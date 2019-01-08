- الحريري - دمشق: إقترب الإنفتاح!
- الحريري الصامت: لا لحكومة بأمرة «حــزب الله»
- كيف سعى باسيل إلى دعوة سوريا؟
- «التيار»: تعرّضــنا لخديعة
- لماذا لا يقول سلامة الحقيقة في قضية «سيدروس»؟
- أين تعويضات موظفي أوجيرو؟
- معركة رئاسية مبكرة: الرئاسة تصنع الرئيس القوي
- التأليف المؤجل ينتظر التقاطع الإقليمي؟
- الاستجرار يوفّر مليار دولار سنوياً
- العاصفة «أَطْبَقَتْ» على لبنان و«فضحتْ» بناه التحتية
- لبنان: أزمة تشكيل الحكومة تتشعب وبكركي تدفع باتجاه «قمة مسيحية»
- بري: الحكومة الجديدة «في خبر كان»
- «نورما» تنحسر اليوم.. لكن الآتي أعظم
- 3400 دولار غرامة لزوجة تركية خرقت "واجب الإخلاص"
- الحوثيون يد إيران العابثة في اليمن
- بحث عن سراب في اليمن
- لماذا رفض اردوغان استقبال بولتون بشكل مهين وهاجمه بشراسة غير مسبوقة؟ هل أفسد نتنياهو طبخة الانسحاب الأمريكي من شمال شرق سورية؟ وما هي خيارات الرئيس التركي الحالية؟ وكيف سيكون الرد الروسي السوري على هذه التطورات التي تصب في مصلحتهما؟
- صحيفة إسبانية: مسيحيو العراق يحنون لعهد صدام
- أستراليا تدرس منح اللجوء للفتاة السعودية "الهاربة" رهف
- كيف يقوّم المحيطون بحزب الله ”جموح” باسيل الى ضمان الرئاسة الاولى؟
- أزمة حكومة أم أزمة توريث، تفتح معركة الرئاسة المبكرة؟
- هل يتكرّر "طعن" الحريري بأيدي الـ 2009 نفسها؟
- الأسد عن مرجع لبناني: لونه الرمادي لم يعد يعجبنا!
- "نورما" مستمرة والثلوج تلامس الـ500 م
- روسيا "الناعمة" في لبنان بصحبة حزب الله
- دار الفتوى و"طبش" الحريرية السياسية
- لماذا قررت نساء عدم إزالة شعر أجسادهن؟
- السعودية: رهف القنون تغادر مطار بانكوك بتصريح دخول مؤقت
- بعد 12 عاما عرفت أن والد طفلتها هو عشيقها
- العهد "ينأى بنفسه" عن استفزاز هدّد القمة
- العاصفة تأسر الطبيعة والسياسة ودعوة سوريا تهدّد القمة بالتأجيل
- هل يُشكِّك "حزب الله" في تحالف عون استراتيجياً؟
- خريطة «الإنقسامات» الداخلية والخارجــية من القمّة الإقتصادية
- «حزب الله» ضمان في الإتّجاهين!
- اللهُ يَرُدُّ اعتذارَكِ بالشَكل
- الجنرال الأبيض يُغطي الضنّية: إنقطاع كهرباء وإغلاق مدارس وجلسات سمر
- «تسوية العصر»: هل تُعاد سوريا من بوابة بيروت أو تونس؟
- الخليل : متمسّكون بالحريري!
- الضغط على التأليف: حكومة من 32 وزيراً أو القمة بلا حكومة!
- لبنان «يتعايش» مع مأزقه السياسي المفتوح على أفق... مسدود
- رسالة الى رئيس الجمهورية
- الحريري وباسيل: إنكار وعناد يعطّلان أمور البلاد
- «الدولة المدنية»... لا تندهي ما في حدا
- النزاع على كلفة التصحيح المالي يشتدّ: «غولدمان ساكس» يهوّل بإفلاس مصارف
- عشيقتا "الكعب العالي".. فضيحة مخجلة لنجم نيوكاسل السابق
- الاثنين الأزرق.. يوم عالمي للخيانة الزوجية
- عودة الأميركيين إلى سوريا
- "حزب الله" وعد الراعي بحكومة خلال 72 ساعة ثم حمل الحريري المسؤولية
- توقعات الأبراج ليوم January 8, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 8, 2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
خريطة «الإنقسامات» الداخلية والخارجــية من القمّة الإقتصادية ...الكاتب:
-
-
-
-
الحريري وباسيل: إنكار وعناد يعطّلان أمور البلاد ...الكاتب:
-
-
النزاع على كلفة التصحيح المالي يشتدّ: «غولدمان ...الكاتب:
-
الصراع على الزعامة السنّيّة في لبنان (4) ...الكاتب:
-
تماهي عون وباسيل داخلي أمّا استراتيجيّاً فهو ...الكاتب:
-
وزراء الدولة يكبّدون الخزينة ٢٠ مليار ليرة ...الكاتب:
-
الكلفة الاستباقية لتعويم نظام الأسد أم الانكشاف ...الكاتب:
-
تفاصيل «المبادرة الرئاسية 2»... من ابراهيم إلى ...الكاتب:
-
