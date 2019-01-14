- استفزاز ليبيا يُبْعِدها عن قمة بيروت ومساعٍ لبنانية للحدّ من... الأضرار
- كيف سيرد الرئيس اردوغان على تهديدات ترامب بتدمير بلاده اقتصاديا انتصارا لحلفائها الاكراد؟ هل سيذهب الى موسكو وطهران طلبا للدعم؟ ولماذا اختارت الإدارة الامريكية الحرب الاقتصادية وليس المواجهة العسكرية؟ وهل الأسد هو الرابح الأكبر من هذه الازمة؟
- لبنان يتأهب للعاصفة ميريام.. وفيديو يرصد رياحا عاتية وصرخات
- انتهاء كل التحضيرات لانعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت
- خارج النص – كتاب كوبرا في ظل حبيقة
- أستراليا: هكذا ربح والد أنطوني أنيسة ١.3 مليون دولار في يوم واحد
- نزيف الهجرة المتواصل اللبنانيّون المقيمون يتناقصون
- سياسة أميركا في لبنان: الرجاء عدم الإزعاج
- بعد "المستقبل".. صحيفتان عريقتان إلى الإقفال!
- رهف القنون: في تجربة مشابهة، سعودية أخرى تقص حكاية هروبها ولجوئها إلى كندا
- «غرفة الغضب» حيث بإمكانك تكسير أي شيء، باستثناء البشر.. طريقة مبتكرة للتخلص من ضغوط الحياة
- أستراليا تكشر أنيابها ضد وكلاء الهجرة الفاسدين
- "القمصان الخضر" يهدّدون الإستقرار ... والقمة
- "لوبي" ماروني لإستعجال التأليف... ونتنياهو يتوعّد إيران و"الحزب"
- «القوات» و«المستقبل»... محكومان بالتسوية مع الأسد؟
- الرواية الكاملة لـ«إنتفاضة» بري
- لبنان يقترب من «الإشتباك الكبير»!
- «عندما تتراجع واشنطن.. تحلّ الفوضى»
- دولةٌ تُصرّفُ أعمالَها
- شرط وحيد للقاء الموارنة
- بكتيريا الأمعاء تنبئ بعمرك الحقيقي
- ليبيا تمتنع عن المشاركة في القمة... واجتماع بعبدا يحتوي «عاصفة الدَّين»
- ليبيا خارج القمة الاقتصادية
- هيل في بيروت: أمر عمليات بعزل حزب الله؟
- إعادة هيكلة الدين... حتمية!
- الدولة تخضع لضغوط الدائنين: العودة إلى وصفة البنك الدولي
- إقليم منكوب وزحمة حروب وأطباء
- هيل يدعو لبنان إلى مؤتمر بولندا لمواجهة إيران ويبدي تشددا حيال دور "حزب الله" على الحدود
- توقعات الأبراج ليوم January 14, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 14, 2019
- هيل: «حزب الله» يهدّد استقرار لبنان والمنطقة
- «بروفة» ميدانية للجنة تنظيم القمة من المطار إلى المقر
- المطران سمير مظلوم: بكركي غاضبة من السياسيين التاركين مستقبل البلاد يغرق في المجهول
- الحذر المغربي.. والأزمة الجزائرية
- وزير الخارجيّة الفِرنسيّ لم يُجافِ الحَقيقة عِندَما أكَّد أنّ “صفقة القرن” لم تَعُد مَطروحَةً الآن.. “صفقة وارسو” تتقدَّم عليها والتُّحالُف السُّنِّيّ العَربيّ رأسُ حِربَتَها.. لَماذا سنَحتفِل بفَشَلِها مِثْلَما احتَفلنا بانْهيارِ مَنظومَة “أصدقاء سورية” ومَشروعِها العُدوانيّ الأمِريكيّ؟
- حرب إسرائيل في سوريا.. لأول مرة كشف الضربات الموجعة لإيران
- شاهد على العصر- جوني عبده: "صبرا وشاتيلا" محاولة لتصفية الوجود الفلسطيني بلبنان ج19
- باسيل أكثر سوريةً من برّي "المشبوه" عند الأسد
- إسرائيل تعلن العثور على "آخر أنفاق حزب الله"
- الاستعدادات للقمة رد ضمني على بري.. الاجتماع الماروني يعكس هواجس انقلابية
- مستشارة عون السابقة تتهمه بالفساد والسرقة والتآمر على حزب الله!
