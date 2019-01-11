- عواصف الداخل والحدود تُسابق قمّة بيروت
- القمة مُهدَّدة بالتأجيل.. وواشنطن لتحالـــف عربي ضد إيران
- أبعد من الحكومة بكثير.. هذا ما يريده «حزب الله»!
- حلّ يُرضي الحريري والنواب الستة.. ويرفضه باسيل
- الحريري - الثنائي الشيعي... تقاطعات «في الجرم المشهود»
- القمة الهزيلة .. ومخرج برِّي!
- جنبلاط: أترحّم على قدامى الفاسدين واذا دعا العرب سوريا يلتزم لبنان
- انظر ماذا يحدث عندما نسلق البيض بالمايكروويف
- بعد انتظار سنوات.. زراعة يدين لمبتورة أطراف بريطانية
- أستراليا.. مارك لاثام: برجكليان جعلت سيدني غير صالحة للسكن
- أستراليا: إيجارات المنازل في سيدني تنخفض لأول مرة من 12 عاماً
- أستراليا: وزير يتعرض للتهديد في نيو ساوث ويلز بعد نفوق مليون سمكة
- زوجة "إل تشابو" تظهر في محاكمته.. والادعاء العام "يحرجها"
- هوايات يمكن أن تدر عليك دخلا بدون أي تعب
- حملة قوى 8 آذار لتأجيل قمة بيروت وأزمة الحكومة تؤسس لاشتباك سياسي مع رئيس الجمهورية
- الإعتراض الشيعي على القِمّة يتصاعد .. ومخاوف جدِّية من التداعيات؟
- ثمانية رؤساء عرب يؤكدون حضور القمة الاقتصادية
- صراع بين جنبلاط والمشايخ
- من إميل بيطار الى حسن مشرفية: نماذج وزراء النخبة لا الأحزاب
- نهاية «المستقبل»
- رضوان مرتضى أمام القضاء
- حماة المصارف: لبنان ملتزم بدفع ديونه... إلى الأبد!
- كيف أنقذ الهاتف المحمول الفتاة السعودية رهف؟
- توقعات الأبراج ليوم January 11, 2019
- في مصر، هل أطاحت المخابرات المركزية بالملك فاروق في يوليو ١٩٥٢؟
- القمة العربية الاقتصادية.. عقدة جديدة تعمّق أزمة لبنان
- الحريري عن تفعيل حكومة تصريف الأعمال: كل شيء ممكن
- أميركا فازت على الصين وروسيا في انتخابات البرازيل!
- لبنان: بري يريد سورية في القمة التنموية... وإبعاد ليبيا
- من قمّة عمّان... إلى قمة بيروت
- عِندَما يُهَدَّد بومبيو بأنّ أمريكا ستَنْتَقِل مِن مَرحلةِ احتِواء إيران إلى الهُجوم عَليها فهذا “إعلانُ حَربٍ”.. واستِهدافُ لُبنان بسَببِ صَواريخ “حِزب الله” قَد يَكون أوّل جَولاتِها.. هَل سيَكتَفِي بدَعوةِ دُوَل الخَليج لحَلِّ خِلافاتِها للتَّفَرُّغ لمُواجَهةِ الخَطر الإيرانيّ أمْ سيَعمَل على فَرضِه؟ ومَاذا يَقصِد بقَولِه أنّه لن يَسمَح بتَحَوُّل سورية إلى لبنان ثَانِيَة؟
- شاهد على العصر- جوني عبده يروي مسيرة بشير الجميل للزعامة ج12
- الحريري صامد… وتعويم صيغة ٣٢ مرفوض
- أستراليا: لا يوجد إطار زمني محدد لبحث طلب الفتاة السعودية رهف للجوء
- ميقاتي: الحريري لن يعتذر وعلينا دعمه... الترياق في العودة الى روحيّة الطائف
- هل لبنان مؤهَّل لتوظيف القمم والمؤتمرات المُنعقدة لمساعدته؟
- «إيدن باي»: مخالفة للقانون بـ«رعاية رسمية»
- لبنان في لحظة تحول: الحكومة من مصير سوريا
- يرفض العالم استقبالهم.. أين يذهب لاجئو سوريا؟
- الحكومة تتحوّل إلى "فعل ماضٍ ناقص".. وباسيل: الثلث الضامن مطوّب لنا
- "تأجيل القمة": حلفاء النظام يحاصرون عون!