ما يعنيه «إحياء» حكومة تصريف الأعمال في ...الكاتب:
-
العونيّون و«الشارع»: «مش وقتها»! ...الكاتب:
-
ما هي حاجة «العهد القوي» لـ«الثلث المسيحيّ ...الكاتب:
-
موازنة 1969 أم 1970 أم لا سابقة ...الكاتب:
-
تطويق إيران واجتذاب سوريا: سيناريو قديم بنسخة ...الكاتب:
-
«ماكنزي»: خفض الرواتب وزيادة الـ TVA! ...الكاتب:
-
ادعاء إسرائيلي ــــ أميركي ضد 11 مصرفاً ...الكاتب:
-
لبنان يُضرِب ضد رئيس الجمهورية أولاً ...الكاتب:
التأليف المؤجل ينتظر التقاطع الإقليمي؟
طوال سنتين وخمسة اشهر من الشغور الرئاسي، كان ثمة سؤال بلا جواب: مَن سيحلّ المشكلة؟ قبل ذلك ابان تكليف الرئيس تمام سلام طوال عشرة اشهر طُرح السؤال نفسه بلا جواب ايضاً. الى ان هبط الحل. قيل ان تقاطعاً اقليمياً اخرج اللبنانيين من هاتين المشكلتين
يكاد ينقضي اسبوع على اجتماع الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل، الاربعاء الفائت، وانتهائه بتسلّم الحريري من زائره خمسة اقتراحات يصير الى درسها بالتزامن مع اجراء مشاورات، في الايام التالية، بغية استخلاص مخرج للمأزق الحكومي. مذذاك لم يظهر الى العلن اي مؤشر ايجابي الى اي من الاقتراحات الخمسة، ولا اخرج الاجتماع الرئيس المكلف من اعتكافه.
ومع ان تحرّك باسيل اوحى بأنه يستكمل مهمة المدير العام للامن اللواء عباس ابراهيم حيث توقفت، الا ان الواقع افصح عن مأزق لا يزال يدور من حول نفسه. ظاهره خلاف على المقعد الذي يفترض ان يشغله الوزير السنّي السادس ممثل النواب السنّة الستة، وباطنه ان الافرقاء المعنيين ينتظرون حدثاً ما من الخارج.
قيل مراراً في الاشهر الاولى من التكليف ان ايران تمنع تأليف الحكومة. قيل ايضاً ان السعودية وراء العرقلة حتى تستعيد تطبيع علاقتها مع الحريري. ثم قيل ان مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 2 تشرين الاول والحملات التي تعرّضت لها المملكة على الاثر، وذهاب الحريري اليها وعودته، سهّلا التوصل - او كاد - الى تأليفها في 29 تشرين الاول. قيل ايضاً ان اعلان واشنطن في 14 تشرين الثاني فرض عقوبات على حزب الله حمله على التشدد، ثم تراخى بعد 10 كانون الاول اذ اكتشف عدم فاعلية العقوبات تلك، فسهّل مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون. يقال في الوقت الحاضر ان التحوّل العربي حيال سوريا والاقتراب منها يساهم في جمود التأليف، ريثما يتأكد مصير عودتها الى الحظيرة العربية وتوقيته. من ثم ربط التأليف بهذا الاستحقاق مع تصاعد اصوات في الداخل، مؤيدة واخرى منددة، توحي بعودة دمشق الى اللعبة الداخلية من خلال حليفها القوي حزب الله.
على نحو كهذا، يبدو البعض المطلع متيقناً من الانتظار، وربما غير القليل، ريثما يحل تقاطع اقليمي ما. لعل اسوأ ما باتت تلتقي عليه تكهنات الافرقاء المختلفين ان الخارج يؤلف الحكومة، لكنه يمنع تأليفها كذلك.
مع ذلك تخفّى باطن المأزق وراء ظاهره.
منذ اطلق رئيس الجمهورية، لشهر خلا في 10 كانون الاول، سلسلة مشاورات انبثقت منها في الايام التالية مبادرة لحل مشكلة المقعد السنّي السادس، بدا كأن تأليف الحكومة اتخذ منحى جديداً. اخرج الرئيس المكلف - المعني الدستوري الاول - نفسه من هذا الاستحقاق معلناً الاعتكاف والتزام الصمت. من دون التوقف عن القول انه هو صاحب الصلاحية، تحلل في الواقع من هذه المهمة وتفرّج. انضم اللواء ابراهيم الى الجهود، ثم - كما في الموازاة - وزير الخارجية، فظهر الى العلن اتفاق على جواد عدرا وزيراً يمثل النواب السنّة الستة الذين لم يعترضوا، بادىء بدء، على ادراج اسمه في لائحة اربعة اسماء مقترحة. سبق الكشف عنها موافقة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وحزب الله سلفاً على الاسم. فجأة ظهر خلاف على مسألة رافقت التكليف في الاشهر السبعة المنصرمة، هي تمسّك رئيس الجمهورية بحصوله وحزبه على الثلث+1 في مقاعد الحكومة.