- دراسة ألمانية تكشف ما يفعله الصيام في الجسم من أعاجيب
- "البَشْعة" طريقة بدو مصريين لكشف الكذابين
- خطف الأطفال في أميركا.. الأرقام تنافي ما يظهره الإعلام
- كأس آسيا 2019: العراق يرافق إيران إلى دور الـ16
- كأس آسيا 2019: السعودية إلى دور الـ16 بفوز مقنع على لبنان
- قصف إسرائيلي على موقعين لحماس ردا على إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل
- توقعات الأبراج ليوم January 13, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 13, 2019
- لبنان المأزوم «يقاوِم الجاذبية» معانِداً... السقوط
-
-
-
-
-
-
-
-
-
مستشارة عون السابقة تتهمه بالفساد والسرقة والتآمر ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الصراع على الزعامة السنّيّة في لبنان (5) ...الكاتب:
-
بري يسترضي سوريا وبومبيو يخاطب إيران: تدويل ...الكاتب:
-
أبعد من الحكومة بكثير.. هذا ما يريده ...الكاتب:
-
حلّ يُرضي الحريري والنواب الستة.. ويرفضه باسيل ...الكاتب:
-
الحريري - الثنائي الشيعي... تقاطعات «في الجرم ...الكاتب:
-
القمة الهزيلة .. ومخرج برِّي! ...الكاتب:
-
من إميل بيطار الى حسن مشرفية: نماذج ...الكاتب:
-
حماة المصارف: لبنان ملتزم بدفع ديونه... إلى ...الكاتب:
-
هل لبنان مؤهَّل لتوظيف القمم والمؤتمرات المُنعقدة ...الكاتب:
-
«إيدن باي»: مخالفة للقانون بـ«رعاية رسمية» ...الكاتب:
-
لبنان في لحظة تحول: الحكومة من مصير ...الكاتب:
-
روكز: حكومة الـ 32 والـ 36 «جرصة» ...الكاتب:
-
عون: حكومة من 32 وزيراً... «أو لا ...الكاتب:
-
المسيحيون سيدفعون الثمن مرة جديدة ...الكاتب:
لبنان يتأهب للعاصفة ميريام.. وفيديو يرصد رياحا عاتية وصرخات
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، الاثنين، مقطع فيديو يرصد رياحا عاتية قالوا إنها ضربت منطقة ساحلية جنوبي العاصمة بيروت، في وقت تستعد فيه البلاد لعاصفة جديدة أطلقت عليها دائر الأرصاد المحلية اسم "ميريام".
ويظهر في الفيديو، الذي يبدو أنه التقط من قبل أحد السكان عبر كاميرا الهاتف، ما يبدو أنه إعصار محدود يجتاح منطقة زراعية على الساحل، تنتشر فيها بعض المباني السكنية.
وقال ناشطون إن المشاهد التقطت في منطقة الجية الساحلية جنوبي بيروت، إلا أن موقع "سكاي نيوز عربية" لم يتسن له التأكد من صحة هذه المعلومات.
ويأتي انتشار الفيديو في وقت توقعت مصلحة الأرصاد الجوية بلبنان أن تصل سرعة الرياح الثلاثاء والأربعاء 65 كيلومتر في الساعة، مما سيؤدي لظهور طبقات من الغبار تشتد تدريجيا خلال النهار لتبلغ ذروتها ليلا سرعة تفوق 100 كيلومتر في الساعة ليلا.
وتم التحذير من خطر تساقط اللوحات الإعلانية واقتلاع الأشجار، كما يرتفع موج البحر بين 5 و6 أمتار، حسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان لمصلحة الأرصاد الجوية.
وأضاف البيان أن منخفضا جويا مصحوبا بكتل هوائية باردة يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط، على أن يشتد تدريجيا الثلاثاء ويتحول مساء لعاصفة "ميريام" تستمر حتى صباح يوم الخميس.
وتأتي هذه المعلومات بعد يومين على انحسار عاصفة أطلق عليها في لبنان اسم نورما، كانت قد ضربت دولا أخرى في الحوض الشرقي للمتوسط، بينها سوريا وفلسطين والأردن.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- استفزاز ليبيا يُبْعِدها عن قمة بيروت ومساعٍ لبنانية للحدّ من... الأضرار
- لبنان يتأهب للعاصفة ميريام.. وفيديو يرصد رياحا عاتية وصرخات
- انتهاء كل التحضيرات لانعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت
- خارج النص – كتاب كوبرا في ظل حبيقة
- نزيف الهجرة المتواصل اللبنانيّون المقيمون يتناقصون
- سياسة أميركا في لبنان: الرجاء عدم الإزعاج
- بعد "المستقبل".. صحيفتان عريقتان إلى الإقفال!
- "القمصان الخضر" يهدّدون الإستقرار ... والقمة
- "لوبي" ماروني لإستعجال التأليف... ونتنياهو يتوعّد إيران و"الحزب"
- «القوات» و«المستقبل»... محكومان بالتسوية مع الأسد؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)