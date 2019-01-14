- "القمصان الخضر" يهدّدون الإستقرار ... والقمة
- "لوبي" ماروني لإستعجال التأليف... ونتنياهو يتوعّد إيران و"الحزب"
- «القوات» و«المستقبل»... محكومان بالتسوية مع الأسد؟
- الرواية الكاملة لـ«إنتفاضة» بري
- لبنان يقترب من «الإشتباك الكبير»!
- «عندما تتراجع واشنطن.. تحلّ الفوضى»
- دولةٌ تُصرّفُ أعمالَها
- شرط وحيد للقاء الموارنة
- بكتيريا الأمعاء تنبئ بعمرك الحقيقي
- ليبيا تمتنع عن المشاركة في القمة... واجتماع بعبدا يحتوي «عاصفة الدَّين»
- ليبيا خارج القمة الاقتصادية
- هيل في بيروت: أمر عمليات بعزل حزب الله؟
- إعادة هيكلة الدين... حتمية!
- الدولة تخضع لضغوط الدائنين: العودة إلى وصفة البنك الدولي
- إقليم منكوب وزحمة حروب وأطباء
- هيل يدعو لبنان إلى مؤتمر بولندا لمواجهة إيران ويبدي تشددا حيال دور "حزب الله" على الحدود
- توقعات الأبراج ليوم January 14, 2019
- هيل: «حزب الله» يهدّد استقرار لبنان والمنطقة
- «بروفة» ميدانية للجنة تنظيم القمة من المطار إلى المقر
- المطران سمير مظلوم: بكركي غاضبة من السياسيين التاركين مستقبل البلاد يغرق في المجهول
- الحذر المغربي.. والأزمة الجزائرية
- وزير الخارجيّة الفِرنسيّ لم يُجافِ الحَقيقة عِندَما أكَّد أنّ “صفقة القرن” لم تَعُد مَطروحَةً الآن.. “صفقة وارسو” تتقدَّم عليها والتُّحالُف السُّنِّيّ العَربيّ رأسُ حِربَتَها.. لَماذا سنَحتفِل بفَشَلِها مِثْلَما احتَفلنا بانْهيارِ مَنظومَة “أصدقاء سورية” ومَشروعِها العُدوانيّ الأمِريكيّ؟
- حرب إسرائيل في سوريا.. لأول مرة كشف الضربات الموجعة لإيران
- شاهد على العصر- جوني عبده: "صبرا وشاتيلا" محاولة لتصفية الوجود الفلسطيني بلبنان ج19
- باسيل أكثر سوريةً من برّي "المشبوه" عند الأسد
- إسرائيل تعلن العثور على "آخر أنفاق حزب الله"
- الاستعدادات للقمة رد ضمني على بري.. الاجتماع الماروني يعكس هواجس انقلابية
- مستشارة عون السابقة تتهمه بالفساد والسرقة والتآمر على حزب الله!
- دراسة ألمانية تكشف ما يفعله الصيام في الجسم من أعاجيب
- "البَشْعة" طريقة بدو مصريين لكشف الكذابين
- خطف الأطفال في أميركا.. الأرقام تنافي ما يظهره الإعلام
- كأس آسيا 2019: العراق يرافق إيران إلى دور الـ16
- كأس آسيا 2019: السعودية إلى دور الـ16 بفوز مقنع على لبنان
- قصف إسرائيلي على موقعين لحماس ردا على إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل
- توقعات الأبراج ليوم January 13, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 13, 2019
- لبنان المأزوم «يقاوِم الجاذبية» معانِداً... السقوط
- زيادة كبيرة في وتيرة إلغاء تأشيرات السودانيين بأستراليا عام 2018
- اختلف الخطاب ولم تختلف السياسة
- الجامعة العربية: قمة بيروت في موعدها.. ولن تناقش قضايا سياسية
- قراءة في تعقيدات الوضع الحكومي في لبنان
- لِماذا نتَوقَّع نتائِج عكسيّة للغارات الصاروخيّة الإسرائيليّة على سورية؟ وما عُلاقَة هذا القَصف بجَولةِ بومبيو العَربيّة الخليجيّة؟ وكيفَ نَشعُر بالأسَف لفَرح بَعض العَرب بهَذهِ الغارات؟ وهَل ستَنْجَح “مَنظومَة بولندا” الجَديدة فيما فَشِلَت فيه منظومة “أصدقاء سورية” الأكبَر والأضْخَم.. إليْكُم الإجابَة
- مكتسبات «حزب الله» من حرب سوريا تُعادل خسائره
- "السترات الصفراء" تشعل شوارع فرنسا والشرطة تعتقل مئة متظاهر
- شاهد على العصر جوني عبده ج18
- العالم يرخي لحيته لنتائج الميدان السوري وعارية الشمال السوري تمارس البغاء السياسي والمنطقة نحو نظام حكم مركب ومعقّد قاعدة روسية على شاطىء البحر الأحمر
- شاهد على العصر-جوني عبده ج17
- عاصفة بري- الأسد ورياح الجنوب تضربان قمة بيروت
- نصرالله ليس سعيداً
- انفجار قوي وسط باريس
-
