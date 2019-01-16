نشل حقيبتها في ضبية وهرب

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وقعت إحدى السيدات، ضحية لعملية سرقة، بينما كانت تعمل على ركن سيارتها في ضبية على الأوتوستراد مقابل Spinneys.

وفي التفاصيل التي وثقتها كاميرات المراقبة، فإنّ السارق فتح باب سيارة السيدة وانتشل الحقيبة، ليهرب بعدها مع صديقه الذي كان ينتظره على دراجة نارية.