- قمة بيروت: العرب تخلّوا عنها ولبنان مسؤول
- خلوات الطوائف وخوافها.. أو أفول "العهد"
- في 2019.. انخفاض أسعار المنازل بأستراليا الأكبر عالميًا
- أستراليا.. نفق "ويست كونيكس" يتسبب في شروخ بالمنازل بدون تعويضات
- أستراليا تسعى إلى إلغاء جنسية ١٨ مواطنا وتحويلهم إلى أشخاص بلا دولة
- المواصلات العامة في أستراليا جحيم لا يطاق
- صدمة بيروت... قمَّة بلا رؤساء!
- الإعتذارات العربية تتواصل... والقمة الاقتصاديــة على مستوى هزيل
- بالمَحاضِر: لماذا يتجاهل لبنان التحذيرات الدولية؟
- كواليس لقاء بكركي: سَمَك بلا حَسَك بين «التيار» و«القوات»
- المجلس الدرزي يَرصّ صفوفه.. ويبايع سياسة جنبلاط
- باسيل لأبو الغيط: أعيدوا سوريا فوراً!
- لقاء بكركي بين مشهدين: إقليمي ومسيحي
- حلفاء لغير لبنان في لبنان
- لماذا لا يصاب الفيل بالسرطان؟ العلم يحل اللغز
- خبراء يوصون بتقليص استهلاك اللحوم وزيادة تناول المكسرات لحماية الكوكب
- أكثر هواتف مبيعا في العالم | شركات كانت في الصدارة واختفت من السوق توب_10
- فرنجية يكرر رفض الثلث المعطل ل"التيار الحر" وباسيل يتحدث عن "طعن بالظهر واستقلاليين وتبعيين "
- «الإنقسام اللبناني» يملأ فراغ القمة بغياب القادة العرب
- جنبلاط: «المذهبي الدرزي» بلا سياسة!
- التسليح الأميركي يثير أزمة في المجلس النيابي
- قمة بلا رؤساء!
- لو كنت ميشال عون
- ديبلوماسية أميركية متجددة مع حلفاء افتراضيين
- المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تدعو إلى تقديم طلبات للقبول في قائمة المحامين الراغبين في تمثيل المتضررين
- الحكومة المصرية تقترض بليون دولار من المصارف
- أبو الغيط: إذا توافقت الدول العربية على دعوة سورية ننفذ فورا
- الحرب ضد النفايات.. طرابلس اللبنانية تقود حملة "الفيحاء تفرز"
- توقعات الأبراج ليوم January 18, 2019
- نيويورك تايمز: قصة الرجل الذي طارد قاسم سليماني
- رشوة جنسية تحدث زلزالا في جهاز القضاء الإسرائيلي
- الثلث المعطل انتصار لمسيحيي لبنان أم احتكار لقرار الطائفة
- «صدمة» في بيروت مع «دومينو» خفْض مستوى التمثيل بالقمة التنموية
- لبنان: استضافة القمة العربية التنموية ستنعكس بالإيجاب على اقتصادنا
- تجاذبات داخلية وخارجية ترخي بظلالها على «قمة بيروت»
- بحثا عن مشروع وطني فلسطيني
- كاميرا ومدينة - لبنان 2
- مُعظم رؤساء وملوك الدول العربية لن يحضروا “القمّة”… و”الصورة مخيبة للآمال”؟
- ميقاتي: للعمل على وقف الخروقات الاسرائيلية للبنان وتطبيق القرارات الدولية
- مقتل طالبة إسرائيلية في أستراليا
- إيران تستغل العقوبات الأميركية لتهجير المهاجرين الأفغان
- "تستمتع لأقصى حد"...السعودية الهاربة تأكل لحم الخنزير لأول مرة وتجلس في المقهى "عارية الساقين"
- نيللي تحتفل بعيدها السبعين
- الحواجب الأكثر جاذبية بنظر الرجال
- أزمة الإسكان إلى تعقيد: لا بيوت للفقراء
- "قنبلة موقوتة" في لبنان.. 15 ألف مبنى مهددة بالسقوط!
