- فرنجية يكرر رفض الثلث المعطل ل"التيار الحر" وباسيل يتحدث عن "طعن بالظهر واستقلاليين وتبعيين "
- «الإنقسام اللبناني» يملأ فراغ القمة بغياب القادة العرب
- جنبلاط: «المذهبي الدرزي» بلا سياسة!
- التسليح الأميركي يثير أزمة في المجلس النيابي
- قمة بلا رؤساء!
- لو كنت ميشال عون
- ديبلوماسية أميركية متجددة مع حلفاء افتراضيين
- المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تدعو إلى تقديم طلبات للقبول في قائمة المحامين الراغبين في تمثيل المتضررين
- الحكومة المصرية تقترض بليون دولار من المصارف
- أبو الغيط: إذا توافقت الدول العربية على دعوة سورية ننفذ فورا
- الحرب ضد النفايات.. طرابلس اللبنانية تقود حملة "الفيحاء تفرز"
- توقعات الأبراج ليوم January 18, 2019
- نيويورك تايمز: قصة الرجل الذي طارد قاسم سليماني
- رشوة جنسية تحدث زلزالا في جهاز القضاء الإسرائيلي
- الثلث المعطل انتصار لمسيحيي لبنان أم احتكار لقرار الطائفة
- «صدمة» في بيروت مع «دومينو» خفْض مستوى التمثيل بالقمة التنموية
- لبنان: استضافة القمة العربية التنموية ستنعكس بالإيجاب على اقتصادنا
- تجاذبات داخلية وخارجية ترخي بظلالها على «قمة بيروت»
- بحثا عن مشروع وطني فلسطيني
- كاميرا ومدينة - لبنان 2
- مُعظم رؤساء وملوك الدول العربية لن يحضروا “القمّة”… و”الصورة مخيبة للآمال”؟
- ميقاتي: للعمل على وقف الخروقات الاسرائيلية للبنان وتطبيق القرارات الدولية
- إيران تستغل العقوبات الأميركية لتهجير المهاجرين الأفغان
- "تستمتع لأقصى حد"...السعودية الهاربة تأكل لحم الخنزير لأول مرة وتجلس في المقهى "عارية الساقين"
- نيللي تحتفل بعيدها السبعين
- الحواجب الأكثر جاذبية بنظر الرجال
- أزمة الإسكان إلى تعقيد: لا بيوت للفقراء
- "قنبلة موقوتة" في لبنان.. 15 ألف مبنى مهددة بالسقوط!
- لغط حول أداء بكركي وسيدها وكواليس العلاقة بالفاتيكان
- لبنان: مشاريع قوانين حقوقية عالقة في البرلمان
- الحريري يستجير من غلو الأميركيين بـ"الانتصار" الإيراني
- خالد حمود.. المؤمن المرابطُ، والقاضي النزيهُ، والمحسنُ الصامت
- مسؤولون أمريكيون: لا تراجع عن قرار الانسحاب من سوريا
- الشاي.. مشروب الأتراك الأول دون منافس
- بولندا تدعو أوروبا والناتو لموقف مشترك ضد هواوي
- بعد وفاة اثنين بسببه في مصر.. كيف يقتل البرد الإنسان؟
- توقف فوراً عن 5 عادات لأنها تعجل بظهور الشيخوخة
- لقاء بكركي: "لا" قاطعة لاستباحة الطائف
- التأليف الحكومي يغيب عن الإهتمامات... وواشنطن: خطر إيران تعدّى الخطوط الحمر
- بكركي تنجح في امتحان «الأبوّة» وتنتزع تواقيع الموارنة
- علامَ تفاهَمت روسيا وإســرائيل بعد إسقاط «إيل 20»؟
- المجلس السياسي العوني «الثاني»: إنتظرونا !
