- الاستعدادات للقمة رد ضمني على بري.. الاجتماع الماروني يعكس هواجس انقلابية
- مستشارة عون السابقة تتهمه بالفساد والسرقة والتآمر على حزب الله!
- دراسة ألمانية تكشف ما يفعله الصيام في الجسم من أعاجيب
- "البَشْعة" طريقة بدو مصريين لكشف الكذابين
- خطف الأطفال في أميركا.. الأرقام تنافي ما يظهره الإعلام
- كأس آسيا 2019: العراق يرافق إيران إلى دور الـ16
- كأس آسيا 2019: السعودية إلى دور الـ16 بفوز مقنع على لبنان
- قصف إسرائيلي على موقعين لحماس ردا على إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل
- توقعات الأبراج ليوم January 13, 2019
- لبنان المأزوم «يقاوِم الجاذبية» معانِداً... السقوط
- زيادة كبيرة في وتيرة إلغاء تأشيرات السودانيين بأستراليا عام 2018
- اختلف الخطاب ولم تختلف السياسة
- الجامعة العربية: قمة بيروت في موعدها.. ولن تناقش قضايا سياسية
- قراءة في تعقيدات الوضع الحكومي في لبنان
- لِماذا نتَوقَّع نتائِج عكسيّة للغارات الصاروخيّة الإسرائيليّة على سورية؟ وما عُلاقَة هذا القَصف بجَولةِ بومبيو العَربيّة الخليجيّة؟ وكيفَ نَشعُر بالأسَف لفَرح بَعض العَرب بهَذهِ الغارات؟ وهَل ستَنْجَح “مَنظومَة بولندا” الجَديدة فيما فَشِلَت فيه منظومة “أصدقاء سورية” الأكبَر والأضْخَم.. إليْكُم الإجابَة
- مكتسبات «حزب الله» من حرب سوريا تُعادل خسائره
- "السترات الصفراء" تشعل شوارع فرنسا والشرطة تعتقل مئة متظاهر
- شاهد على العصر جوني عبده ج18
- العالم يرخي لحيته لنتائج الميدان السوري وعارية الشمال السوري تمارس البغاء السياسي والمنطقة نحو نظام حكم مركب ومعقّد قاعدة روسية على شاطىء البحر الأحمر
- شاهد على العصر-جوني عبده ج17
- عاصفة بري- الأسد ورياح الجنوب تضربان قمة بيروت
- نصرالله ليس سعيداً
- انفجار قوي وسط باريس
- القمة في موعدها وتصويب "التفلت المالي"!
- الجامعة تحسم: القمة في موعدها.. واستنفــار حدودي يسبق هيل... وغارات ليلية على دمشق
- ديفيد هيل في بيروت غداً: ما له وما عليه؟
- هل تتخطّى الأقطاب خلافاتها وينجح الراعي في «المهمّة المستحيلة»؟
- عامٌ من عمر العهد في ظلّ حكومة مستقيلة!
- النظام في خطر!
- بكركي: المسيحيون أوّل مَن سيدفع الثمن
- شاهد على العصر - جوني عبده ج 16
- صحيفة تركية: ماذا تريد أميركا مقابل تخليها عن الوحدات الكردية بسوريا؟
- "جسد للبيع".. هكذا حوّلت الدعاية الفتاة إلى دمية استهلاكية!
- برج أوبال يفضح عيوب المباني السكنية في أستراليا
- توتّر بين بعبدا وعين التينة | برّي: ما حدا يمزح معنا!
