- لص سيئ الحظ حاول سرقة بطلة فنون قتالية... هذا ما حدث معه
- بالفيديو... تركي يُدخل حماراً لمحل احتجاجاً على منع الأكياس البلاستيكية
- مؤسسة Getup تجري استطلاعا لاختيار أسوأ الشخصيات داخل ائتلاف أستراليا
- أستراليا تحاكم مراهقا إفريقيا بتهمة ضرب شخص غريب بهراوة معدنية
- صباح الأربعاء: البلاد غارقة في شبر مياه وعتب طهران على عون... احذروا أفخاخكم!
- بكركي لجبهة ضغط مارونية للتأليف... وبرِّي: الحكومة «في خبر كان»
- «نورما» تهدأ اليوم.. وعاصفة التأليف إلى الواجهة!
- "المستقبل": تحميل الحريري مسؤولية تأخير الحكومة هدفه "تسويق اقتراحات منتهية الصلاحية"
- ما بين "بريستول" جديد و"قرنة شهوان" أخرى
- نهاد المشنوق: الملاكم
- خطوة إلى الأمام...خطوتان إلى الوراء
- الحريري - دمشق: إقترب الإنفتاح!
- الحريري الصامت: لا لحكومة بأمرة «حــزب الله»
- كيف سعى باسيل إلى دعوة سوريا؟
- «التيار»: تعرّضــنا لخديعة
- لماذا لا يقول سلامة الحقيقة في قضية «سيدروس»؟
- أين تعويضات موظفي أوجيرو؟
- معركة رئاسية مبكرة: الرئاسة تصنع الرئيس القوي
- التأليف المؤجل ينتظر التقاطع الإقليمي؟
- الاستجرار يوفّر مليار دولار سنوياً
- حدث في مثل هذا اليوم January 9, 2019
- العاصفة «أَطْبَقَتْ» على لبنان و«فضحتْ» بناه التحتية
- لبنان: أزمة تشكيل الحكومة تتشعب وبكركي تدفع باتجاه «قمة مسيحية»
- بري: الحكومة الجديدة «في خبر كان»
- «نورما» تنحسر اليوم.. لكن الآتي أعظم
- 3400 دولار غرامة لزوجة تركية خرقت "واجب الإخلاص"
- الحوثيون يد إيران العابثة في اليمن
- بحث عن سراب في اليمن
- لماذا رفض اردوغان استقبال بولتون بشكل مهين وهاجمه بشراسة غير مسبوقة؟ هل أفسد نتنياهو طبخة الانسحاب الأمريكي من شمال شرق سورية؟ وما هي خيارات الرئيس التركي الحالية؟ وكيف سيكون الرد الروسي السوري على هذه التطورات التي تصب في مصلحتهما؟
- صحيفة إسبانية: مسيحيو العراق يحنون لعهد صدام
- أستراليا تدرس منح اللجوء للفتاة السعودية "الهاربة" رهف
- كيف يقوّم المحيطون بحزب الله ”جموح” باسيل الى ضمان الرئاسة الاولى؟
- أزمة حكومة أم أزمة توريث، تفتح معركة الرئاسة المبكرة؟
- هل يتكرّر "طعن" الحريري بأيدي الـ 2009 نفسها؟
- الأسد عن مرجع لبناني: لونه الرمادي لم يعد يعجبنا!
- "نورما" مستمرة والثلوج تلامس الـ500 م
- روسيا "الناعمة" في لبنان بصحبة حزب الله
- دار الفتوى و"طبش" الحريرية السياسية
- لماذا قررت نساء عدم إزالة شعر أجسادهن؟
- السعودية: رهف القنون تغادر مطار بانكوك بتصريح دخول مؤقت
- بعد 12 عاما عرفت أن والد طفلتها هو عشيقها
- العهد "ينأى بنفسه" عن استفزاز هدّد القمة
- العاصفة تأسر الطبيعة والسياسة ودعوة سوريا تهدّد القمة بالتأجيل
- هل يُشكِّك "حزب الله" في تحالف عون استراتيجياً؟
- خريطة «الإنقسامات» الداخلية والخارجــية من القمّة الإقتصادية
- «حزب الله» ضمان في الإتّجاهين!
- اللهُ يَرُدُّ اعتذارَكِ بالشَكل
- الجنرال الأبيض يُغطي الضنّية: إنقطاع كهرباء وإغلاق مدارس وجلسات سمر
- «تسوية العصر»: هل تُعاد سوريا من بوابة بيروت أو تونس؟
- الخليل : متمسّكون بالحريري!