- «حادثٌ كبير» يفتح درب الحكومة
- ميقاتي... ذاك الصوت الرافض "ميلشة" (*) الطائف
- الماركسية: فلسفة ام نظرية عنف؟
- الهندية "بادما لاكشمي" مثيرة بالبكيني
- أستراليا.. تقارير هندسية: العوارض الهيكلية ربما تسببت في تصدع برج أوبال
- لماذا أسعار الكهرباء في جنوب أستراليا هي من الاعلى في العالم؟
- لماذا تنام الهنديات في الحدائق؟
- كيف تترك لغة العيون انطباعا قويا عن شخصيتك؟
-
قمة بلا رؤساء! ...الكاتب:
-
ديبلوماسية أميركية متجددة مع حلفاء افتراضيين ...الكاتب:
-
الحريري يستجير من غلو الأميركيين بـ"الانتصار" الإيراني ...الكاتب:
-
المجلس السياسي العوني «الثاني»: إنتظرونا ! ...الكاتب:
-
«حادثٌ كبير» يفتح درب الحكومة ...الكاتب:
-
فرنجية لباسيل: تُريد الثلث الضامن لتذبحنا ...الكاتب:
-
-
لقاء بكركي وغاية باسيل: الثلث المعطِّل.. لا ...الكاتب:
-
إستياءٌ أميركي من لبنان: كَذِبتم علينا كثيراً! ...الكاتب:
-
-
برِّي يرجُم «الشيطان».. ببحصتين! ...الكاتب:
-
هل يكتمل لقاء الأقطاب الموارنة اليوم؟ ...الكاتب:
-
الدعم الأميركي مستمرّ «على أن يدعم لبنان ...الكاتب:
-
برقية سرية من واشنطن إلى بيروت: ممنوع ...الكاتب:
-
الصراع على الزعامة السنّيّة في لبنان (6) ...الكاتب:
-
لو يقرأ الراعي ما قاله الحسيني: الطائف ...الكاتب:
-
لمواجهة إيران.. الأميركيون يكررون خطيئتهم في لبنان ...الكاتب:
-
عملية «إستدعاء» مبرمجة لتدخّل الأسد؟ ...الكاتب:
-
عون «متفاجِئ» ببري! ...الكاتب:
-
هيل في بيروت: وجهان متناقضان... عسكري وديبلوماسي ...الكاتب:
-
هكذا سيرد نصرالله على شائعة مرضه ...الكاتب:
-
لقاء بكركي غداً: «مجد الموارنة» سيُعطى لباسيل؟ ...الكاتب:
-
هيل زائر «صديق» برسائل «غير صديقة» ...الكاتب:
-
المركزي يقيّد تحويلات المغتربين ...الكاتب:
-
سياسة أميركا في لبنان: الرجاء عدم الإزعاج ...الكاتب:
-
«القوات» و«المستقبل»... محكومان بالتسوية مع الأسد؟ ...الكاتب:
-
الرواية الكاملة لـ«إنتفاضة» بري ...الكاتب:
-
«عندما تتراجع واشنطن.. تحلّ الفوضى» ...الكاتب:
-
دولةٌ تُصرّفُ أعمالَها ...الكاتب:
-
شرط وحيد للقاء الموارنة ...الكاتب:
فرنجية يكرر رفض الثلث المعطل ل"التيار الحر" وباسيل يتحدث عن "طعن بالظهر واستقلاليين وتبعيين "
على رغم انصراف الاهتمام عن تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة وتركيز الأنظار على انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، فإن ما جرى تداوله في الاجتماع الماروني التشاوري في البطريركية المارونية أول من أمس ظل مدار تعليقات أمس، لا سيما لجهة الموقف الذي أدلى به رئيس "تيار المردة" الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية برفضه مطالبة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بالحصول على الثلث الضامن داخل الحكومة لمصلحة رئيس الجمهورية وموقع المسيحيين في الحكم.
وكان فرنجية قال لباسيل خلال المناقشات بين النواب والقادة الموارنة إن "حزب الله" لن يقبل بهذا الثلث لكم ونحن لم نأت إلى هنا لتأييد الثلث المعطل. ونُسب إلى فرنجية قوله لباسيل"اذا كنت تراهن على أن يمنحك "حزب الله" الثلث ولو بعد وقت فالحزب صبره طويل ولن يُعطيك ما تريد، والحكومة متوقّفة عند تخلّيك عن الوزير الحادي عشر".
وأفادت المعلومات أن فرنجية يعتبر أن عهد الرئيس ميشال عون هو الخاسر الأكبر من تأخير الحكومة.
وأمس غرد فرنجية على "تويتر": "" إذا كان الرئيس سعد الحريري مصرّاً وحريصاً على منح الثلث الضامن لرئيس الجمهورية كما قرأنا في "المستقبل" اليوم (أمس) فليتنازل من حصّته عن وزير سنّي للقاء التشاوري فتُحلّ المشكلة. "حزب الله" متمسّك بتمثيل "اللقاء التشاوري" في الحكومة ولن يتراجع ونحن لم نقل أنه ضد أن يكون لرئيس الجمهورية الثلث الضامن، أما نحن كفريق مسيحي فإننا ضد منح الثلث لمن يريده ضدّ باقي المسيحيين".
واستدعى كلام فرنجية ردا من مدير تحرير جريدة "المستقبل" ينفي أن تكون نشرت ما نسبه فرنجية إليها. وقال بكاسيني: "أين قرأتها في المستقبل" يا بك"؟
لكن الوزير باسيل عاد بدوره فرد مساءاً على فرنجية من دون أن يسميه، مغردا: "رجع الفصل واضح بين الاستقلاليين والتبعيين...ناس بتقاتل لتحصّل حقوق وناس مستسلمة ومسلّمة على طول الخط، بتقاتل بس يلّلي عم يقاتلوا... طعن ضهر وخواصر، مش بس فينا، بالعالم وحقوقهم... لمتى بدنا نضلّ ساكتين ومتحمّلين"؟
وفيما عكس السجال الذي حصل في الاجتماع الماروني الصعوبات التي تواجه تأليف الحكومة، لفت عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب إدي أبي اللمع الى أن "تشكيل الحكومة لا يبدو قريبا، لأنه مرتبط بأسباب داخلية وخارجية". وقال أبي اللمع إن "عقد لقاء بكركي كان ضروريا من أجل وضع النقاط على الحروف وتبادل وجهات النظر".
