمهورية أولاً ...الكاتب:
-
روسيا «تتدخل» حكومياً ...الكاتب:
-
100 يوم شديدة الصعوبة ...الكاتب:
-
الحكومة بين «البريستو» وفيتامين الليمون! ...الكاتب:
-
«بيت بنوافذ كثيرة» ...الكاتب:
-
الصراع على الزعامة السنّيّة في لبنان (3) ...الكاتب:
-
فصل الأسد عن إيران ”وهم”… أين لبنان ...الكاتب:
-
الحكومة والقمة الاقتصادية والأسد ثالثهما ...الكاتب:
-
معارضون «عونيّون»: حدودُنا أبعد من «التيار» ...الكاتب:
-
بكركي: الحكومة قبل فكّ الزينة والمغارة! ...الكاتب:
العهد "ينأى بنفسه" عن استفزاز هدّد القمة
كأن "جموع " المسؤولين والمعنيين والمنخرطين والمتورطين في مأزق تأليف الحكومة العالق منذ أكثر من ثمانية أشهر كانوا يتوسلون ذريعة اضافية لتبرير الانسداد المتفاقم في الازمة الحكومية، فجاءتهم مع "نورما" العاصفة الثلجية المطرية الهوجاء التي تضرب لبنان منذ يومين وستستمر اليوم وغداً أيضاً. جمود الحركة السياسية لا يضاهيه الا صقيع العاصفة الثلجية التي افتقدها لبنان منذ زمن غير قصير، فلما جاءت بخيراتها ونعمها تحولت على ارضه وفي معظم مناطقه الى نقمة لفرط ما احدثت من اضرار بفعل اهتراء البنى التحتية وتآكلها وهو الامر الذي يكرس واقع لبنان دولة في مصاف الدول غير المؤهلة لمعالجة مشكلاتها الطبيعية كما الكوارث البيئية التي تعانيها. واذ اتسعت اضرار العاصفة وسجلت من خلالها انهيارات في الطرق الجبلية وسيول غمرت الكثير من المناطق فضلا عن تشققات حصلت في بعض السدود المائية وانقطاعات واسعة في التيار الكهربائي والمياه يتوقع ان تشتد العاصفة اليوم وسط مخاوف من مزيد من الاضرار، علما ان الشلل سيعم لبنان مع تعطيل المدراس وتمديد العطلة قسراً.
الجمود السياسي
وسط هذه الاجواء الباردة وموجات الصقيع التي سجلت في المرتفعات والمناطق الجبلية، ازدادت برودة الحركة السياسية التي بلغت حدود الشلل الكامل منذ نهاية الاسبوع الماضي منذرة بتفاقم دوامة التعطيل من جهة والعجز من جهة اخرى التي تحكم ازمة تأليف الحكومة. وبدا لافتاً في هذا السياق تناوب بعض القوى والشخصيات على شن حملات تحمل الرئيس المكلف سعد الحريري تبعة التمادي في تأخير تأليف الحكومة لصرف الانظار عن الجهات الحقيقية التي تعرقل وتعطل أي انفراج محتمل في الازمة بما يعني ان قرار التعطيل ثابت ضمنا لدى هذه القوى ولا يبدو مرشحا للتبدل في وقت وشيك. واذا كان "حزب الله" انبرى في الايام الاخيرة الى تكثيف حملاته على الرئيس الحريري واتهامه بعرقلة الحل من خلال عدم تجاوبه مع اقتراحين أو أكثر لوزير الخارجية جبران باسيل، فان معطيات جدية تتخوف من ان يكون موضوع توزير السني السادس المحسوب على "اللقاء التشاوري" بمثابة الذريعة الداخلية الواهية لتعطيل تأليف الحكومة فيما تستبطن هذه الذريعة عقدة اقليمية أكبر لم يعد ممكناً فصل الازمة الحكومية عن تداعياتها. وتتعامل جهات ديبلوماسية وسياسية معنية بمراقبة مجريات الازمة مع التطورات الاخيرة للازمة من زاوية ربطها ربطاً مباشراً بمجريات تعويم النظام السوري وما برز من اتجاهات من قوى 8 آذار الى فرض دعوة هذا النظام الى القمة الاقتصادية التنموية العربية التي يستعد لبنان لاستضافتها في 19 و20 من كانون الثاني الجاري.
واذ بدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جازماً أمس في تأكيد حصول القمة في موعدها واضعاً حداً لما تردد عن احتمال تأجيلها في ظل الازمة الحكومية، فان الجهات الديبلوماسية والسياسية نفسها تؤكد ان المفارقة التي وجد لبنان نفسه محكوماً بها لتأمين انعقاد القمة الاقتصادية في موعدها في بيروت تمثلت في اضطرار الحكم اللبناني ووزارة الخارجية الى اتباع نهج "النأي بالنفس" عن مسألة دعوة سوريا الى القمة من طرف واحد قبل ان تتخذ جامعة الدول العربية القرار الحاسم بنفسها ووفق الاصول باعتبار انها صاحبة الشأن التي اتخذت قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة. وأوضحت الجهات نفسها ان الحكم لم يرتكب خطأ اتخاذ قرار فردي بدعوة النظام السوري الى القمة الاقتصادية نظراً الى عاملين أساسيين برزا في الايام الاخيرة. الاول ان الجامعة العربية لا تبدو مستعجلة قط لبت موقفها من عودة دمشق الى الجامعة نظراً الى الخلافات الحادة القائمة بين دول عربية مؤثرة على هذا الموضوع وهو العامل الذي تأكد من خلال الغاء اجتماع للمندوبين في مجلس الجامعة العربية كان مقرراً مساء الاحد ومن ثم من خلال عدم ادراج موضوع عودة سوريا في اجتماع سيعقده مجلس الجامعة غدا الاربعاء في القاهرة.
