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خلاف «تحت الهواء»

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 124
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خلاف «تحت الهواء»

وقع خلاف بين مذيعَي أخبار في تلفزيون «المستقبل» على خلفية تنمّر إحدى المذيعات على زميلها، بعدَ أن عجزت عن قراءة عنوان نشرة الأخبار نتيجة تعديله من دون إبلاغها قبل انطلاق النشرة بدقائق. وقد اضطر المسؤول عن النشرة إلى تمديد فترة الإعلانات خلال النشرة، بعد أن تطور الإشكال وتبادل فيه الزميلان الشتائم والصراخ والاتهامات بقلة المهنية والحرفية. وبعد أن رفضت المذيعة الاستمرار في تقديم فقرتها، اضطر الزميل الى رفع شكوى الى إدارة شؤون الموظفين في حقها.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

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