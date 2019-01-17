ميقاتي: للعمل على وقف الخروقات الاسرائيلية للبنان وتطبيق القرارات الدولية

إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة برنيل داهلر كارديل قبل ظهر اليوم في مكتبه لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان.

وفي خلال اللقاء شكر الرئيس ميقاتي السيدة كارديل "على الجهود التي بذلتها خلال عملها"، وشدد على أنّ "اللبنانيين يقدرون الدور الذي تقوم به الامم المتحدة من خلال قوات اليونيفيل لحفظ الامن والاستقرار في الجنوب".

وإذ شدد "على أهمية تطبيق القرارات الدولية من دون انتقائية"، أكد ضرورة العمل على "وقف الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية والتطبيق الكامل لمندرجات القرارات الدولية ذات الصلة".