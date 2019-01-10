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الحريري صامد… وتعويم صيغة ٣٢ مرفوض
يعيد “حزب الله” توجيه بوصلة هجومه السياسي في وجه الرئيس المكلّف سعد الحريري، على لسان أكثر من مسؤول في الحزب، محمّلا اياه مسؤولية التعثّر الحكومي. ووردت أبرز المواقف التي تصب في هذا الاتجاه على لسان عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” حسن فضل الله الذي قال إن “حلّ الأزمة الحكومية، بكلّ وضوح وبساطة، هو بيد الحريري وليس في أي مكان آخر، لا سيما أن بين يديه اقتراحات محدّدة وواقعية وعملية لتشكيل الحكومة، وإذا قرر اليوم أن يأخذ بأي منها، فيمكن أن تشكل الحكومة”. ويتمثل الطرح الأبرز الذي أعيد تعويمه مرّة جديدة، بتشكيل حكومة من 32 وزيراً، الطرح الذي رفضه الرئيس الحريري سابقاً ولا يبدو أنه مستعدٌّ لقبوله، على غرار أنه بمثابة “حصان طروادة” يقدّم كـ”هدية” الى “بيت الوسط” قبل أن يتحوّل الى “عرفٍ مرّ” مستقبلاً. فتاريخ العلاقة السياسية ليست مشجعة بين “تيار المستقبل” والرموز السياسية العلوية في لبنان المحسوبة على سوريا بشكل عام، ما يجعل من تبنّي خيار الوزير العلوي صعباً ومرفوضاً.
ويُعتبر العلويون دينياً وتاريخياً أقرب الى الشيعة. اذ لا تتوافر المحاكم الشرعية العلوية في لبنان. ويتابع قضاة الشرع الشيعة أمور الأحوال الشخصية عند العلويين وهم يخضعون للفقه الشيعي. وهذا من شأنه أن يولّد أزمة حكومية وينسحب خللاً على ما يسمى بالتوازنات الاسلامية داخل الحكومة، اذا ما تم احتساب الوزير العلوي على أنه “الوزير الشيعي السابع”، وهي عبارة ردّدتها أكثر من شخصية سنية في البرلمان. فاذا تم التسليم بخيار الوزير العلوي في الحكومة، هذا ما يؤدي الى تكريس عرف، يُساهم مستقبلاً في السير بخيار 32 وزيراً، ما يولّد أزمة في حال العودة الى ما دون هذا الرقم.
وتتطلع الرموز السياسية العلوية في لبنان الى سوريا وهم يعرفون بتماهيهم الكبير مع الدولة السورية. وعرفت الوجوه النيابية العلوية التي تعاقبت في الدورات الانتخابية بتأييدها للنظام السوري، بدءاً من علي عيد الذي انتخب نائباً عن طرابلس وعبد الرحمن عبد الرحمن، نائب عكّار سابقاً. ومن ثم انتخب أحمد حبوس الذي عرف بتأييده لسوريا أيضاً. تبدّلت السيناريوات السياسية بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان، فأضحى النواب العلويون يُحسبون من حصّة “تيار المستقبل”، كالنائبين السابقين خضر حبيب وبدر ونّوس، لكن خيار الناخب العلوي كان دائماً مغايرا، فقد نال ونّوس 150 صوتاً علوياً فقط في الدورات الانتخابية السابقة. بدوره، النائب مصطفى حسين عاد وانقلب على “تيار المستقبل” وأيّد النظام السوري.
يبلغ عدد الناخبين العلويين في لبنان 35696، ويشكّلون 0.95% من مجموع الناخبين في لبنان عام 2018، بحسب الأرقام الدقيقة لـ”الدولية للمعلومات”. ويتوزّع غالبية الناخبين العلويين في طرابلس (20227 ناخبا)، وفي عكّار (14232 ناخبا). ويقطن أقلية من العلويين في منطقة برج حمّود، يبلغ عددهم 215 ناخبا.