- غيوم سياسيِّة وماليّة تُسابِق قمّة العرب الإقتصادية
- وزير المال «يعدّل» خطوات التصحيح: إعادة جدولة الدين بالتعاون مع مصرف لبنان والمصارف
- سجال قضية القذافي مستمر: ما حكاية الوثيقة المسرّبة؟
- كوخافي يخلف ايزنكوت... ويرث تحدّياته
- أي قاعدة إجتماعية تفرض التغيير؟
- هل وقع غصن في فخ «نيسان» ؟
- الصراع على الزعامة السنّيّة في لبنان (5)
- شاهد على العصر - جوني عبده يروي شهادته على الاجتياح الإسرائيلي للبنان ح15
- شاهد على العصر - جوني عبده يكشف تفاصيل زيارة بشير الجميل لأميركا ج14
- توقعات الأبراج ليوم January 12, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 12, 2019
- غارات "إسرائيلية" على العاصمة السورية دمشق
- تايلاند: السعودية "رهف" تغادر البلاد متوجهة إلى كندا
- سوريا كشرط مسبق في البيان الوزاري
- ميقاتي استقبل وفد المكتب العمالي لتيار العزم: الاسمر مدافع شرس عن القضايا المحقة ولا يهاب التحديات
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
بري يسترضي سوريا وبومبيو يخاطب إيران: تدويل ...الكاتب:
-
-
حلّ يُرضي الحريري والنواب الستة.. ويرفضه باسيل ...الكاتب:
-
الحريري - الثنائي الشيعي... تقاطعات «في الجرم ...الكاتب:
-
-
-
حماة المصارف: لبنان ملتزم بدفع ديونه... إلى ...الكاتب:
-
هل لبنان مؤهَّل لتوظيف القمم والمؤتمرات المُنعقدة ...الكاتب:
-
«إيدن باي»: مخالفة للقانون بـ«رعاية رسمية» ...الكاتب:
-
لبنان في لحظة تحول: الحكومة من مصير ...الكاتب:
-
روكز: حكومة الـ 32 والـ 36 «جرصة» ...الكاتب:
-
عون: حكومة من 32 وزيراً... «أو لا ...الكاتب:
-
المسيحيون سيدفعون الثمن مرة جديدة ...الكاتب:
-
القمّة المارونية تواجه قمّة التعطيل! ...الكاتب:
-
قدرةُ لبنان على الصمود لم تعد تُقاس ...الكاتب:
-
إحالة ملف القذّافي على التفتيش القضائي ...الكاتب:
-
شيء متعفّن هنا ...الكاتب:
-
بيروت – الأسد ترحّب بسوريا – الأسد! ...الكاتب:
-
ما بين "بريستول" جديد و"قرنة شهوان" أخرى ...الكاتب:
-
الحريري الصامت: لا لحكومة بأمرة «حــزب الله» ...الكاتب:
-
كيف سعى باسيل إلى دعوة سوريا؟ ...الكاتب:
الاستعدادات للقمة رد ضمني على بري.. الاجتماع الماروني يعكس هواجس انقلابية
وسط أجواء مشدودة واتجاهات تزداد غموضا حيال الازمة الحكومية بدأ العد العكسي لانعقاد القمة الاقتصادية العربية في بيروت في نهاية الاسبوع المقبل كأنه الاستحقاق الذي يتوقف عليه بت جانب كبير من الصراع الداخلي الذي بات انعقاد القمة من عدمه جزءا منه . ذلك ان اصداء ثقيلة ترددت امس بعيدا من الاضواء للكلام الذي صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في الصحف امس والذي يذهب فيه للمرة الاولى منذ زمن طويل الى تاكيد استعداده لاستعادة 6شباط على خلفية موضوع المشاركة الليبية في القمة وملف الامام موسى الصدر . طبعا اكتسى كلام بري طابعا رمزيا لجهة مغالاته في الموقف المتعلق بملف الامام الصدر ومع ذلك فانه رسم علامات استياء واستغراب واسعة ولو تجنب معظم المعنيين الدخول في ردود وسجالات مع بري على اساسها . اذ ان التلويح بما سمي انتفاضة 6شباط في الثمانينات وفي حقبات الحرب لم يستغسه احد ولم تغب التساؤلات الثقيلة عن الاجواء الملبدة التي نشأت فتح هذا الملف بهذه الطريقة . وذهبت اوساط سياسية الى التساؤل عما اذا كان بري يدرك مغزى ما احدثه كلامه ام انه اخطأ في موقفه المغالي محذرة من خطورة عالية جدا في حال كان يتعمد اعادة التذكير ب6 شباط فيما هو على رأس الرئاسة الثانية .
