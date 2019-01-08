أزمة حكومة أم أزمة توريث، تفتح معركة الرئاسة المبكرة؟

لم يعد امام السلطات السياسية القيمة على البلاد أي عذر يبرر تعثر تأليف الحكومة، بعدما سقطت، بسقوط تسوية “اللقاء التشاوري”، آخر اوراق التين عن حملة التكاذب التي يتلطى خلفها اكثر من فريق، كل وفق اجندة حساباته الخاصة للمرحلة المقبلة.

والواقع ان المواقف والتطورات الاخيرة ولا سيما تلك المتصلة بموضوع انعقاد القمة الاقتصادية التنموية في بيروت، ابرزت واقعا لا مناص منه، وهو ان لا حكومة في المدى المنظور، اقله ليس قبل موعد القمة المقررة بين 17 و20 الشهر الجاري. وكان رئيس الجمهورية واضحا في كلامه عندما لفت خلال استقباله الممثل الشخصي للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الوزير العميد الازهر القروي الشابي (الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس التونسي يدعوه فيها الى المشاركة في القمة العربية في تونس في 31 آذار المقبل)، ان “وجود الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال ليس سببا لتأجيل القمة، لان الحكم استمرارية والحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقا للاصول والقواعد الدستورية المعتمدة”. وقد فسرت مصادر سياسية هذا الكلام بأنه تسليم من رئيس البلاد بتعذر تشكيل الحكومة في الوقت الفاصل عن موعد القمة، وتسليمه كذلك بأن عدم وجود سلطة تنفيذية فاعلة لا يبرر تأجيل القمة في ظل وجود رئيس للجمهورية.

وعليه، فإن القمة ستنعقد في ظل حكومة تصريف اعمال، بما لا يحرج رئيسها حيال الموقف من سوريا ومن امكان دعوتها لحضور القمة او عدمه، وهو الموضوع الذي لا يزال يخضع لأخذ ورد ولم يحسم بعد على مستوى الجامعة. علما ان كل المعلومات تشير الى ان الاتجاه العربي الذي بدأ يخطو خطوات كبيرة على طريق الانفتاح على دمشق، لا يزال يميل اكثر الى عدم التسرع، بل التريث والسير ضمن “سرعة متوسطة” على ما تقول مصادرديبلوماسية عربية. وما يعزز هذا التوجه، هو تأجيل اجتماع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، الذي كان مقررا أن يعقد اليوم الاثنين في القاهرة، من اجل البحث في قضية إعادة عضوية سوريا الى الجامعة العربية.

في الموازاة، توقفت المصادر السياسية عند الهمس الذي بدأت اصداؤه تتردد في الصالونات السياسية بعدما كان محصورا ضمن الكواليس الضيقة، والمتصل بتقصير ولاية رئيس الجمهورية من خلال مبادرة الاخير الى التنحي لمصلحة الوزير جبران باسيل عبر تسوية سياسية مسبقة ابرز اطرافها رئيس “تيار المستقبل” و”حزب الله”، علما ان مثل هذا الطرح يشكل سابقة ومخالفة للدستور، وان الاقتراح سيؤدي حكما الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

واستغربت المصادر أن يتردد هذا الكلام ضمن اوساط عونية، نظرا الى الضرر الكبير الذي يلحقه بسيد بعبدا، وبصورة الرئيس الحكم.

وما تتناقله الاوساط العونية في مجالسها، ليس بعيدا عما يتردد خارج هذه المجالس، ويعكس غموضا في الاوساط السياسية حيال فهم التناقض الحاصل في المواقف بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، خصوصا ان التسوية الاخيرة المنبثقة من المبادرة الرئاسية تجاه حل عقدة “اللقاء التشاوري” أحبطت من داخل البيت العوني. كما ان تكليف اللواء عباس ابرهيم ترجمة المبادرة عبر وساطة مع القوى المعنية، سقط أمام استعاد باسيل زمام المبادرة.

وفيما تعتقد المصادر المشار اليها ان ما يحصل الان من تجميد للملف الحكومي هو نتيجة ترقب التطور في المشهد العوني، اكدت ان ما تشهده البلاد اليوم من تعطيل لمسار تأليف الحكومة لا يعكس ازمة في التأليف بقدر ما يعكس ازمة في النظام تهدف الى فتح الجبهة على محورين: رئاسة الجمهورية وتعديل الدستور!