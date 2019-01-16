ميقاتي نوّه بكلمة الراعي: لا حلّ بدون العودة للدستور نصاً وروحاً

نوّه الرئيس نجيب ميقاتي بالكلمة التي ألقاها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مستهلّ الإجتماع التشاوري للنواب والقيادات الموارنة في الصرح البطريركي في بكركي.

وقال الرئيس ميقاتي في تغريدة عبر حسابه الخاص على "تويتر": "ننوّه بكلمة صاحب الغبطة البطريرك الماروني بشارة الراعي في افتتاح اجتماع بكركي حيث حدَّد بوضوح أسباب الأزمة السياسية التي نعيشها، وأبرزها عدم تطبيق أحكام الدستور المنبثق من اتفاق الطائف. قناعتنا الثابتة أن لا حلّ يرتجى من دون العودة إلى الدستور نصاً وروحاً".