- لغط حول أداء بكركي وسيدها وكواليس العلاقة بالفاتيكان
- لبنان: مشاريع قوانين حقوقية عالقة في البرلمان
- الحريري يستجير من غلو الأميركيين بـ"الانتصار" الإيراني
- خالد حمود.. المؤمن المرابطُ، والقاضي النزيهُ، والمحسنُ الصامت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الحريري يستجير من غلو الأميركيين بـ"الانتصار" الإيراني ...الكاتب:
-
المجلس السياسي العوني «الثاني»: إنتظرونا ! ...الكاتب:
-
-
فرنجية لباسيل: تُريد الثلث الضامن لتذبحنا ...الكاتب:
-
-
لقاء بكركي وغاية باسيل: الثلث المعطِّل.. لا ...الكاتب:
-
إستياءٌ أميركي من لبنان: كَذِبتم علينا كثيراً! ...الكاتب:
-
ماذا عن الحكومة.. هل تذكرونها؟ ...الكاتب:
-
برِّي يرجُم «الشيطان».. ببحصتين! ...الكاتب:
-
هل يكتمل لقاء الأقطاب الموارنة اليوم؟ ...الكاتب:
-
الدعم الأميركي مستمرّ «على أن يدعم لبنان ...الكاتب:
-
برقية سرية من واشنطن إلى بيروت: ممنوع ...الكاتب:
-
الصراع على الزعامة السنّيّة في لبنان (6) ...الكاتب:
-
لو يقرأ الراعي ما قاله الحسيني: الطائف ...الكاتب:
-
لمواجهة إيران.. الأميركيون يكررون خطيئتهم في لبنان ...الكاتب:
-
عملية «إستدعاء» مبرمجة لتدخّل الأسد؟ ...الكاتب:
-
عون «متفاجِئ» ببري! ...الكاتب:
-
هيل في بيروت: وجهان متناقضان... عسكري وديبلوماسي ...الكاتب:
-
هكذا سيرد نصرالله على شائعة مرضه ...الكاتب:
-
لقاء بكركي غداً: «مجد الموارنة» سيُعطى لباسيل؟ ...الكاتب:
قمة بيروت: العرب تخلّوا عنها ولبنان مسؤول
لم يكن إحراق عناصر من حركة “امل” العلم الليبي اعتراضا على دعوة ليبيا الى حضور القمة التنموية الاقتصادية، إلا غيضا من فيض المواقف والممارسات التي أسهمت في ضرب القمة وأفرغتها من قيمتها ومن رمزية انعقادها في العاصمة اللبنانية، ومن أي حظوظ متاحة أمام البلاد للإفادة من هذا الملتقى العربي.
فالقمة، رغم طابعها الاقتصادي والتنموي الذي حرصت الجامعة العربية على أن تخصص له محطة توازي بأهميتها القمة العربية في بعدها السياسي، تنعقد في دورتها الرابعة في بيروت بعد ثلاث قمم سابقة انعقدت الاولى في الكويت (2009) ثم في شرم الشيخ (2011) فالرياض (2013)، تحت وطأة ظروف ومعطيات سياسية متسارعة في المنطقة، عنوانها الابرز سوريا وصراع المحاور، معطوفا على ظروف لبنانية استثنائية فرضها التشنج السياسي المحتدم في ظل تعطل تشكيل حكومة جديدة.
لم تكن نصيحة رئيس المجلس نبيه بري لرئيس الجمهورية قبل نحو اسبوع بتأجيل القمة نتيجة هزالة التمثيل وغياب سوريا كافية لدفع الرئيس الى البحث مع الجامعة العربية في حظوظ نجاحها. ذهب بري أبعد عندما تغاضى عن حرق أتباعه العلم الليبي، بما شكل رسالة واضحة للفريق الذي يمثله رئيس المجلس حيال القمة. هو موقف تلقفه القادة العرب الذين ذهبوا أبعد من خلال اعتذارهم عن عدم الحضور والمشاركة في رسالة أكثر وضوحا للقيادات اللبنانية تركز على أمرين: لا استعجال لعودة سوريا الى الجامعة، وبالتالي لا مبرر للهث الداخلي الحاصل وراء دعوتها الى المشاركة ومزايدة القوى المحلية في التسابق على تقديم استدراج عروض لدمشق، منها ما هو تحت عنوان استعادة النفوذ السوري، ومنها ما هو تحت عنوان اعادة اعمار سوريا.
