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فرعية طرابلس: طمأنينة جمالي ليست بمحلها؟
أقلّ من شهرٍ يفصل عاصمة الشمال عن الانتخابات الفرعيّة، في 14 نيسان 2019، على المقعد السّني الخامس، الذي شغر بقرار المجلس الدستوري قبول الطعن بنيابة ديما جمالي. اللعب على وتر "الوقت المحشور"، هو سمة استحقاق لم تتهيأ مؤشرات "معركته" بعد. العارف في مدينة طرابلس وواقع شارعها، يدرك أنّ هذا الاستحقاق في مكان، والناس في مكانٍ آخر. وربما، يسجل 14 نيسان، أدنى نسبة اقتراع في تاريخ المدينة، إلا إذا ما حصل طارئ ما، قد يستدعي استنفار المرشحين وقواعدهم الشعبية "النائمة" على همومها ومعاناتها المعشيّة.
التسويق واتفاقات
المصالحة المباغتة
كلّ التوافقات الآنف ذكرها، تندرج ضمن مسارٍ طبيعي ومتوقع لمرحلة ما بعد انتخابات أيار 2018، باستثناء التوافق بين الحريري وريفي، لا سيما أنّ الأخير كان يشكل خطرًا فعليًا على جمالي، منذ تلويحه بنيّة الترشح لتحويل المناسبة معركة انتخابية في إطار تحديد الأحجام. وبعد أن ولّت شعارات الأحجام بين ليلةٍ وضحاها، يبقى السؤال المطروح اليوم، والذي لا يزال قيد نقاشٍ طرابلسي، هو: ماذا حقق أشرف ريفي من مكاسب وماذا خسر بمصالحته مع الحريري؟
المرشحون الآخرون في وجه جمالي، من بينهم ابن شقيق النائب محمد كبارة سامر كبارة ورامي شراقية والصحافي عمر السيد، لم يتقدموا حتّى الآن بطلبات ترشيحهم رسميًا إلى وزارة الداخليّة. ورغم اهتمام الناس بهم، لكن، واحدة من نقاط ضعفهم الأساسية، هو أنّه غير ضليعين بقيادة آلية تشغيل الماكينات الانتخابيّة، في وجه جمالي، التي تحظى باصطفاف القوى السياسية والأجهزة الأمنية من خلفها.
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سيدني - استراليا
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