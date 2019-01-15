- القانون الأسترالي يؤيدها… 5 نصائح للرضاعة الطبيعية
- تطمينات مالية... ورسائل أميركية متشدّدة
- القمة في موعدها وليبيا تغيب... ولبنــان يطالب واشنطن بتفهُّمِه وتحييده
- فنيانوس: هذه إمكاناتنا لمواجهة «ميريام»
- عملية «إستدعاء» مبرمجة لتدخّل الأسد؟
- عون «متفاجِئ» ببري!
- هيل في بيروت: وجهان متناقضان... عسكري وديبلوماسي
- هكذا سيرد نصرالله على شائعة مرضه
- مئات الركاب بلا سراويل في مترو الأنفاق
- بعد تهديدات رفضتها تركيا.. ترامب يتراجع ويتحدث عن توسيع التعاون الاقتصادي
- هيل يشجِّع تعويم الحكومة: مهتمون بنوعية الوزراء ومواجهة حزب الله
- هيل: نوع الحكومة المختارة يهم المجتمع الدولي ونشجع "تصريف الاعمال" على المضي قدما
- لقاء بكركي غداً: «مجد الموارنة» سيُعطى لباسيل؟
- «إمراض» نصر الله وأمنيات إسرائيل
- هيل زائر «صديق» برسائل «غير صديقة»
- المركزي يقيّد تحويلات المغتربين
- خلاف «تحت الهواء»
- توقعات الأبراج ليوم January 15, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 15, 2019
- استفزاز ليبيا يُبْعِدها عن قمة بيروت ومساعٍ لبنانية للحدّ من... الأضرار
- كيف سيرد الرئيس اردوغان على تهديدات ترامب بتدمير بلاده اقتصاديا انتصارا لحلفائها الاكراد؟ هل سيذهب الى موسكو وطهران طلبا للدعم؟ ولماذا اختارت الإدارة الامريكية الحرب الاقتصادية وليس المواجهة العسكرية؟ وهل الأسد هو الرابح الأكبر من هذه الازمة؟
- لبنان يتأهب للعاصفة ميريام.. وفيديو يرصد رياحا عاتية وصرخات
- انتهاء كل التحضيرات لانعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت
- خارج النص – كتاب كوبرا في ظل حبيقة
- أستراليا: هكذا ربح والد أنطوني أنيسة 1.3 مليون دولار في يوم واحد
- نزيف الهجرة المتواصل اللبنانيّون المقيمون يتناقصون
- سياسة أميركا في لبنان: الرجاء عدم الإزعاج
- بعد "المستقبل".. صحيفتان عريقتان إلى الإقفال!
- رهف القنون: في تجربة مشابهة، سعودية أخرى تقص حكاية هروبها ولجوئها إلى كندا
- «غرفة الغضب» حيث بإمكانك تكسير أي شيء، باستثناء البشر.. طريقة مبتكرة للتخلص من ضغوط الحياة
- أستراليا تكشر عن أنيابها ضد وكلاء الهجرة الفاسدين
- "القمصان الخضر" يهدّدون الإستقرار ... والقمة
- "لوبي" ماروني لإستعجال التأليف... ونتنياهو يتوعّد إيران و"الحزب"
- «القوات» و«المستقبل»... محكومان بالتسوية مع الأسد؟
- الرواية الكاملة لـ«إنتفاضة» بري
- لبنان يقترب من «الإشتباك الكبير»!
- «عندما تتراجع واشنطن.. تحلّ الفوضى»
- دولةٌ تُصرّفُ أعمالَها
- شرط وحيد للقاء الموارنة
- بكتيريا الأمعاء تنبئ بعمرك الحقيقي
- ليبيا تمتنع عن المشاركة في القمة... واجتماع بعبدا يحتوي «عاصفة الدَّين»
- ليبيا خارج القمة الاقتصادية
- هيل في بيروت: أمر عمليات بعزل حزب الله؟
- إعادة هيكلة الدين... حتمية!
