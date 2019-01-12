شاهد على العصر - جوني عبده ج 16

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- عاصفة بري- الأسد ورياح الجنوب تضربان قمة بيروت
- نصرالله ليس سعيداً
- القمة في موعدها وتصويب "التفلت المالي"!
- الجامعة تحسم: القمة في موعدها.. واستنفــار حدودي يسبق هيل... وغارات ليلية على دمشق
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