- في 2019.. انخفاض أسعار المنازل بأستراليا الأكبر عالميًا
- أستراليا.. نفق "ويست كونيكس" يتسبب في شروخ بالمنازل بدون تعويضات
- أستراليا تسعى إلى إلغاء جنسية ١٨ مواطنا وتحويلهم إلى أشخاص بلا دولة
- المواصلات العامة في أستراليا جحيم لا يطاق
- صدمة بيروت... قمَّة بلا رؤساء!
- الإعتذارات العربية تتواصل... والقمة الاقتصاديــة على مستوى هزيل
- بالمَحاضِر: لماذا يتجاهل لبنان التحذيرات الدولية؟
- كواليس لقاء بكركي: سَمَك بلا حَسَك بين «التيار» و«القوات»
- المجلس الدرزي يَرصّ صفوفه.. ويبايع سياسة جنبلاط
- باسيل لأبو الغيط: أعيدوا سوريا فوراً!
- لقاء بكركي بين مشهدين: إقليمي ومسيحي
- حلفاء لغير لبنان في لبنان
- لماذا لا يصاب الفيل بالسرطان؟ العلم يحل اللغز
- خبراء يوصون بتقليص استهلاك اللحوم وزيادة تناول المكسرات لحماية الكوكب
- أكثر هواتف مبيعا في العالم | شركات كانت في الصدارة واختفت من السوق توب_10
- فرنجية يكرر رفض الثلث المعطل ل"التيار الحر" وباسيل يتحدث عن "طعن بالظهر واستقلاليين وتبعيين "
- «الإنقسام اللبناني» يملأ فراغ القمة بغياب القادة العرب
- جنبلاط: «المذهبي الدرزي» بلا سياسة!
- التسليح الأميركي يثير أزمة في المجلس النيابي
- قمة بلا رؤساء!
- لو كنت ميشال عون
- ديبلوماسية أميركية متجددة مع حلفاء افتراضيين
- المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تدعو إلى تقديم طلبات للقبول في قائمة المحامين الراغبين في تمثيل المتضررين
- الحكومة المصرية تقترض بليون دولار من المصارف
- أبو الغيط: إذا توافقت الدول العربية على دعوة سورية ننفذ فورا
- الحرب ضد النفايات.. طرابلس اللبنانية تقود حملة "الفيحاء تفرز"
- توقعات الأبراج ليوم January 18, 2019
- نيويورك تايمز: قصة الرجل الذي طارد قاسم سليماني
- رشوة جنسية تحدث زلزالا في جهاز القضاء الإسرائيلي
- الثلث المعطل انتصار لمسيحيي لبنان أم احتكار لقرار الطائفة
- «صدمة» في بيروت مع «دومينو» خفْض مستوى التمثيل بالقمة التنموية
- لبنان: استضافة القمة العربية التنموية ستنعكس بالإيجاب على اقتصادنا
- تجاذبات داخلية وخارجية ترخي بظلالها على «قمة بيروت»
- بحثا عن مشروع وطني فلسطيني
- كاميرا ومدينة - لبنان 2
- مُعظم رؤساء وملوك الدول العربية لن يحضروا “القمّة”… و”الصورة مخيبة للآمال”؟
- ميقاتي: للعمل على وقف الخروقات الاسرائيلية للبنان وتطبيق القرارات الدولية
- مقتل طالبة إسرائيلية في أستراليا
- إيران تستغل العقوبات الأميركية لتهجير المهاجرين الأفغان
- "تستمتع لأقصى حد"...السعودية الهاربة تأكل لحم الخنزير لأول مرة وتجلس في المقهى "عارية الساقين"
- نيللي تحتفل بعيدها السبعين
- الحواجب الأكثر جاذبية بنظر الرجال
- أزمة الإسكان إلى تعقيد: لا بيوت للفقراء
- "قنبلة موقوتة" في لبنان.. 15 ألف مبنى مهددة بالسقوط!