- العام الدراسي جبهاتٌ.. هل يحسمُها كانون؟
- روكز: حكومة الـ 32 والـ 36 «جرصة»
- عون: حكومة من 32 وزيراً... «أو لا حكومة»!
- المسيحيون سيدفعون الثمن مرة جديدة
- القمّة المارونية تواجه قمّة التعطيل!
- قدرةُ لبنان على الصمود لم تعد تُقاس بولادة الحكومة
- طلاق أغنى زوجين في العالم.. وتساؤلات عن مستقبل شركتهما
- كارثة «تعثُّر التأليف»: مواجهة مكشوفة بين عون وبرِّي
- تغييب سوريا ودعوة ليبيا وغياب الحكومة: «ألغام» قمة بيروت العربية
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ما بين "بريستول" جديد و"قرنة شهوان" أخرى ...الكاتب:
-
الحريري الصامت: لا لحكومة بأمرة «حــزب الله» ...الكاتب:
-
كيف سعى باسيل إلى دعوة سوريا؟ ...الكاتب:
-
«التيار»: تعرّضــنا لخديعة ...الكاتب:
-
معركة رئاسية مبكرة: الرئاسة تصنع الرئيس القوي ...الكاتب:
-
التأليف المؤجل ينتظر التقاطع الإقليمي؟ ...الكاتب:
-
أزمة حكومة أم أزمة توريث، تفتح معركة ...الكاتب:
-
هل يتكرّر "طعن" الحريري بأيدي الـ 2009 ...الكاتب:
-
الأسد عن مرجع لبناني: لونه الرمادي لم ...الكاتب:
-
روسيا "الناعمة" في لبنان بصحبة حزب الله ...الكاتب:
-
هل يُشكِّك "حزب الله" في تحالف عون ...الكاتب:
-
خريطة «الإنقسامات» الداخلية والخارجــية من القمّة الإقتصادية ...الكاتب:
-
«حزب الله» ضمان في الإتّجاهين! ...الكاتب:
جنبلاط: أترحّم على قدامى الفاسدين واذا دعا العرب سوريا يلتزم لبنان
إستفاقت الدولة بعد فوات الأوان على عاصفة «نورما»، فلم تتنبه اليها إلّا بعد انتهائها، ولم تستنفر اجهزتها إلّا بعد وقوع الأضرار. دائماً تصل الدولة متأخرة الى مواعيدها مع المواطن، والأكيد أنّ الاجتماع الموسّع الذي ترأسه الرئيس سعد الحريري أمس للجهات الرسمية المعنية كان سيفيد أكثر لو أنه حصل عشية هبوب العاصفة التي لم تُخفِ تاريخ وصولها الى ربوعنا، بل كان معروفاً بالساعة والدقيقة. وعلى طريقته، قارب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط هذا الملف، ومنه أطلّ على أزمة التأليف الحكومي وصولاً الى مسألة حضور سوريا من عدمه للقمة الاقتصادية العربية في بيروت.
يتحسّر جنبلاط في حواره مع «الجمهورية» على ما آل اليه طموح الاصلاح ومكافحة الفساد حتى الآن، ملاحِظاً «انّ وضعنا بات أسوأ ممّا كان عليه في الماضي».
وفي معرض انتقاده للوضع المهترئ منذ زمن طويل، يستعين جنبلاط بصور للسيول في لبنان من السبعينات، كذلك يستشهد بمقالة قديمة للصحافي الراحل ميشال ابو جودة يشير فيها الى انّ لبنان هو «بلد صيفي»، قائلاً: «بعدنا محلنا، بل إننا نتقهقر الى الوراء»..
ويلفت جنبلاط الى انه «لم يعد يوجد للاسف حدّ أدنى من المناقصات النزيهة والمدروسة، والبنى التحتية غير مؤهّلة، فكيف إذا هطلت كميات كبيرة من الامطار دفعة واحدة كما حصل خلال عاصفة نورما».
ويضيف: «من جهة العاصفة كانت قوية، ومن جهة أخرى الفساد قديم ومستمر، والنتيجة أضرار في مناطق عدة، والمواطن يدفع الثمن».