-
-
-
-
«التيار»: تعرّضــنا لخديعة ...الكاتب:
-
معركة رئاسية مبكرة: الرئاسة تصنع الرئيس القوي ...الكاتب:
-
التأليف المؤجل ينتظر التقاطع الإقليمي؟ ...الكاتب:
-
أزمة حكومة أم أزمة توريث، تفتح معركة ...الكاتب:
-
هل يتكرّر "طعن" الحريري بأيدي الـ 2009 ...الكاتب:
-
الأسد عن مرجع لبناني: لونه الرمادي لم ...الكاتب:
-
روسيا "الناعمة" في لبنان بصحبة حزب الله ...الكاتب:
-
-
خريطة «الإنقسامات» الداخلية والخارجــية من القمّة الإقتصادية ...الكاتب:
-
-
-
-
الحريري وباسيل: إنكار وعناد يعطّلان أمور البلاد ...الكاتب:
-
-
النزاع على كلفة التصحيح المالي يشتدّ: «غولدمان ...الكاتب:
-
الصراع على الزعامة السنّيّة في لبنان (4) ...الكاتب:
-
تماهي عون وباسيل داخلي أمّا استراتيجيّاً فهو ...الكاتب:
-
وزراء الدولة يكبّدون الخزينة ٢٠ مليار ليرة ...الكاتب:
-
الكلفة الاستباقية لتعويم نظام الأسد أم الانكشاف ...الكاتب:
-
تفاصيل «المبادرة الرئاسية 2»... من ابراهيم إلى ...الكاتب:
-
ما يعنيه «إحياء» حكومة تصريف الأعمال في ...الكاتب:
-
العونيّون و«الشارع»: «مش وقتها»! ...الكاتب:
-
ما هي حاجة «العهد القوي» لـ«الثلث المسيحيّ ...الكاتب:
-
موازنة 1969 أم 1970 أم لا سابقة ...الكاتب:
-
تطويق إيران واجتذاب سوريا: سيناريو قديم بنسخة ...الكاتب:
-
«ماكنزي»: خفض الرواتب وزيادة الـ TVA! ...الكاتب:
-
ادعاء إسرائيلي ــــ أميركي ضد 11 مصرفاً ...الكاتب:
صباح الأربعاء: البلاد غارقة في شبر مياه وعتب طهران على عون... احذروا أفخاخكم!
لعل بعض ما في قصيدة الشاعر نزار قباني التي غناها الفنان عبد الحليم حافظ بعنوان "رسالة من تحت الماء" تنطبق على وضع لبنان الذي أطلق أمس نداء بعيداً من الحب وفيه "إني أتنفَّسُ تحتَ الماء.. إنّي أغرق، أغرق، أغرق…". وقد بدا لبنان من شماله الى جنوبه غارقاً في مياه الامطار التي تساقطت بغزارة، وغارقاً في الاهمال المزمن الذي يتبارى الوزراء والمعنيون في مجلس الانماء والاعمار وفي البلديات، في نفض أيديهم منه، والطريف ان وزراء يتهمون الدولة بالتقصير والعجز متناسين أنهم باتوا، مع الجهات والاحزاب التي يمثلون، هم الدولة. واذا كان المسؤولون تقاذفوا مجدداً المسؤولية عن أضرار العاصفة بين وزارات معنية منها الاشغال والطاقة والداخلية، وبلديات واتحادات بلديات، وأحزاب تغطي المخالفات على مجاري الأنهر، فإن العاصفة المستمرة اليوم "نورما"، أثبتت بما لا يقبل الشك غياب المسؤولية، وغياب المحاسبة، وغياب الرقابة، وبالتالي غياب مؤسسات الدولة، وهيبة الدولة. الفيضانات والسيول تحصل في كل دول العالم، لكن ان تتأتى الكوارث من تنفيذ اشغال مشكوك في جودته ومواصفاته من دون أدنى سؤال لاحق للشركات المعنية واخضاعها للتحقيق والمحاسبة، فهذا ما يدعو الى الأسف والقلق من امكان بناء دولة المؤسسات وتفعيل القضاء والمؤسسات الرقابية.
اليوم تستمر العاصفة "نورما" بعدما أدت غزارة الأمطار الى فيضان معظم الانهر من عكار الى الهرمل وبعلبك والبقاع الغربي، وأدت الفيضانات ليس الى تعطيل المدارس فحسب، بل الى تعطيل معظم الاشغال بسبب محاصرة اللبنانيين في زحمة السير ساعات طويلة لم يتمكنوا من خلالها من بلوغ أماكن أعمالهم او منازلهم، وتسببت بخسائر كبيرة في الممتلكات والمزروعات، وأصابت في الصميم مخيمات اللاجئين السوريين.
