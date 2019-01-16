بومبيو لبغداد: لا تحوّلوا دولارات إلى لبنان!

علمت «الأخبار» أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وفي زيارته الأخيرة إلى بغداد، سعى إلى فرض شروط على السلطات العراقية، تقضي بعدم تحويل الدولار إلى لبنان عن طريق المصارف العراقية، إضافة إلى تفتيش الداخلين والخارجين من وإلى إيران «لضمان عدم تسريب العملة الصعبة». وكانت وزارة الخزانة الأميركية أدرجت، منتصف العام الماضي، الأمين العام لـ«حزب المؤتمر الوطني» النائب آراس حبيب، ومصرفه «البلاد الإسلامي»، على لائحة الإرهاب، بتهمة «مساعدة فيلق القدس الإيراني، باستخدام مصرفه لتحويل الأموال إلى حزب الله في لبنان».

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية صحيفة الاخبار اللبنانية