ويعتبر جنبلاط انّ منظومة الفساد الحالية توسّعت، كمّاً ونوعاً، قياساً الى الماضي، «ونحن أصبحنا نترحّم على طبقة الفاسدين القديمة التي كانت أكثر رقيّاً وأقلّ نهماً في السابق، بينما يبدو أنّ النماذج الحالية شهيتها مفتوحة ولا تعرف أن تقف عند حدّ».
ويضيف: «كم يبدو سليم الخوري «بريئاً» امام حيتان الفساد التي تلتهم الاخضر واليابس».
ويتوقف جنبلاط عند دلالات بعض الاسماء المرشّحة للتوزير، لافتاً الى «انّ هناك وجوهاً لا تبشّر بالخير وملامحها توحي مسبقاً بأنها من محترفي السرقة، اما بعض المتعهّدين فمصيبتُنا معهم أعظم وارتكاباتُهم تدلّ عليهم».
وإذا كان غياب الحكومة الأصيلة قد أدّى الى تفاقم تداعيات العاصفة وتمييع المسؤوليات، بحيث تعذّر تصريف المياه في مرحلة تصريف الأعمال، إلّا انّ جنبلاط يلفت الى أنه كان ممكناً تشكيل الحكومة بأقل الخسائر عندما طُرحت التسوية الشهيرة حول الوزير السني المستقل، «لكن لم يتم التقاط هذه الفرصة التي ضاعت في متاهة تحديد تموضع الوزير، وضمن أيِّ حصة سيكون، ثم دخل العامل السوري على الخط مع اقتراب انعقاد القمة الاقتصادية، وظهرت اعتراضات متصاعدة لدى جبهة الممانعة على عدم دعوة دمشق، الامر الذي أدّى الى مزيد من التعقيد في الملف الحكومي».
وماذا عن موقف الرئيس نبيه بري الذي طالب بتأجيل انقعاد القمة الاقتصادية في بيروت إذا لم تُدع سوريا اليها؟
يجيب جنبلاط: «انا أتفهّم موقف صديقي الرئيس بري، وقبل أن تصبح كلمة «الممانعة» المزعجة قيد التداول، كان بري من أوائل المقاومين مع حركة «أمل» ضد الاجتياح والاحتلال الإسرائيليّين للبنان».
واين انت من الخلاف الداخلي حول دعوة سوريا الى القمة؟
يجيب جنبلاط لافتاً الى انّ موقف الحزب التقدمي الاشتراكي معروف من النظام السوري، لكنه يشدّد في الوقت نفسه على «أنّ القرار في هذا الشأن يعود الى ما يُعرف بالجامعة العربية التي إذا قرّرت استعادة سوريا الى صفوفها وبالتالي دعوتها الى حضور القمة الاقتصادية فإنّ لبنان لا يستطيع سوى ان يكون جزءاً من هذا القرار، ولو أنني اشعر بأنّ الجامعة العربية باتت شبه معدومة ومن الأفضل استبدالها بالجامعة الاقليمية، لتضمّ تركيا وإيران».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- أستراليا.. مارك لاثام: برجكليان جعلت سيدني غير صالحة للسكن
- أستراليا: إيجارات المنازل في سيدني تنخفض لأول مرة من 12 عاماً
- كيف أنقذ الهاتف المحمول الفتاة السعودية رهف؟
- أستراليا: وزير يتعرض للتهديد في نيو ساوث ويلز بعد نفوق مليون سمكة
- حملة قوى 8 آذار لتأجيل قمة بيروت وأزمة الحكومة تؤسس لاشتباك سياسي مع رئيس الجمهورية
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
عماد مرمل
كاتب وصحفي - جريدة السفير اللبنانية
- جنبلاط: أترحّم على قدامى الفاسدين واذا دعا العرب سوريا يلتزم لبنان
- روكز: حكومة الـ 32 والـ 36 «جرصة»
- كيف سعى باسيل إلى دعوة سوريا؟
- الحكومة بين «البريستو» وفيتامين الليمون!
- هكذا سيحارب «حزب الله» الفساد في العام المقبل
- معادلة «الحزب»: لا تفريط بـ«التيار».. ولا تضحية بـ«التشاوري»
- جواد عدرا... «عايز مستغني»!
- جنبلاط: كلّنا مهزومون
- وقائع قصة التسوية الحكومية
- هذا ما دار بين عون و«النواب السنّة» في حضور «طيف» نصرالله
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)