ولم تنعكس البرودة على الحركة فحسب، وانما امتدت الى الاتصالات السياسية التي تجمدت في الصقيع حتى بدت معها عملية تأليف الحكومة متراجعة الى حد كبير في سلم الاهتمامات، فقال الرئيس نبيه بري "ان الحكومة في خبر كان"، فيما استمرت المواقف - الرسائل التي تعبر عن الاستمرار في الجمود المريب والمعطل، وبدا ان محاولات تسريع ولادة الحكومة قبل القمة الاقتصادية العربية تلاشت أيضاً
.
"تكتل لبنان القوي" الذي اجتمع أمس لوح بانه "سيكون لنا موقف اذا استمر الموضوع الحكومي بلا سقف ولن نتفّرّج على أخذنا الى مصير مجهول بات معلوماً لدى البعض". وقال أمين سره النائب ابرهيم كنعان ان" مبادرة رئيس الجمهورية وأفكار رئيس التكتل تسعى لحل الأزمة الحكومية ويجب ان لا تحارب على انها تخط لحقوق احد او تشكّل تجاوزاً لدور أحد والمطلوب تأليف حكومة والوقت مهم ونعترف ونقر بحقوق الجميع بحسب نتائج الانتخابات والمطلوب الحسم والمعالجة".
في المقابل، قالت كتلة "المستقبل" إن المحاولات المتجددة لرمي المسؤولية على الرئيس المكلف وتحميله تبعات التأخير في تشكيل الحكومة لن تنفع". ورأت في "التصريحات التي صدرت في هذا الشأن محاولة مكشوفة لحرف الانظار عن المكامن الحقيقية للازمة الحكومية، بهدف نقل الاشتباك من معسكر سياسي الى آخر، وتسويق اقتراحات يدرك أصحابها سلفاً انها منتهية الصلاحية منذ الأيام الأولى للتكليف".
بكركي
في هذه الأثناء، استمرت بكركي تعلن استياءها من التأخير الحاصل، وتستمر في اطلاق مساع ومبادرات آخرها ما كشف عنه النائب ميشال معوض أمس عن اتجاه لدى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى دعوة القيادات المسيحية المارونية الى الاجتماع في بكركي للضغط من أجل تشكيل الحكومة. وسيبدأ الراعي قريباً اتصالات مع القادة الموارنة لدعوتهم الى طاولة حوار لمناقشة كيفية الخروج من مأزق الحكومة والذهاب نحو تأليف سريع، لان البلد لم يعد يحتمل ترف التأخير والشروط والمطالب التعجيزية. ويُرجّح ان يُعقد الاجتماع قبل توجّه البطريرك الى الولايات المتحدة الاميركية في 21 من الجاري.
وأشارت "المركزية" الى "ان بياناً مهماً جداً سيصدر بعد اجتماع مجلس المطارنة الموارنة اليوم، بحيث سيُكمل بلهجة "العتب" نفسها التي بدأها الراعي تجاه المعنيين بالتشكيل منذ وصول المشاورات الى مكان غير مقبول، لا سياسياً ولا اقتصادياً وحتى أمنياً، اذ ان الراعي وانطلاقاً من نتائج لقاءاته واتّصالاته يستشعر الخطر الداهم الاتي على البلد اذا ما استمر "الدلع" الحكومي.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- صباح الأربعاء: البلاد غارقة في شبر مياه وعتب طهران على عون... احذروا أفخاخكم!
- بكركي لجبهة ضغط مارونية للتأليف... وبرِّي: الحكومة «في خبر كان»
- «نورما» تهدأ اليوم.. وعاصفة التأليف إلى الواجهة!
- "المستقبل": تحميل الحريري مسؤولية تأخير الحكومة هدفه "تسويق اقتراحات منتهية الصلاحية"
- ما بين "بريستول" جديد و"قرنة شهوان" أخرى
- نهاد المشنوق: الملاكم
- «التيار»: تعرّضــنا لخديعة
- لماذا لا يقول سلامة الحقيقة في قضية «سيدروس»؟
- الاستجرار يوفّر مليار دولار سنوياً
- العاصفة «أَطْبَقَتْ» على لبنان و«فضحتْ» بناه التحتية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)