وأشار في حديث الى إذاعة "لبنان الحر" إلى أن "الأطراف المجتمعين شددوا على التفاهم في كل المواضيع، واحترام المواعيد الدستورية وتشكيل الحكومة".
وتعزز الانطباع بأن معالجة الخلافات على معالجة عقدة تمثيل النواب السنة الستة حلفاء "حزب الله" بشخصية مقربة منهم، من موقف أدلى به أمس المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري. فعند سؤاله باعتباره تولى قبل أسبوعين مسعى لإيجاد مخرج لعقدة تمثيل النواب السنة الستة عما آلت إليه اتصالاته فأجاب: "الآن نحن نتكلم عن غير الحكومة".
وهل ما زالت المبادرة قائمة؟ أجاب : "لم أعد معنياً بهذا الموضوع ابداً لا من قريب ولا من بعيد".
وقيل له: تردد أنك ساهمت بالشرخ بين الرئاستين الاولى والثانية في موضوع تأشيرات الدخول للوفد الليبي، فرد بالقول: "أنا يهمني أمن البلد بالدرجة الاولى فقط".
وكررت كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله) النيابية في بيانها أمس موقفها من موضوع الحكومة في بيانها الأسبوعي وتناولت مواربة ما حصل من مناقشات في الاجتماع الماروني. وأعلنت الكتلة أنه "في ظل الغياب الحكومي وما ينجم عنه من بُعدٍ في التواصل وندرةٍ في التناصح, فحينذاك, لا يستطيع أصحاب النوايا الحسنة في المجالس الملية إلا أن يدلوا بدلوهم للفت النظر أو للتنبيه إلى مخاطر أو لاقتراح مسارات ومخارج".
واعتبرت "أن الأولوية التي ينبغي الآن أن تكون حاكمة على الجميع، هي تشكيل حكومة تنهض بمسؤوليات إدارة شؤون البلاد وحماية مصالحها ورعاية أبنائها، وأنه لن يكون مبرراً على الاطلاق أي تهاون أو تباطؤ أو استخفاف بهذه الاولوية.. وأن لبنان مهما أحرز من جوائز ومكتسبات، لن يكون رابحاً ما لم يظفر بحكومته التي تمثل كل ما فيه من مكونات".
ومع أن الكتلة لم تذكر في بيانها ما جاء في البيان الختامي للاجتماع الماروني أول من أمس، فإنها علقت بطريقة غير مباشرة على بعض فقرات البيان حين أشارت إلى أن "حفظ السيادة الوطنية هو واجب وطني على جميع اللبنانيين مسؤولية حمايتها والسهر عليها، سواء عند حدود التراب الوطني أو عند تطبيق النصوص الدستورية والقانونية". وأشارت إلى أن "السيادة الوطنية كلٌ لا يتجزأ، لا تقبل تغافلاً ولا تسامحاً، ولا مناص من التصدي للعدو المنتهك للسيادة أياً يكن حجم الانتهاك، والدولة بمجتمعها وسلطاتها معنيّةٌ باداء هذا الواجب، بمختلف الطرق والوسائل".
وكان بيان بكركي أكد "تمسك المسيحيين باحترام الدستور وسيادة الدولة ورفض كل ما من شأنه المس بتوازن المؤسسات الدستورية وصلاحيات كل منها، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية، بما هي رئاسة للدولة ورمز لوحدة الوطن".
كما أن كتلة نواب الحزب اعتبرت أن قرار الانسحاب الاميركي من سورية، وبغضّ النظر عن الوسائل التجميلية التي تحاول الادارة تزيينه بها، هو إعلان هزيمة استراتيجية لمشروع دولي عدواني أرادت منه اميركا اسقاط سورية وتغيير موقعها ودورها السياسي في المنطقة". ودانت "التحريض الأميركي ضد المقاومين وضد الجمهورية الاسلامية الايرانية التي ما كانت يوماً الا سنداً وعضداً داعماً ودائماً للبنان بوجه الصهاينة".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- فرنجية يكرر رفض الثلث المعطل ل"التيار الحر" وباسيل يتحدث عن "طعن بالظهر واستقلاليين وتبعيين "
- «الإنقسام اللبناني» يملأ فراغ القمة بغياب القادة العرب
- جنبلاط: «المذهبي الدرزي» بلا سياسة!
- التسليح الأميركي يثير أزمة في المجلس النيابي
- قمة بلا رؤساء!
- المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تدعو إلى تقديم طلبات للقبول في قائمة المحامين الراغبين في تمثيل المتضررين
- أبو الغيط: إذا توافقت الدول العربية على دعوة سورية ننفذ فورا
- الحرب ضد النفايات.. طرابلس اللبنانية تقود حملة "الفيحاء تفرز"
- الثلث المعطل انتصار لمسيحيي لبنان أم احتكار لقرار الطائفة
- «صدمة» في بيروت مع «دومينو» خفْض مستوى التمثيل بالقمة التنموية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)