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"قنبلة موقوتة" في لبنان.. 15 ألف مبنى مهددة بالسقوط!

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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&quot;قنبلة موقوتة&quot; في لبنان.. 15 ألف مبنى مهددة بالسقوط!

ذكّر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة بـ"التحذيرات التي أطلقت مرارًا وتكرارًا من قبله والخاصة بسلامة الابنية"، مشددا من جديد على "التوضيح بأن فعالية مواد البناء مرتبطة بمدة صلاحيتها، وبأن أرواح المواطنين هي الأغلى، وبأن المماطلة في إعادة الحقوق إلى أصحابها هي قنبلة موقوتة لا يجب أن يتحمل تبعاتها المالك المظلوم الذي لا يستطيع ترميم ملكه نتيجة القوانين الاستثنائية التي عانى وما زال يعاني منها منذ أكثر من 70 سنة متتالية".

 

كما حذر التجمع في بيان له من "العوامل المناخية الطبيعية التي تؤثر وبشكل سلبي على سلامة الأبنية القديمة التي لن تستطيع الصمود إذا ما تمت صيانتها بالسرعة المطلوبة، وخصوصا وبحسب التقارير المتداولة، فإن هناك أكثر من 16 ألف من المباني القديمة التي قد تم بناؤها منذ أكثر من 80 سنة، منها 15 ألف مبنى مهددة بالسقوط، ما بين العاصمة بيروت وضواحيها، وطرابلس، وزحلة وصيدا".

 

وحمّل التجمع "المسؤولية الكاملة الناتجة عن الانهيارات وسقوط الأبنية، لكل من ساهم ويساهم في إعاقة إعادة حقوق المالكين إلى أصحابها، والتمديد بطريقة أو بأخرى للايجارات السكنية أو غير السكنية".

 

وأكد التجمع أنه "لم يعد هناك خيار لدى المالكين القدامى إلا المواجهة والتصعيد والنزول الى الشارع، حتى ولو اقتضى الامر التوجه الى المؤسسات القضائية والاجتماعية والتحكيمية الدولية، بغية رفع الغبن عن الشريحة المظلومة من الشعب اللبناني".

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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