حظي علويّو لبنان بتمثيل سياسي في المجلس النيابي في 7 حزيران 1991، ولم يكن البرلمان يضمّ أي نائب علوي قبل هذه المرحلة. فتمّ تعيين 55 نائباً بموجب المرسوم رقم 1307 (ملء المقاعد النيابية الشاغرة والمستحدثة) اضافةً الى النواب الذين كانوا على قيد الحياة، حيث أصبح عدد النواب 108، موزّعا مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين. وأضيف وقتذاك 3 مقاعد نيابية للطائفة الشيعية، مقعدان للطائفة السنية، مقعدان للطائفة الدرزية، ومقعدان للعلويين (مقعد عن طرابلس ومقعد عن عكار).
وكان تمثيل العلويين في وظائف الدولة اللبنانية العليا يقتصر على مدير واحد هو مدير المجلس التنفيذي للمشاريع الانشائية، لكن المجلس ألغي، فضلاً عن تمثيلهم في مديرية اللاجئين الفلسطينيين. ويتمثل العلويون في الدولة راهناً من طريق المدير العام للبريد محمد يوسف وسفير واحد هو سفير دولة الجزائر محمد محمود الحسن.
التاريخ غير المشجع لعلاقات القيادات العلوية والسنية، حوّل هذه الوقائع الى أسلوب ضغط جديد يمتهنه “حزب الله” على الحريري، ويصرف النظر عن معركته المزدوجة التي لم يعد خافياً أنها تستهدف ثلث الرئيس ميشال عون الحكومي.
يصف عضو كتلة “المستقبل” محمد الحجار حملة الضغط على الرئيس الحريري بـ”المبرمجة”، مشيراً لـ”النهار” الى أن “الهدف منها الذهاب الى الخيارات التي يريدها والتي تؤمن له الامساك بمفاصل البلد وسوق أعراف جديدة على الدستور، ما يجعله في موقع الأكثر تأثيراً في تأليف الحكومات”. وتهدف الحملة الى “موافقة الحريري على صيغ تؤمن للحزب حضورا أكبر في مجلس الوزراء للتحكم أكثر في القرار على مستوى السلطة التنفيذية. ومن بين هذه الصيغ، صيغة 32 وزيراً التي تتكرس عرفاً في المرحلة المقبلة، يتحكم محور حزب الله في نوعيته مستقبلاً رغم أنه سيتخلى عنه هذه المرة”.
وتُخلّ هذه الصيغ بالتوازن الداخلي والسياسي اللبناني، وفق الحجار، ويعلم الحزب ذلك لكنه “يعتبر هذا المكسب ترجمة لفائض القوة في مواقع على مستوى السلطة التنفيذية، ويعتبر أن الدستور لا يمنحه موقعا تقريريا على مستوى تأليف الحكومة، ويريد فرض توقيع له في تأليف الحكومات”. ويخلص الى “أننا في تيار المستقبل صامدون في مواجهة الضغوط التي تمارس. المؤسسات الدستورية اللبنانية ستعمل تبعاً للغرض من وجودها، والرئيس الحريري باقٍ على موقفه ولن يعتذر”.
الخلاصة في حديث الحجار تدفع الى الغوص في أبعاد المساعي الحثيثة التي يبديها “حزب الله” لتحقيق مكتسبات في الدولة. فما هي مترتبات قلب النظام أو تعديل الدستور؟ يقول الخبير الدستوري الدكتور صلاح حنين لـ”النهار” إن “الخطر الأكبر يكمن في التفكير في قلب النظام. فالدستور لا يمكن أن يعدّل في ظلّ الفوضى والضياع واللاقدرة على صياغة نظام جديد. حتى إن الأمور الطفيفة لا يمكن حلّها اليوم في ظلّ افتقار المجلس النيابي الى مشرعيه. فمشرعو المجلس ذهبوا. ويعدّل الدستور بشروط، وآلية التعديل يجب أن تنبع من عقول راجحة لمصلحة البلاد العليا. ولا بد أن تلائم التعديلات روح الدستور ونفسه وطروحات الوطن ومستقبل شعبه. فكيف يمكن تهديم المنزل من دون بناء ركائز منزل جديد أولاً؟”.
وعن امكان اضافة توقيع حكومي ثالث الى جانب توقيع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، يجيب بأن “مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها أساسي، ولا يمكن أن يوقع رئيس المجلس النيابي مرسوم التشكيل لأنه رأس السلطة التشريعية المراقبة للحكومة”.
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