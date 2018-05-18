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هنيبعل القذافي يشعلها بين بزي وجريصاتي
ردّ عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزّي، أمس، على كتاب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، الذي تناول فيه قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وتوقيف هنيبعل القذافي في لبنان.
وقال بزّي في ردّه على ما أسماه «الفرمان الذي أصدره وزير العدل»: «تجرأ وزير العدل على المسّ بالحق والحقيقة وقدسية إمام الوطن بخرق القانون والأصول وليعلم بأن دسّ السم في العسل أو الدسم لا ينفع ونتحداه بإثبات أي مراسَلة جديدة من جنيف كما يزعم».
وكان جريصاتي وجّه كتاباً إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، طلب فيه «الإطلاع على مسار الملف بتفاصيله كافة والتأكّد من خلوّه من أي مخالفات أو تجاوزات للنصوص المرعية وضمانات المتقاضين»، مشيراً إلى «رسالة موجهة إلينا من نائب رئيس الفريق العامل المعني بالاعتقالات التعسفية والمقرّر الخاص المعني بالتعذيب في جنيف المؤرخة في 18/5/2018».
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- هنيبعل القذافي يشعلها بين بزي وجريصاتي
- لبنان يدخل مدار «عاصفة سياسية» على وهج مأزق تأليف الحكومة
- أخبار وأسرار لبنانية
- بري يدعو إلى تأجيل القمة الاقتصادية: يجب أن يكون لبنان علامة جمع وليس طرح
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