- يرفض العالم استقبالهم.. أين يذهب لاجئو سوريا؟
- الحكومة تتحوّل إلى "فعل ماضٍ ناقص".. وباسيل: الثلث الضامن مطوّب لنا
- "تأجيل القمة": حلفاء النظام يحاصرون عون!
- العام الدراسي جبهاتٌ.. هل يحسمُها كانون؟
- روكز: حكومة الـ 32 والـ 36 «جرصة»
- عون: حكومة من 32 وزيراً... «أو لا حكومة»!
- المسيحيون سيدفعون الثمن مرة جديدة
- القمّة المارونية تواجه قمّة التعطيل!
- قدرةُ لبنان على الصمود لم تعد تُقاس بولادة الحكومة
- طلاق أغنى زوجين في العالم.. وتساؤلات عن مستقبل شركتهما
- كارثة «تعثُّر التأليف»: مواجهة مكشوفة بين عون وبرِّي
- تغييب سوريا ودعوة ليبيا وغياب الحكومة: «ألغام» قمة بيروت العربية
- وزير المال: نعدّ خطّة لإعادة هيكلة الدَّين العام
- وزير الاقتصاد يدّعي على رئيس الاتحاد العمّالي... بسبب حوار تلفزيوني!
- إحالة ملف القذّافي على التفتيش القضائي
- من يملاً الفراغ في شرقي الفرات: تركيا أم العرب؟
- أستراليا: طرود مشبوهة وصلت إلى سفارات وقنصليات في البلاد
- توقعات الأبراج ليوم January 10, 2019
- ميدل إيست آي: هذه الدول العربية تتعاون مع إسرائيل ضد تركيا
- فخورة لكوني أول مسلمة تترشح في حزب الليكود
- هنيبعل القذافي يشعلها بين بزي وجريصاتي
- لبنان يدخل مدار «عاصفة سياسية» على وهج مأزق تأليف الحكومة
- أخبار وأسرار لبنانية
- بري يدعو إلى تأجيل القمة الاقتصادية: يجب أن يكون لبنان علامة جمع وليس طرح
- شاهد على العصر - جوني عبده ج11
- شيء متعفّن هنا
- بيروت – الأسد ترحّب بسوريا – الأسد!
- صور بن علي خلال عقد قران ابنته تثير سخرية التونسيين
- لص سيئ الحظ حاول سرقة بطلة فنون قتالية... هذا ما حدث معه
- بالفيديو... تركي يُدخل حماراً لمحل احتجاجاً على منع الأكياس البلاستيكية
- مؤسسة Getup تجري استطلاعا لاختيار أسوأ الشخصيات داخل ائتلاف أستراليا
- أستراليا تحاكم مراهقا إفريقيا بتهمة ضرب شخص غريب بهراوة معدنية
- صباح الأربعاء: البلاد غارقة في شبر مياه وعتب طهران على عون... احذروا أفخاخكم!
- بكركي لجبهة ضغط مارونية للتأليف... وبرِّي: الحكومة «في خبر كان»
- «نورما» تهدأ اليوم.. وعاصفة التأليف إلى الواجهة!
- "المستقبل": تحميل الحريري مسؤولية تأخير الحكومة هدفه "تسويق اقتراحات منتهية الصلاحية"
- ما بين "بريستول" جديد و"قرنة شهوان" أخرى
- نهاد المشنوق: الملاكم
- خطوة إلى الأمام...خطوتان إلى الوراء
- الحريري - دمشق: إقترب الإنفتاح!