اما الامر الثاني فيندرج تحت عنوان رفض انصياع لبنان لمحور النفوذ الايراني وادواته في الداخل، ودفع قياداته الى حسم خياراتها في هذا الشأن، خصوصا بعدما خرج لبنان في أكثر من مناسبة عن سياسة النأي بالنفس التي كان لها ان تحصنه حيال صراع المحاور القائم في المنطقة، فيما ذهب “حزب الله” الذراع الاقوى لايران بعيدا في تمدده وانخراطه في دول المنطقة، واضعا لبنان في مرتبة الفريق او الطرف، ومخرجا اياه من محيطه العربي الطبيعي.
وما توالي اعتذار القادة العرب، بعد تأكيدهم حضورهم قبل اسبوع تقريبا، إلا رد مباشر على الخيار السياسي الذي أبرزته مواقف العهد من خلال مواقف وزير الخارجية من جهة والحلفاء التقليدين لطهران وسوريا من جهة اخرى. كما هو رد على فشل العهد، الذي رفع سقف الآمال المعقودة على القمة وعلى الاقبال العربي الرفيع المستوى على حضورها، في توفير حاضنة عربية داعمة له.
أما في البعد العربي، فليس الغياب القيادي عن القمة إلا تأكيد لعدم اندفاعهم الى المجيء الى بيروت تحت عنوان قمة تنموية لا تحمل في طياتها الا كل الخلافات السياسية المستفحلة على الجبهة العربية. فأي كلام سينطق به القادة في الجانب التنموي والاقتصادي الذي تحتاج اليه الدول العربية؟ واي توصيات سيخرجون بها، في ظل التشتت او التشرذم العربي الواضح، والفشل في اخراج التوصيات الى نور التنفيذ؟.
لا شك في أن لبنان الذي يستضيف القمة، وقد جهد في تأمين كل مستلزمات نجاحها اللوجستية، قد غاب عنه ان اولوية النجاح تكمن في مكان آخر، وليس في حسن التنظيم فحسب.
وقد أخطأت قياداته عندما فشلت في ان تجعل من القمة قاسما مشتركا يجمعها على تقديم الصورة الافضل للبنان، الصورة التي بدأت تغيب كليا عن الشاشات العربية وعن أذهان قياداتها، فأقحمت القمة في حروبها الداخلية وحسابات زواريبها الضيقة، فاتحة المجال امام تحميلها مسؤولية التعثر والفشل، فيما المسؤولية في الاساس مشتركة بين الداخل والعالم العربي الغائب عن تحمل مسؤوليته تجاه الدول الاشقاء الاكثر ضعفا وهشاشة او حتى تجاه مواجهة التحديات المختلفة في السياسة والامن والاقتصاد والتنمية.
ليس في اعتذارات قادة الدول ما يقدم تبريرا لأسبابها، وهل هي بخلفية حسابات عربية، او بدفع خارجي، ولكن أيا تكن تلك التبريرات، فهي لا تخرج عن ترجمة الواقع المرير الذي سيخرج منه لبنان بعد القمة. فهو، الى حال العزل الذي تعرضت له رئاسته، يمضي نحو مزيد من الفراغ الناجم عن استمرار تعطل تأليف حكومته.
لم يعد السؤال اليوم عن الحكومة ومعد تأليفها، بعدما سقطت كل المواعيد المضروبة، بل السؤال الاجدى عن البلاد ومصيرها المعلق على تسويات لم تنضج ظروفها بعد.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
سابين عويس
محللة سياسية - جريدة النهار البيروتية
- قمة بيروت: العرب تخلّوا عنها ولبنان مسؤول
- أزمة حكومة أم أزمة توريث، تفتح معركة الرئاسة المبكرة؟
- الخزينة الخاوية تهدّد الدولة: لا رواتب حتى آخر السنة؟
- نتائج مالية كارثية في التوجهات والتوقعات.. هل بلغ لبنان حافة الإفلاس؟
- هل حان دور لبنان بالعقوبات؟
- تمسك "حزب الله" بتوزير سنّة ٨ آذار ليس استرضاء لحلفاء بل تثبيتاً للفوز بالانتخابات؟
- جعجع ــ باسيل إلى أين بعد الحكومة؟
- .. وماذا لو اعتذر الحريري؟
- قطبة مخفيّة في رفض عون الصيغة الحكومية؟
- السنيورة القَلِق على الطائف: لسنا تكتلاً سنياً وحماية الدستور واجب كل اللبنانيين
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)