- الدولة تخضع لضغوط الدائنين: العودة إلى وصفة البنك الدولي
- إقليم منكوب وزحمة حروب وأطباء
- هيل يدعو لبنان إلى مؤتمر بولندا لمواجهة إيران ويبدي تشددا حيال دور "حزب الله" على الحدود
- توقعات الأبراج ليوم January 14, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 14, 2019
- هيل: «حزب الله» يهدّد استقرار لبنان والمنطقة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
«القوات» و«المستقبل»... محكومان بالتسوية مع الأسد؟ ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الدولة تخضع لضغوط الدائنين: العودة إلى وصفة ...الكاتب:
-
مستشارة عون السابقة تتهمه بالفساد والسرقة والتآمر ...الكاتب:
-
-
-
عامٌ من عمر العهد في ظلّ حكومة ...الكاتب:
-
النظام في خطر! ...الكاتب:
-
بكركي: المسيحيون أوّل مَن سيدفع الثمن ...الكاتب:
-
سجال قضية القذافي مستمر: ما حكاية الوثيقة ...الكاتب:
-
أي قاعدة إجتماعية تفرض التغيير؟ ...الكاتب:
-
الصراع على الزعامة السنّيّة في لبنان (5) ...الكاتب:
-
بري يسترضي سوريا وبومبيو يخاطب إيران: تدويل ...الكاتب:
-
أبعد من الحكومة بكثير.. هذا ما يريده ...الكاتب:
-
حلّ يُرضي الحريري والنواب الستة.. ويرفضه باسيل ...الكاتب:
-
الحريري - الثنائي الشيعي... تقاطعات «في الجرم ...الكاتب:
-
القمة الهزيلة .. ومخرج برِّي! ...الكاتب:
-
من إميل بيطار الى حسن مشرفية: نماذج ...الكاتب:
عملية «إستدعاء» مبرمجة لتدخّل الأسد؟
ما النتائج السياسية المتوقعة، إذا حدث ما لم يكن في الحسبان: مثلاً، في ذروة التشنّج السياسي الداخلي الذي يهدِّد بانهيارات سياسية واقتصادية واجتماعية، وربما أمنية، دخلت دمشق من خلال رجالها المعروفين على خط الوساطة وتمكّنت مِن إنجاز تسوية بين المتنازعين؟ وما هو الثمن الذي ستتقاضاه دمشق، في هذه الحال، مكافأةً على دورها... ما دام لا أحد يقدّم الخدمات مجاناً في السياسة!
السؤال خطر جداً لأنه يحاول استعادة الصورة التي لطالما ارتاح السوريون إلى تعميمها، خلال سنوات طويلة من وجودهم في لبنان، وهي أنّ اللبنانيين عاجزون عن إدارة شؤونهم بأنفسهم، وأنّ سوريا هي التي رعت استقرارهم منذ «اتفاق الطائف» حتى 2005.
في تلك المرحلة، كانت دمشق تنَصّب نفسها الوصيّ السياسي، ولكن أيضاً الاقتصادي - المالي والأمني. والعنوان الذي كان مرفوعاً آنذاك هو أنّ دمشق ركيزة الاستقرار اللبناني. ومن هنا، يجدر التأمل في خلفيات الكلام الدائر اليوم، في شكل ساخن، على احتمالات سقوط هذا الاستقرار، سياسياً واقتصادياً ومالياً، وربما أمنياً.
وهذه التساؤلات تصبح منطقية في ظل الحملة التي أطلقها حلفاء دمشق، والتي يبدو فيها واضحاً أنّ هناك اتجاهاً إلى «استعادة» جزء من دور سوريا الذي كان قائماً في لبنان قبل نيسان 2005… ما دامت العودة العسكرية متعذّرة، طبعاً.
فهذه الحملة المنظّمة، سياسياً وشعبياً وإعلامياً، والتي تتزامن مع تأزيم سياسي واقتصادي، ومخاوف من توتير أمني، تُظهِر لبنان عاجزاً عن إدارة شؤونه وحلّ الخلافات بين الطوائف والمجموعات، أي أنه عاجز عن البقاء بلا وصاية أو مرجعية لحلّ هذه الخلافات. وتالياً، توحي بأنّ دمشق قد تكون المرجعية الصالحة للقيام بهذه المهمّة.
فإذا كانت المواجهة السياسية في لبنان تدور اليوم بين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري و«حزب الله»، أي بين قوى محسوبة على خط سياسي واحد، هو الخط الحليف لدمشق، فهل يمكن أن تتدخّل دمشق، مرجعية أو وسيطاً، لإنهاء الخلافات أو لعقد مؤتمر يبحث في النظام وإبرام تسوية جديدة؟
ثمّة مَن يعتقد أنّ الأسد، بعدما ارتاح إلى ثبات وضع نظامه، بدأ يطمح إلى إعادة تموضعه في مناطق النفوذ الإقليمية السابقة، ومنها لبنان. وإذا تلقّى دعماً من حلفائه اللبنانيين، وهم ليسوا قلائل، فقد يكون قادراً على تنفيذ خطوته نسبياً.