- لغط حول أداء بكركي وسيدها وكواليس العلاقة بالفاتيكان
- لبنان: مشاريع قوانين حقوقية عالقة في البرلمان
- الحريري يستجير من غلو الأميركيين بـ"الانتصار" الإيراني
- خالد حمود.. المؤمن المرابطُ، والقاضي النزيهُ، والمحسنُ الصامت
- مسؤولون أمريكيون: لا تراجع عن قرار الانسحاب من سوريا
- الشاي.. مشروب الأتراك الأول دون منافس
-
-
-
-
-
-
-
قمة بلا رؤساء! ...الكاتب:
-
ديبلوماسية أميركية متجددة مع حلفاء افتراضيين ...الكاتب:
-
الحريري يستجير من غلو الأميركيين بـ"الانتصار" الإيراني ...الكاتب:
-
المجلس السياسي العوني «الثاني»: إنتظرونا ! ...الكاتب:
-
-
فرنجية لباسيل: تُريد الثلث الضامن لتذبحنا ...الكاتب:
-
-
لقاء بكركي وغاية باسيل: الثلث المعطِّل.. لا ...الكاتب:
-
إستياءٌ أميركي من لبنان: كَذِبتم علينا كثيراً! ...الكاتب:
-
ماذا عن الحكومة.. هل تذكرونها؟ ...الكاتب:
-
برِّي يرجُم «الشيطان».. ببحصتين! ...الكاتب:
-
هل يكتمل لقاء الأقطاب الموارنة اليوم؟ ...الكاتب:
-
الدعم الأميركي مستمرّ «على أن يدعم لبنان ...الكاتب:
-
برقية سرية من واشنطن إلى بيروت: ممنوع ...الكاتب:
-
الصراع على الزعامة السنّيّة في لبنان (6) ...الكاتب:
-
لو يقرأ الراعي ما قاله الحسيني: الطائف ...الكاتب:
-
لمواجهة إيران.. الأميركيون يكررون خطيئتهم في لبنان ...الكاتب:
-
عملية «إستدعاء» مبرمجة لتدخّل الأسد؟ ...الكاتب:
-
عون «متفاجِئ» ببري! ...الكاتب:
-
هيل في بيروت: وجهان متناقضان... عسكري وديبلوماسي ...الكاتب:
-
هكذا سيرد نصرالله على شائعة مرضه ...الكاتب:
-
لقاء بكركي غداً: «مجد الموارنة» سيُعطى لباسيل؟ ...الكاتب:
-
هيل زائر «صديق» برسائل «غير صديقة» ...الكاتب:
-
المركزي يقيّد تحويلات المغتربين ...الكاتب:
الإعتذارات العربية تتواصل... والقمة الاقتصاديــة على مستوى هزيل
في ظل أوضاع إقليمية متشنّجة، وفي غياب شبه شامل للقادة والزعماء العرب، تنعقد القمة العربية الاقتصادية والتنموية بعد غد الأحد، بتمثيل عربي هزيل، نتيجة خفض الاكثرية الساحقة من الدول العربية مستوى مشاركتها فيها، اذ تلاحقت أمس الاعتذارات عن حضورها على مستويات رفيعة، ما دفع بعض المعنيين الى القول «انّ انعقاد القمة على مستوى هزيل، سيكون المرادف للفشل بعينه». فهذه القمة ستنعقد في غياب الملوك والرؤساء (باستثناء رئيسي موريتانيا والصومال)، وكذلك في غياب رؤساء حكومات وحتى وزراء خارجية، وذلك في سابقة قلّما شهدتها قمة عربية منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945. وفي وقت أراد لبنان من خلال انعقاد القمة على أراضيه إبراز دوره، جاء مستوى الحضور فيها ليكشف أولاً، مدى هزال الديبلوماسية اللبنانية وفشلها، وثانياً، عدم قدرة الدولة على إقناع اي دولة عربية بحضور فاعل في هذه القمة.
ونقل زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عنه استغرابه لمسلسل اعتذارات الملوك والرؤساء والأمراء العرب، بعدما كانوا أكدوا حضورهم القمة.
وقال هؤلاء الزوار لـ«الجمهورية» انّ في هذه الاعتذارات ما يثير القلق، فالوضع الأمني في لبنان ممسوك على رغم بعض الخروقات التي تركت ردّات فعل سلبية، إلا أنها لا تمس بأمن القمة وحماية الشخصيات التي ستشارك فيها.
ونقل الزوار عن رئيس الجمهورية، الذي تتبّع التحضيرات الجارية للقمة، قوله «انّ لبنان قدّم كل ما طلب منه لتكون قمة مميزة».
وإذ أسف عون لما جرى، أكد أنه «على رغم ما حصل فإنّ القمة ستعقد في بيروت بمَن حضر وفي موعدها»، متمنياً «ان تحقق الأهداف التي رسمت لها».
ابو الغيط
وقال زوار عون لـ«الجمهورية» انّ الأمين العام للجامعة العربية «لم يُخف امام رئيس الجمهورية أسفه الشديد لِما تركه الاعتداء على العلم الليبي من ردّات فعل سلبية»، معتبراً «انه خطأ لا يبرّر بأيّ شكل من الأشكال ونادراً ما حصل ذلك في مثل هذه المناسبات العربية الجامعة، وخصوصاً على مستوى القمة، وربما هو من الأسباب التي أطاحت التحضيرات التي أنجزها لبنان على اكثر من مستوى أمني وتنظيمي وإداري».