- الحريري الصامت: لا لحكومة بأمرة «حــزب الله»
- كيف سعى باسيل إلى دعوة سوريا؟
- «التيار»: تعرّضــنا لخديعة
- لماذا لا يقول سلامة الحقيقة في قضية «سيدروس»؟
- أين تعويضات موظفي أوجيرو؟
- معركة رئاسية مبكرة: الرئاسة تصنع الرئيس القوي
- التأليف المؤجل ينتظر التقاطع الإقليمي؟
- الاستجرار يوفّر مليار دولار سنوياً
- حدث في مثل هذا اليوم January 9, 2019
- العاصفة «أَطْبَقَتْ» على لبنان و«فضحتْ» بناه التحتية
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ما بين "بريستول" جديد و"قرنة شهوان" أخرى ...الكاتب:
-
الحريري الصامت: لا لحكومة بأمرة «حــزب الله» ...الكاتب:
-
-
-
معركة رئاسية مبكرة: الرئاسة تصنع الرئيس القوي ...الكاتب:
-
-
-
-
-
روسيا "الناعمة" في لبنان بصحبة حزب الله ...الكاتب:
-
-
خريطة «الإنقسامات» الداخلية والخارجــية من القمّة الإقتصادية ...الكاتب:
-
-
اللهُ يَرُدُّ اعتذارَكِ بالشَكل ...الكاتب:
-
«تسوية العصر»: هل تُعاد سوريا من بوابة ...الكاتب:
-
الحريري وباسيل: إنكار وعناد يعطّلان أمور البلاد ...الكاتب:
-
«الدولة المدنية»... لا تندهي ما في حدا ...الكاتب:
-
النزاع على كلفة التصحيح المالي يشتدّ: «غولدمان ...الكاتب:
-
الصراع على الزعامة السنّيّة في لبنان (4) ...الكاتب:
-
تماهي عون وباسيل داخلي أمّا استراتيجيّاً فهو ...الكاتب:
-
وزراء الدولة يكبّدون الخزينة ٢٠ مليار ليرة ...الكاتب:
-
الكلفة الاستباقية لتعويم نظام الأسد أم الانكشاف ...الكاتب:
القمّة المارونية تواجه قمّة التعطيل!
لا يختلف الوضعُ السياسي في البلاد عن أحوال الطقس والعاصفة الطبيعيّة التي ضربت لبنان وفضحت إهتراءَ الدولة وهزالة بُناها التحتية وفساد مؤسساتها.
ما جرى في الأيام الأخيرة، يكشف أنّ لبنان بات بلداً مشلّعاً ومشرَّعاً أمام شتّى أنواع الرياح؛ فالعواصفُ الطبيعيّة - وهيّ طبيعيّة في مثل هذا الوقت من السنة - أحدثت كارثةً وقطّعت أوصالَ الوطن، وعزلت مناطق بالكامل وفصلتها عن بعضها البعض وخصوصاً في العاصمة والضواحي، فيما العواصف السياسيّة، المحقونة بالفتن والشجارات والمناكفات، وهي صناعة داخلية «بلديّة»، وبتعبيرٍ أكثر دقة هي صنيعة القسم الأكبر من الطبقة السياسيّة.
أمام هذا الواقع، ثمّة محاولة لاستعادة دور مفقود لقادة الموارنة، في الظروف السياسيّة التي يمكن القول إنها تبدّلت لصالحهم، إذ لم يعد في إمكانهم القول «إننا غائبون عن السلطة وليس لدينا ممثلون فعليون في البرلمان، فانتخابُ «الرئيس المسيحي القويّ» قد تمّ، وكذلك إقرارُ قانونٍ إنتخابيٍّ وُصف بالعادل، إلّا أنّ ذلك لا يقود على ما يبدو الى افتراضِ أنّ التنافسَ الماروني- الماروني، قد انتفى، في ظلّ ما هو ثابت وأكيد أنه تنافسٌ تقليديّ، لا بل أزليٌّ وسرمديّ.
وبالنظر الى الخطوات المرتقبة في الأيام المقبلة، فإنّ البطريركَ الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يعتزم دعوة رؤساء الكتل والأحزاب والتيارات المارونية الى إجتماعٍ في بكركي للضغط من أجل تأليف الحكومة.
واللافت أنّ الدعوة قد توسّعت، بحيث انضمّ الى ما كان يُسمّى نادى الموارنة الأربعة؛ «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» و»التيار الوطني الحرّ» وتيار «المردة»، رئيسُ حركة «الإستقلال» النائب ميشال معوّض بعدما وجّه البطريرك الدعوة له شخصياً على إعتبار أنه رئيسُ حركةٍ سياسيّة ونائبٌ منتخَب، وهذا الأمر قدّ يشكل عاملاً إضافياً لمزيدٍ من التنافس الماروني، مع دخول شخصية مارونية جديدة، الى هذا النادي، وتلقائياً الى نادي الطامحين لتبوُّء المنصب الأول في الدولة.