«القوات» و«المستقبل»... محكومان بالتسوية مع الأسد؟ ...الكاتب:
-
الرواية الكاملة لـ«إنتفاضة» بري ...الكاتب:
-
«عندما تتراجع واشنطن.. تحلّ الفوضى» ...الكاتب:
-
دولةٌ تُصرّفُ أعمالَها ...الكاتب:
-
شرط وحيد للقاء الموارنة ...الكاتب:
-
إعادة هيكلة الدين... حتمية! ...الكاتب:
-
الدولة تخضع لضغوط الدائنين: العودة إلى وصفة ...الكاتب:
-
مستشارة عون السابقة تتهمه بالفساد والسرقة والتآمر ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
بري يسترضي سوريا وبومبيو يخاطب إيران: تدويل ...الكاتب:
-
أبعد من الحكومة بكثير.. هذا ما يريده ...الكاتب:
-
حلّ يُرضي الحريري والنواب الستة.. ويرفضه باسيل ...الكاتب:
-
الحريري - الثنائي الشيعي... تقاطعات «في الجرم ...الكاتب:
-
القمة الهزيلة .. ومخرج برِّي! ...الكاتب:
-
من إميل بيطار الى حسن مشرفية: نماذج ...الكاتب:
-
حماة المصارف: لبنان ملتزم بدفع ديونه... إلى ...الكاتب:
-
هل لبنان مؤهَّل لتوظيف القمم والمؤتمرات المُنعقدة ...الكاتب:
-
«إيدن باي»: مخالفة للقانون بـ«رعاية رسمية» ...الكاتب:
-
لبنان في لحظة تحول: الحكومة من مصير ...الكاتب:
-
روكز: حكومة الـ 32 والـ 36 «جرصة» ...الكاتب:
-
عون: حكومة من 32 وزيراً... «أو لا ...الكاتب:
-
المسيحيون سيدفعون الثمن مرة جديدة ...الكاتب:
-
القمّة المارونية تواجه قمّة التعطيل! ...الكاتب:
"القمصان الخضر" يهدّدون الإستقرار ... والقمة
بعدما فشلت بعض القوى اللبنانية حليفة النظام السوري في فرض دعوة دمشق الى القمة العربية الاقتصادية نهاية الاسبوع الجاري، تحولت الانظار الى مكان آخر: رفض حركة "أمل" مشاركة الوفد الليبي المتهمة بلاده بإخفاء الامام موسى الصدر على رغم تغير النظام وسقوط نظام معمر القذافي المسؤول عن الجريمة. وما كان مقبولاً في العام 2002 عندما انعقدت القمة العربية في بيروت بمشاركة ليبيا صار غير مقبول اليوم، ومع هذا الرفض المسيس، تفلتت التصرفات الميليشيوية من زمن الحرب، فأعادت الحركة التذكير بانتفاضة 6 شباط 1984، وخرج مناصروها ذوو القمصان والاعلام الخضر لينزلوا الاعلام الليبية التي رفعت بين اعلام الدول المشاركة في القمة، ويرفعوا محلها اعلام الحركة من غير ان تتدخل القوى الامنية أو الجيش. وعلم في هذا الاطار ان الرئيس نبيه بري ابلغ المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم الامتناع عن اعطاء الوفد الليبي تأشيرات دخول الى لبنان، تجنباً لعملية محاصرة مدخل المطار لدى وصولهم. وبعد تبلغ الجانب الليبي الخطوات المتوقعة، بثت قناة "الميادين" خبرا مفاده ان الجهات الليبية تنوي مقاطعة القمة، فيما لم يتبلغ لبنان الرسمي شيئا من هذا القبيل حتى مساء أمس.
وفي معلومات لـ"النهار" ان "حزب الله" الذي لزم الصمت لم يكن راغبا في التصعيد على هذا النحو ان في ملف دعوة سوريا أو في المشاركة الليبية، لكنه يتجنب المتاهة التي يمكن ان يؤدي اليها أي اعلان عن اختلاف في وجهات النظر سواء على الساحة الشيعية او في العلاقة مع سوريا. ومع هذه الاجواء انطلقت المواقف المزايدة في الشأن السوري من اماكن عدة ولا سيما من الجاهلية التي قصدها امس الوزير طلال ارسلان والقى خطاباً نارياً أيد فيه رئيس النظام السوري وهاجم الوزير السابق وليد جنبلاط من غير ان يسميه، وقت كان الاخير يستقبل وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل الذي يواصل اليوم جولته فيلتقي الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ووزيري المال والخارجية علي حسن خليل وجبران باسيل وشخصيات سياسية اخرى. وسيشدّد السفير هيل على قلق الولايات المتحدة من نشاطات "حزب الله" المزعزعة للاستقرار في لبنان والمنطقة، بما في ذلك الاكتشاف الأخير للانفاق العابرة للحدود، والتي تتحدى قرار مجلس الأمن رقم 1701، وتعرّض أمن الشعب اللبناني للخطر، وتقوّض شرعية مؤسسات الدولة اللبنانية.