وفي ظل هذا المناخ المشدود لم يكن قليلا ان تبرز الاستعدادات الناشطة للقمة الاقتصادية يومي السبت والأحد المقبلين في بيروت بمثابة الرد الضمني الحاسم على بري وكذلك على مجمل الشكوك التي احاطت بمصير القمة اذ قالت اوساط سياسية مراقبة في هذا السياق ان العهد يبدو كأنه يعتمد سياسة الرد الصامت والحازم بانجاح استعدادات القمة مسنودا في ذلك بقرار واضح للجامعة العربية بعدم التراجع عن عقد القمة وكذلك بعدم اقحام موضوع دعوة سوريا اليها وترك هذا الملف الخلافي الى التحضيرات الجارية في صدد القمة العربية الدورية في تونس . ولذا بدأت بيروت تشهد منذ البارحة مناخا محموما لاستضافة القمة الاقتصادية من خلال المناورة الواسعة التنفيذية التي اجريت للفرق المعنية بالإجراءات اللوجستية والإعلامية والامنية بين مطار رفيق الحريري الدولي والواجهة البحرية حيث مقر انعقاد القمة ومنطقة الفنادق التي تستضيف الزعماء والوفود المشاركين في القمة . كما ان مؤتمرا صحافيا سيعقد الاثنين لشرح مجمل الخطوات التنفيذية وخطة السير التي ستعتمد في ايام انعقاد القمة سيكون بمثابة تاكيد اضافي الى ان عجلة الاستعدادات للقمة لن تتوقف ولن تتراجع بما يعكس شبه نهائية القرار بانعقادها ما لم تحصل مفاجأة غير محسوبة ابدا في لحظة ما وهو امر مستبعد.
في غضون ذلك تتجه الأنظار في الاسبوع المقبل ايضا الى بكركي التي وجه سيدها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الدعوة الى رؤساء الكتل النيابية والنواب والوزراء الموارنة الى ما وصفته بكركي بالاجتماع التشاوري الوجداني في بكركي الاربعاء المقبل لتداول دور الموارنة في مواجهة الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وما تقتضيه من مبادرات ومقاصد تنسجم وواجبهم في الحفاظ على دولة لبنان . وبدا واضحا من الدعوة ان بكركي باتت تستشعر خطورة عالية تصاعدية تتهدد البلاد والنظام اللبناني ومجمل اوضاع اللبنانين في ظل الازمة السياسية والحكومية الحالية الامر الذي بدأ الراعي ينبه منه منذ فترة رافعا مطالبته بحكومة مصغرة من اختصاصيين متجردين لا يتبعون القوى الحزبية والسياسية لإنقاذ البلاد . ولعل اخطر ما يقلق بكركي وما سيطرح في الاجتماع الماروني الموسع الذي دعت اليه هو هواجس تنتاب كثيرين من احتمالات الانقلاب الناعم الضمني على النظام والطائف علما ان هذه الهواجس لا تخص بكركي وحدها بل تتسع لقوى ومراجع دينية وسياسية اخرى .
وسط هذه الاجواء الداخلية الملبدة بدأ مساء امس وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل زيارته لبيروت واستهل محادثاته فيها بلقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حضور رئيس اللقاء الديموقراطي تيمور جنبلاط ونواب الكتلة مروان حمادة وأكرم شهيب ووائل ابو فاعور في كليمنصو . وذكر بيان للسفارة الاميركية في بيروت عن وصول هيل الى ان المسؤول الاميركي بانه تمتع مدى 27 عاما بروابط متينة مع لبنان والشعب اللبناني بعد ان كان عمل في السفارة الاميركية في بيروت كمسؤول سياسي ثم نائب رئيس البعثة ومن ثم كسفير . واضافت السفارة ان هيل “يعود الى لبنان في دوره الجديد ليعيد تاكيد دعم الولايات المتحدة القوي للدولة اللبنانية بما في ذلك مؤسساتها الامنية الشرعية كما سيشدد ايضا على قلق الولايات المتحدة من أنشطة حزب الله المزعزعة للأستقرار في لبنان والمنطقة بما في ذلك الاكتشاف الاخير لانفاق حزب الله العابرة للحدود والتي تتحدى قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 وتعرض امن الشعب اللبناني للخطر وتقوض شرعية مؤسسات الدولة اللبنانية “ . ومن المتوقع ان تشمل جولة هيل محادثات مع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل وقائد الجيش العماد جوزف عون الى شخصيات سياسية واصدقاء سيقابلهم هيل في السفارة .
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الاستعدادات للقمة رد ضمني على بري.. الاجتماع الماروني يعكس هواجس انقلابية
- مستشارة عون السابقة تتهمه بالفساد والسرقة والتآمر على حزب الله!
- لبنان المأزوم «يقاوِم الجاذبية» معانِداً... السقوط
- الجامعة العربية: قمة بيروت في موعدها.. ولن تناقش قضايا سياسية
- قراءة في تعقيدات الوضع الحكومي في لبنان
- مكتسبات «حزب الله» من حرب سوريا تُعادل خسائره
- شاهد على العصر جوني عبده ج18
- شاهد على العصر-جوني عبده ج17
- عاصفة بري- الأسد ورياح الجنوب تضربان قمة بيروت
- نصرالله ليس سعيداً
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)