في شهر ونصف شهر قدّم حزب الله برهانين على قوة الفيتو
على مرّ الاشهر تلك لم يطفُ الى السطح اي اعتراض علني، الى ان اصبح هذا الاعتراض جدياً في الدقائق الاخيرة، عندما اوشك تأليف الحكومة، للمرة الثانية، قبل اسبوعين. بذلك بدا الخلاف على الثلث+1 وتوقيته بالذات، سواء لمن يصر عليه او مَن ينكره على المطالب به، في صلب العقبات المستعصية. بيد انه تداخل مع عوامل عدة اخرى:
اولها، ان الحريري الذي لم يكن يريد الوزير السنّي السادس من حصته هو، ولا توزير اي من النواب السنّة الستة، لم يرضه مجدداً اصرار هؤلاء على ان يكون الوزير الذي يمثلهم عضواً في صفهم. لاقى رئيس الجمهورية في ابقائه في حصته، وهو دافع موافقته على تسمية عدرا. مع انه لم يكن جزءاً من الحل، بل أُرغم على القبول به، يكتفي الآن بوضع الفيتو على اي اسم سوى عدرا. كل ذلك من دون ان يبدو معنياً بما يجري من حوله.
ثانيها، لم يُنظر بعين الرضا الى تحفظ قيل ان حزب الله سجله، مع ان مواقفه المعلنة لم تكن كذلك. رغم نفيه، ذُكر ان الحزب امتعض من اصرار باسيل على ضم الوزير السنّي السادس الى كتلة حزبه، ورفضه. اذذاك عُزي اليه انه، للمرة الثانية في شهر ونصف شهر فقط، يفرض واقعاً جديداً على تأليف الحكومة، ويجعل من نفسه شريكاً فعلياً فيه: الاولى عشية 29 تشرين الاول عندما ربط تسليمه لائحة وزرائه الى الحريري بتوزير ممثل للنواب السنّة الستة فأوقف تأليف الحكومة مذذاك دونما القدرة على تجاوزه، والثانية عندما اصر على تموضع الوزير السنّي السادس مع النواب السنّة الستة. مغزى هذا الاعتراض رفض حصول حزب الرئيس على الثلث+1 في الحكومة. بذلك قدّم حزب الله برهاناً ثانياً الى قوة الفيتو الواقعي الذي بات يملكه بازاء تسهيل تأليف الحكومة، او عرقلته. وبمقدار ما اتاح تسهيل الحل عند الاتفاق على اسم عدرا، وقف في طريقه حيال تموضعه.
في الاوساط الوثيقة الصلة بالحزب، ليس ثمة ما يخشاه من استخدام هذا النصاب، وفي الغالب لا يصح استخدامه الا في ظل موازين قوى مساعدة ومبرّرة، كاستقالة حكومة الحريري عام 2011. حينذاك كان قرار الحزب الذي لم يكن يملك النصاب الموصوف الا مع حلفائه. عندما كان هذا النصاب في حوزة تيار المستقبل وحلفائه عام 2005 فرض على خصومه طلب انشاء محكمة دولية للبنان. الحجة المعلنة للحزب انه لا يريد سابقة وضع الثلث+1 في عهدة طرف سياسي واحد، لا ائتلاف احزاب، رغم معرفته بأن هذا الطرف، وبالذات رئيس الجمهورية، حليف اساسي له.
ثالثها، من دون ان يكون راضياً عن اعتكاف الرئيس المكلف واكتفائه بالتفرّج على الافرقاء الآخرين هو المعني بايجاد حل للتأليف معهم، يرى رئيس الجمهورية ان مسؤوليته المباشرة عن انقاذ العهد لا تزيد كثيراً عن مسؤولية الحريري، الشريك الفعلي له في الحكم. عليه بدوره ان يصنع الطبق لا الاكتفاء بتناوله. في الاشهر الاولى من التكليف، مع تنامي التعثر، صُوبّت سهام الاتهام الى عون على انه لا يساهم في انجاز استحقاق هو شريك اصلي فيه. في الشهر المنصرم، مذ باشر مشاوراته وطرح مبادرته، اتته سهام من جهات اخرى تتهمه بتجاوز صلاحياته الدستورية. بيد ان احداً لا يسأل: اين الرئيس المكلف؟
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
نقولا ناصيف
كاتب صحفي - صحيفة االاخبار اللبنانية
- التأليف المؤجل ينتظر التقاطع الإقليمي؟
- موازنة 1969 أم 1970 أم لا سابقة أبداً؟
- حكومة 2019 تنتظر الرأس التي ستتكسّر؟
- الأعراف المضافة إلى اتفاق الدوحة: رئيس مكلّف يتفرّج... وتوقيع بـ«الحبر السري»
- حزب الله مع توزير النواب الستّة لا تدليعهم
- رسالة رئيس الجمهورية: خيارٌ متداولٌ لا خرطوشة أخيرة
- برّي اليائس: لا أحد يريد التراجع
- عون ــ الحريري: المحرّم والمحلّل في التوزير السنّي
- معايير عون توزِّر النواب السنّة الستة ولا توزِّرهم
- الفاتيكان: المجتمع الدولي لا يريد عودة النازحين السوريين
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)