مفاجآت
ولكن على رغم مسلسل الاعتذارات، فقد توقفت مراجع ديبلوماسية عربية ولبنانية عند إشارة الأمين العام للجامعة العربية الذي تحدث رداً على سؤال عن مستوى التمثيل العربي في القمة وشكل الحضور، لافتاً الى «انّ شكل الحضور لم نتبيّنه بعد وهو لم يُحسم بعد». داعياً الى ان «ننتظر لنعرف كيف سيكون الحضور».
وكشفت هذه المراجع لـ«الجمهورية» ان «هناك ما يعزز الإعتقاد بحصول مفاجآت في أن يغيّر بعض الرؤساء العرب رأيهم ويقرروا المشاركة في القمة في اللحظات الأخيرة لألف سبب وسبب، ولاسيما الجانب الأمني الذي يتحكّم بحركة البعض منهم».
مسلسل الإعتذارات
وكان لافتاً امس أن تَجدّد مسلسل الإعتذارات العربية عن المشاركة في القمة على مستوى الرؤساء والأمراء العرب، فبعد القرار الذي اتخذه امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امس الأول، فاجأ امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح المراجع المعنية باعتذاره امس في رسالة نقلت عبر سفارة بلاده في بيروت.
لكنها ابلغت الى الجانب اللبناني حجم الوفد الكويتي الكبير الذي سيصل غداً، ويضمّ الى رئيس الحكومة الكويتية، نائب رئيسها وزير الخارجية صباح الصباح، وزير المال نايف الحجرف ومدير الصندوق الوطني للتنمية الكويتية عبد الوهاب البدر.
وكان لافتاً أمس الموقف الذي عبّر عنه السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي، الذي تلقى دعوة من وزير الخارجية جبران باسيل للمشاركة في القمة، عندما قال في تصريح له: «اعتذرتُ عن حضور قمة بيروت كون الجامعة العربية هي المنظمة، وحتى الآن الجامعة في وضع غير صحيح تجاه سوريا».
أسباب الاعتذارات
وعلمت «الجمهورية» انّ اسباب تدحرج سلسلة الاعتذارات عن حضور القمة هي التالية:
1 ـ الدول العربية، ولاسيما منها الخليجية، تعتبر لبنان في المحور السوري ـ الايراني
2 ـ المخاوف من التهديدات الامنية التي صدرت الاسبوع الماضي عن عدد من المسؤولين اللبنانيين.
3 ـ الحوادث التي حصلت حيال الدولة الليبية وإنزال عَلمها.
وذكرت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» انه غداة هذه الحادثة حصلت مشاورات بين عدد من الرؤساء والملوك العرب، وتقرّر في ضوئها عدم حضور القمة.
ويُضاف الى هذه الاسباب، معلومات وردت الى الدول العربية الفاعلة ومفادها أنّ لبنان يسعى الى إقناع الجامعة العربية بإعادة سوريا اليها لكي تدعو الدولة اللبنانية النظام السوري الى حضور القمة.
وأمام مجموع هذه الاسباب السياسية والديبلوماسية التي تدفع الى عقد القمة في لبنان بهذا المستوى الهزيل، من الافضل ان يقدم رئيس الجمهورية على إلغائها، على حدّ قول أحد المراقبين الذي أضاف: «إنّ الحكم اللبناني يحصد اليوم ما زَرعه من تحالفات خارج سياق علاقات لبنان التقليدية مع العالم العربي، إلّا أنّ الأمر الغريب هو أنّ العرب يدّفعون الحكم اللبناني ثَمن دعمه «حزب الله» والدفاع عنه في المحافل العربية، في وقت انّ الحزب وحلفاءه يفشّلون انعقاد القمة في لبنان».
وصول وفود
وكان وصل أمس الى بيروت وفد دولة الامارات العربية المتحدة، وضَم وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري الذي أثنى على «أهمية انعقاد هذه القمة في لبنان»، معتبراً انها «ترسّخ دوره الاقتصادي»، ومشيراً إلى «أنه سيتم عرض ومناقشة أهمية الاقتصاد الرقمي لِما له من أهمية على صعيد التجارة الإلكترونية والبينية بين الدول العربية».
وأكد «أهمية العلاقات اللبنانية - الإمارتية وتميّزها». ورأى «أنّ الجامعة العربية هي بيت كل العرب، ومن الضروري التلاقي ومناقشة كل الأمور».
كذلك وصل ليلاً وفد قطر الذي يضمّ، الى رئيس الحكومة، نائب وزير الخارجية محمد عبد الرحمن آل ثاني، وزير المال علي اسعد العمادي، وزير التجارة والصناعة علي احمد كواري ووزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان سعد الخريفي. كذلك وصلت وفود فلسطين والعراق والسودان.