هذه الاوضاع المتوترة والمقلقة دفعت بكركي الى دعوة رؤساء الكتل النيابية والنواب والوزراء الموارنة الى "اجتماع تشاوري وجداني" الاربعاء للبحث في دور الموارنة في مواجهة الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وما تقتضيه من مبادرات ومقاصد تنسجم وواجبهم في الحفاظ على دولة لبنان . وبدا واضحاً من الدعوة ان "بكركي باتت تستشعر خطورة التأخير المتعمد في تأليف الحكومة وعرقلة العهد والانقلاب الابيض على النظام وما يمكن ان يتأتى من جالة اللااستقرار في البلاد واثرها السيئ على اللبنانيين والمسيحيين تحديداً الذين عاد قسم كبير منهم يفكر في الهجرة بسبب تراجع الامل في امكان قيام الدولة". وعلمت "النهار" ان "التيار الوطني الحر" لم يكن يحبذ فكرة الدعوة الى اللقاء قبل أيام، لكنه وجدها فرصة سانحة بعد التصعيد الذي قامت به حركة "أمل" في الايام الاخيرة. وتوقعت مصادر متابعة ان يصدر بيان عن المجتمعين يتضمن نقاطا عدة يجري البحث فيها. وسيرأس الاجتماع البطريرك الذي تعرض أمس لوعكة صحية حالت دون ترؤسه قداس الاحد.
في المقابل، استمرت التحضيرات للقمة التي بات عقدها مؤكداً، ويعقد اليوم مؤتمر صحافي لشرح كل ما يتعلق بالقمة من اجراءات تنفيذية وإعلامية وأمنية، وخطة السير التي ستعتمد خلال فترة القمة، ولا سيما في المنطقة المغلقة حيث الفنادق التي سيحل فيها الزعماء العرب، وصولاً إلى مقر المؤتمر في الواجهة البحرية.
وقد نفذت السبت مناورة ميدانية للإجراءات والترتيبات المعتمدة إبتداء من مطار رفيق الحريري الدولي، حيث يصل الزعماء ورؤساء الدول العرب، وصولا إلى الواجهة البحرية لبيروت حيث ستعقد القمة. وشاركت الفرق الأمنية واللوجستية والمعنية بالمراسم والإعلام.
اجتماع بعبدا
مالياً، وبعد التداعيات الناتجة من تصريح وزير المال عن اعادة هيكلة الدين العام، وتأثيراتها الدولية على السندات اللبنانية، جاء اجتماع بعبدا العاجل امس لينفي كل التفسيرات والتأويلات التي حيكت في اليومين الاخيرين كما أكد لـ"النهار" رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان الذي قال "إن مبادرة الرئيس جاءت لتؤكد الموقف الرسمي اللبناني على أعلى المستويات لاعادة ضخ الثقة في الاسواق المالية وتأكيد التزام لبنان كامل المتوجبات والالتزامات والتعهدات المالية والاصلاحية التي وضعت في الموازنة وفي مؤتمر سيدر". ورأى "أن تفسيرات كلام وزير المال والتأويلات بلغت حداً تجاوز ما اعلنه الوزير علي حسن خليل. واكد الاجتماع ان لا لزوم للهلع والخوف والشائعات لانها تدمر البلد".
وقد حضر الاجتماع الى رئيس الجمهورية، رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، وزيرا المال والاقتصاد علي حسن خليل ورائد خوري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه ورئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان. وشددت مصادر المجتمعين على ان لا خوف على سعر صرف الليرة وهذا ما أكده البيان الرسمي الذي صدر باجماع الحاضرين من تأكيد سلامة الوضع المالي التي طمأن اليها حاكم مصرف لبنان خلال الاجتماع.
واشارت مصادر اخرى من داخل الاجتماع المالي في بعبدا، الى ان وزير المال عندما تحدث عن جدولة الدين انما عنى بذلك خطة لكيفية معالجة الدين العام ولم يقصد اعادة الهيكلة أو اعادة الجدولة للدين وفق المفهوم المعتمد في أي دولة. وقد انعكس سوء تفسير كلامه على الأسواق المالية فكان من الضروري تصويب الوضع منعاً لتأثر الأسواق بتفسيرات أْخذت بغير معناها الحقيقي.
وعندما سئل وزير المال عن تصريحاته التي اثارت هذه البلبلة، لم يشأ الرد الا بكلمة واحدة: "أنا أوضحت على الفور ما عنيته.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- "القمصان الخضر" يهدّدون الإستقرار ... والقمة
- "لوبي" ماروني لإستعجال التأليف... ونتنياهو يتوعّد إيران و"الحزب"
- «القوات» و«المستقبل»... محكومان بالتسوية مع الأسد؟
- لبنان يقترب من «الإشتباك الكبير»!
- «عندما تتراجع واشنطن.. تحلّ الفوضى»
- شرط وحيد للقاء الموارنة
- ليبيا تمتنع عن المشاركة في القمة... واجتماع بعبدا يحتوي «عاصفة الدَّين»
- ليبيا خارج القمة الاقتصادية
- هيل في بيروت: أمر عمليات بعزل حزب الله؟
- الدولة تخضع لضغوط الدائنين: العودة إلى وصفة البنك الدولي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)