واللافت أنّ الاشتباك السياسي الواقع اليوم في لبنان يدخل فيه العنصر السوري بقوة. فهناك مأزق انفتاح حكومة الحريري على سوريا، ومأزق دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية، ومأزق الدور اللبناني في التعاون الاقتصادي وإعمار سوريا، ومأزق التعاطي مع ملف النازحين السوريين...
والى ذلك، هناك مأزق النزاعات التي تعطّل الدولة وتهدّد بانهيارات، وهي إجمالاً واقعة بين حلفاء سوريا. وثمة مَن يخشى أن لا تجد هذه الخلافات طريقاً إلى الحلحلة، قصداً أو عن غير قصد، من دون أن تتدخّل سوريا وتساهم في وضع حدّ لها.
في أي حال، ما وصل إليه الوضع هو نتيجة لمسارٍ متدرِّج اعتمده فريق 8 آذار بهدف «تصحيح خطأ العام 2005»، ويمكن تظهير محطاته كالآتي:
- الأولى في 2005، عندما خرج الأسد من لبنان عسكرياً وأُعطيت قوى 14 آذار جزءاً وافراً من المبادرة، بدعم أميركي.
- الثانية بعد تموز 2006، ثم أيار 2008، عندما بدأ حلفاء الأسد يستعيدون المبادرة المفقودة.
- الثالثة، مطلع 2011، مع سقوط حكومة الرئيس سعد الحريري وخروجه من لبنان وتضعضع قوى 14 آذار.
- الرابعة، أواخر 2016، في التسوية الرئاسية.
- الخامسة، اليوم، تتمثّل بمحاولة حلفاء دمشق، صراحة، استثمار التحديات لإدخال العامل السوري في اللعبة الداخلية.
ولكن، دولياً وإقليمياً، هل يُتاح للأسد مجدداً أن يتدخّل في لبنان؟
الأمور في الشرق الأوسط باتت تخضع لمعادلات جديدة. فما كان في مرحلة الحرب الباردة قد تغيَّر. ولا يبدو أنّ هناك ذريعة يمكن أن يطرحها النظام للتدخّل مجدداً في لبنان.
لقد بقي نظام الأسد في لبنان عشرات السنين، بتغطية عربية وإقليمية ودولية، تكرَّست بـ«اتفاق الطائف»، تحت عنوان أساسي وهو وقف الحرب في لبنان وتأمين حدّ أدنى من إدارته حتى تأتي الحلول في الشرق الأوسط. ولطالما استخدم الأسد العناوين المناسبة، مع العرب والغربيين، لتأكيد جدارته بالمهمّة: أن تكون له الوكالة لضرب المنظمات الإرهابية التي تهدّد الغرب، عدم المَسّ بالأنظمة العربية الحليفة للغرب، الإمساك بورقة المقاومة الفلسطينية، التزام الهدنة مع إسرائيل وتأمين الاستقرار اللبناني. وأساساً، عاش نظام الأسد عقوداً على هذه العناوين.
واليوم، سيحاول تسويق الأوراق إيّاها. مواجهة «داعش»، الإمساك بورقة النازحين، تأمين الهدنة مع إسرائيل وعدم المَسّ بالأنظمة العربية وعدم استخدام المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل.
وفي لبنان، قد يحاول النظام تصوير نفسه أنه قادر على ضمان الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بمجرد أن يتدخّل ويمارس رعايته للتسويات. والأرجح أنّ حلفاءه اللبنانيين بدأوا عملية «استدعاء» مبرمجة له، لكي يمارس وساطته ويتدخّل في الأزمة. وقد تنجح هذه العملية بنسبة معينة. أمّا عودة لبنان إلى دائرة النفوذ السوري الذي كان، فتبدو مستحيلة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
طوني عيسى
كاتب صحفي لبناني
- عملية «إستدعاء» مبرمجة لتدخّل الأسد؟
- أبعد من الحكومة بكثير.. هذا ما يريده «حزب الله»!
- الحريري - دمشق: إقترب الإنفتاح!
- هل يُشكِّك "حزب الله" في تحالف عون استراتيجياً؟
- «حزب الله» يدخل المواجهة المصيرية الأولى منذ تأسيسه
- هل انتهى «تفاهُم مار مخايل»؟
- نَفّذوا المهمّة «مِتل الشاطرين» ومَشوا!
- "حزب الله"- عون: "قَصقصَة جوانح"!
- هل يُناسب إيران أن تستعيد سوريا نفوذَها في لبنان؟
- «القوات» تعلَّمت: لن «تطـــحَش» أكثر من الآخرين!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)