واللافت للانتباه ايضاً، أنّ أربعةً من أصل خمسة من المدعوّين الى قمة بكركي هم شماليون، وهم رئيس حزب «القوات» سمير جعجع من بشري، رئيس «التيار الوطني الحرّ» الوزير جبران باسيل من البترون، رئيس تيار «ألمردة» سليمان فرنجية ورئيس حركة «الإستقلال» ميشال معوّض من زغرتا، في حين أنّ جبل لبنان سيقتصر تمثيلُه على النائب سامي الجميّل، علماً أنّ الأحزاب والتيارات لها إمتداداتٌ في كل لبنان وليست مناطقية فقط، بينما رؤساؤها من الشمال.
لكن يبقى الأهم، في حضور القادة الموارنة شخصياً، وليس التمثل بمندوبين عنهم، علماً أنّ ما يقترحُه البطريرك بإنشاءِ جبهةِ ضغطٍ مارونية لتأليف الحكومة، ستكون عملياً بتأثيرٍ معنويٍّ محدود في هذا الملف، لأنّ التوقيع في نهاية الأمر، ليس مع هؤلاء القادة الموارنة، بل هو في يدّ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف.
ويتخوّف البعض، من أن تتحوّل خطوةُ الراعي هذه، الى جبهةٍ مارونية ضدّ بعضهم البعض، خصوصاً أنّ العلاقة بين باسيل وبقية المكوِّنات ليست على أفضل ما يرام، ويحمّله البعض مسؤولية عرقلة التأليف.
في هذه الأجواء، ترى بكركي أنّ خطوة البطريرك هذه ضروريةٌ جداً في هذا التوقيت بالذات، فالراعي لطالما سعى بشتى الوسائل لاستيلاد الحكومة، وحثّ الفرقاءَ من كل الاتّجاهات على تجاوز هذا الاستحقاق فوراً، والشروع في إعادة إطلاق عجلة الدولة بدل الشلل الذي يضرب كل مفاصلها، ويُرخي بسلبياته الجسيمة على كل المواطنين، وهو، لهذه الغاية، كان وما يزال على إتصال مع الرئيس ميشال عون، وقام بخطوات عدة سابقة، لكنّ المشكلة الأساسية أنّ المعرقلين ما زالوا يصرّون على هذا المنحى التعطيلي، ثابتون في مواقفهم التي تعمّق الخلافَ حول الحكومة أكثر فاكثر.
وتؤكّد بكركي أنها لن توفّر أيَّ جهد للضغط من أجل حلّ الأزمة السياسية والتي تترجَم تأزيماً في التأليف وليس العكس. وترفض المسّ بالصيغة اللبنانية أو إطالة عمر الفراغ للوصول الى تسويات جديدة أو إبتكار طرق حكم بعيدة كل البعد عن الميثاق الوطني والدستور.
وبما أنّ موعدَ انعقاد القمة المارونية سيحدَّد قبل سفر الراعي بعد عشرة أيام الى الولايات المتحدة الأميركية، لم يتأكّد بعد مَن هي الشخصيات التي حسمت أمرَ حضورها القمة، لكي لا تكون قمةً مبتورة.
وبمعزل عن الصورة التشاؤميّة، أو بالاحرى جلد الذات، فإنّ اللقاءات المارونية في قسمٍ منها أدّت الى نتيجة متواضعة، والقسمُ الآخر انتهى الى فشل، وبما أنّ الثلوج تُغطي قممَ جبالِ الموارنة، يبقى السؤال هل ستستطيع قمة بكركي إذابة هذه الثلوج، ولو بالحدّ الذي يساعد على إذابة الجليد الحكومي، أم أنّ المعرقلين خلف أسبابهم التعطيلية، ومتربّعون على وهمِ أنهم هم المنتصرون؟
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الحكومة تتحوّل إلى "فعل ماضٍ ناقص".. وباسيل: الثلث الضامن مطوّب لنا
- "تأجيل القمة": حلفاء النظام يحاصرون عون!
- المسيحيون سيدفعون الثمن مرة جديدة
- القمّة المارونية تواجه قمّة التعطيل!
- قدرةُ لبنان على الصمود لم تعد تُقاس بولادة الحكومة
- كارثة «تعثُّر التأليف»: مواجهة مكشوفة بين عون وبرِّي
- تغييب سوريا ودعوة ليبيا وغياب الحكومة: «ألغام» قمة بيروت العربية
- وزير المال: نعدّ خطّة لإعادة هيكلة الدَّين العام
- وزير الاقتصاد يدّعي على رئيس الاتحاد العمّالي... بسبب حوار تلفزيوني!
- إحالة ملف القذّافي على التفتيش القضائي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)