رسالة باسيل
وعلى بعد ساعات من انعقاد القمة، حصلت «الجمهورية» على مضمون رسالة أعدّها وزير الخارجية جبران باسيل لإرسالها الى الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط، يطلب فيها الدعوة الى اجتماع إستثنائي لمجلس وزراء الخارجية العرب على وجه السرعة من أجل عودة سوريا الى الجامعة العربية، لكنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري رفضَ هذا الطلب ومنعَ باسيل من توجيه الرسالة الى ابو الغيط.
وكان باسيل قد أعدّ في 2 كانون الثاني الجاري كتاباً لإرساله الى أبو الغيط عرضَ فيه لمسار الأزمة في سوريا قائلاً: «اليوم حان الوقت لإصلاح الخطأ، لذلك نطلب من معاليكم الدعوة لاجتماع إستثنائي لمجلس وزراء الخارجية العرب على وجه السرعة من أجل عودة سوريا الى الجامعة العربية ووَقف العمل بقرار تعليق العضوية، ودعوتها الى القمة العربية التنموية التي تستضيفها بيروت يوم 20 كانون الثاني 2019، وذلك استناداً الى الفقرة «ب» من المادة السابعة من النظام الداخلي للجامعة العربية، خصوصاً أنّ هذه الدعوة وهذا الاجتماع ينطويان على:
- عودة سوريا الى الحضن العربي، ووَقف خسارة أن تكون دولة عربية مهمة كسوريا خارج الجامعة العربية.
- إنّ حل الأزمة السورية هو للشعب السوري أولاً وأخيراً، ولا يجوز أن يكون هناك أطر سياسية وديبلوماسية، دولية وإقليمية للبحث في مسألة سوريا في غياب سوريا أو أي دولة عربية أو أي إطار عربي.
- إنّ القمة العربية التنموية المنوي انعقادها، تتزامن مع بدء ورشة الإعمار في سوريا، ولا يجب غياب سوريا عنها كونها الدولة المعنية.
الحريري يتفقد
وعشيّة انعقاد القمة، جالَ الرئيس المكلف سعد الحريري مساء أمس في أرجاء مركز «سي سايد أرينا»، وتفقّد القاعة الرئيسية التي ستعقد فيها القمة والأقسام الملحقة.
وكانت أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، انطلقت صباح امس في فندق «فينيسيا» في جلستها الاولى لمناقشة مشروع برنامج عمل اجتماع اللجنة المعنية بالمتابعة والاعداد للقمة.
ومن قصر بعبدا، عبّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن»إعجابه العميق بالتنظيم اللبناني». وقال: «لننتظر لكي نرى كيف سيكون تمثيل الدول العربية في القمة، ولكن بالتأكيد فإنّ لبنان يستحق جداً كل التكريم لأنه بَذل وهو مستعد للبذل».
وعن غياب الوفد الليبي عن القمة، قال: «لم نتدخّل في هذا الشأن، وآمل ان تنجح القمة لأنّ المسألة لا تتعلّق بلبنان فقط بل بالدول العربية كافة».
تعقيدات إضافية
على الصعيد الحكومي لم يسجّل أي تطور إيجابي يبعث على التفاؤل بحل العقد التي تعوق تأليف الحكومة، في انتظار انتهاء أعمال القمة الاقتصادية العربية.
وكان البارز أمس سحب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يده كليّاً من المبادرة الرئاسية التي كُلّف بها في شأن الحكومة، وأكد من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري انه «لم يعد معنياً بها أبداً لا من قريب ولا من بعيد».
وحضر الملف الحكومي في زيارة مسائية لرئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط الى «بيت الوسط» يرافقه نجله النائب تيمور جنبلاط، في حضور الوزير غطاس خوري، وعرض مع الحريري المستجدات السياسية، ولاسيما منها ما يتعلق بالتأليف.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- صدمة بيروت... قمَّة بلا رؤساء!
- الإعتذارات العربية تتواصل... والقمة الاقتصاديــة على مستوى هزيل
- لقاء بكركي بين مشهدين: إقليمي ومسيحي
- حلفاء لغير لبنان في لبنان
- فرنجية يكرر رفض الثلث المعطل ل"التيار الحر" وباسيل يتحدث عن "طعن بالظهر واستقلاليين وتبعيين "
- «الإنقسام اللبناني» يملأ فراغ القمة بغياب القادة العرب
- جنبلاط: «المذهبي الدرزي» بلا سياسة!
- التسليح الأميركي يثير أزمة في المجلس النيابي
- قمة بلا رؤساء!
- المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تدعو إلى تقديم طلبات للقبول في قائمة المحامين الراغبين في تمثيل المتضررين
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)