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المصنفة ايضاً في: لبنان, رفيق الحريري

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تدعو إلى تقديم طلبات للقبول في قائمة المحامين الراغبين في تمثيل المتضررين

آخر تحديث: منذ 33 من الدقائق
المصدر: صحيفة الحياة
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تدعو إلى تقديم طلبات للقبول في قائمة المحامين الراغبين في تمثيل المتضررين

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري) أن "وحدة المتضررين المشاركين في المحكمة تدعو الأفراد المؤهلين إلى الانضمام إلى قائمة المحامين الراغبين في تمثيل المتضررين لدى المحكمة، وذلك بتقديم طلب قبول في القائمة". وأشارت في بيان الى أن "وفقا للمادة 51، الفقرة (جيم)، الفقرة الفرعية (1) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة (القواعد)، تحتفظ وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات (وحدة المتضررين المشاركين) بقائمة تتضمن أسماء محامين مؤهلين أعربوا عن حضورهم واستعدادهم لتمثيل المتضررين المشاركين. وتستخدم هذه القائمة لتعيين محامين بصفة ممثلين قانونيين للمتضررين. وباب الإدراج في القائمة مفتوح لمقدمي الطلبات الذين تتوفر فيهم المعايير المحددة في القواعد".

 

وأوضحت أنه "لا يوجد في الوقت الراهن موعد نهائي لتقديم طلبات الإدراج في القائمة، ولكننا نشجِّع الأشخاص المهتمين على تقديم طلباتهم في أقرب فرصة ممكنة نظرا إلى الخطوات التي يقترن بها فحص الطلبات. وتدرج أسماء المرشحين الذين تقبل طلباتهم في قائمة محامي المتضررين التي تنشر على موقع المحكمة الإلكتروني وتحدَّث بانتظام. والمرشحون المدرجة أسماؤهم في القائمة هم الوحيدون الذين ينظر في تعيينهم لتمثيل المتضررين المشاركين".

 

ودعت الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات عن الطلب وعملية الاختيار ونموذج الطلب نفسه من زيارة موقع المحكمة التالي: www.stl-tsl.org

المصدر: صحيفة الحياة

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