أما العامل الثاني، فهو لبناني داخلي ويتمثل في تصاعد خطير للانقسام حيال هذا الملف بين القوى الرافضة أي "تطبيع" مع النظام السوري والتي تنضوي تحت لواء تحالف 14 آذار وتحديدا "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" كما الحزب التقدمي الاشتراكي من جهة، وقوى 8 آذار و"التيار الوطني الحر" من جهة أخرى وهو الامر الذي كان يصعب معه على الحكم ان يغامر في دعوة النظام السوري الى القمة من غير ان يحسب لتقويض كل الجهود المبذولة لانهاء الازمة الحكومية في اسرع وقت. يضاف الى ذلك ان امعان النظام السوري وبعض حلفائه اللبنانيين في تحدي القوى الاخرى وتحديداً الرئيس الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع من خلال ادراجهم في ما سمي "لائحة الارهاب السورية" لكونهم ضد نظام الرئيس بشار الاسد، بدا بمثابة استفزاز وقح أعاد التوجس البديهي من ممارسات الوصاية السورية ابان سيطرتها على لبنان. لكن هذا الاستفزاز اثار تساؤلات عن الهدف الجدي منه حين بدا واضحا انه اساء الى الحكم والرئيس عون أكثر مما أساء الى أي طرف لبناني آخر باعتبار ان لا مصلحة لرئيس الجمهورية العامل على انجاح القمة الاقتصادية في بيروت كما على تأليف الحكومة في أسرع وقت في اشعال العدائيات المعروفة بين دمشق وفئات لبنانية مناهضة لنظامها. وفي ظل ذلك تستبعد الجهات نفسها أي تطور ايجابي في الملف الحكومي قبل القمة الاقتصادية وحتى بعدها لان الازمة باتت تنذر بسقوط لبنان في فخاخ الخطوط الحمر الاقليمية التي باشر المحور الايراني - السوري اقحام لبنان فيها من خلال اختبائه وراء مطالب حلفائه وتوزع الادوار بينهم في عرقلة تاليف الحكومة. وهو أمر أدى الى احداث توجس لدى دول خليجية وغربية عدة معنية بانتظار ولادة الحكومة لمباشرة ترجمة مقررات "سيدر"، لكن هذه الدول بدأت تطرح تحذيرات من اختلالات كبيرة قد تحملها تركيبة الحكومة ولا تلقى الاستجابة المطلوبة لدعم الحكومة.
بري
وفي سياق المواقف المؤيدة لدعوة دمشق الى قمة بيروت، يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري، "ان قرار الجامعة العربية كان خاطئاً في الاصل بتجميد عضوية سوريا فيها لعدم حصول اجماع على هذه النقطة". ويؤيد بري دعوة دمشق الى القمة "من دون أي لف ودوران على غرار السلوك الذي يتّبعه في مؤتمرات البرلمانات العربية. وهذا ما فعله في جنيف أكثر من مرة حيث أجلس ممثلين لسوريا والدول الخليجية في قاعة واحدة ولم تحصل أي مشكلة". ويخلص الى القول ان "لا عذر أمام لبنان في عدم توجيه هذه الدعوة الى سوريا لاعتبارات جغرافية وسياسية واقتصادية لا تحتاج الى مزيد من الشرح".
في المقابل، دعا "لقاء سيدة الجبل"، في ظل تصاعد "وتيرة الكلام عن إعادة تأهيل بشار الأسد عربياً"، الى "التمسّك بمطالب عدة أبرزها: إلغاء المجلس الأعلى السوري - اللبناني وإعادة النظر في معاهدة التعاون والأخوة والتنسيق، إنجاز ترسيم الحدود بدءاً بمزارع شبعا، الكشف عن مصير المفقودين في السجون السورية، والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عمّا لحق باللبنانيين خلال حقبة الهيمنة السورية على لبنان".
ورأى "أن هذه الشروط ضرورية لمقاربة موضوعية لمستقبل العلاقات، أمّا محاولة العودة إلى ما قبل الـ2005 فستضع لبنان مجدداً على سكّة الانقسام الأكيد"، لافتاً الى "أننا في غياب تحقيق هذه المطالب، سندعو اللبنانيين الى التعبير عن رفضهم بكلّ الوسائل السلميّة المتاحة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- العهد "ينأى بنفسه" عن استفزاز هدّد القمة
- العاصفة تأسر الطبيعة والسياسة ودعوة سوريا تهدّد القمة بالتأجيل
- خريطة «الإنقسامات» الداخلية والخارجــية من القمّة الإقتصادية
- «حزب الله» ضمان في الإتّجاهين!
- الجنرال الأبيض يُغطي الضنّية: إنقطاع كهرباء وإغلاق مدارس وجلسات سمر
- «تسوية العصر»: هل تُعاد سوريا من بوابة بيروت أو تونس؟
- الخليل : متمسّكون بالحريري!
- الضغط على التأليف: حكومة من 32 وزيراً أو القمة بلا حكومة!
- لبنان «يتعايش» مع مأزقه السياسي المفتوح على أفق... مسدود
- رسالة الى رئيس الجمهورية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)