بالفيديو: كارثة تحلّ بسكّان الجناح وشاطئ السان سيمون

نشرت "الحركة البيئيّة اللبنانيّة"، على صفحتها الرسميّة عبر "فايسبوك"، فيديو يظهر "كارثة حلّت بصيّادي الأسماك وسكّان منطقة الجناح - شاطئ السّان سيمون".

وأشارت في معرض تعليقها على الفيديو، الى انّ "نفايات مطمر الكوستابرافا أصبحت في البحر والموج يعيدها الى شاطىء السان سيمون كما أنها تدخل الى منازل السكان".

ووضعت "الحركة"، هذه المشاهد بمثابة إخبار الى النيابة العامة البيئيّة في جبل لبنان.