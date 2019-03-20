فرعية طرابلس: طمأنينة جمالي ليست بمحلها؟

أقلّ من شهرٍ يفصل عاصمة الشمال عن الانتخابات الفرعيّة، في 14 نيسان 2019، على المقعد السّني الخامس، الذي شغر بقرار المجلس الدستوري قبول الطعن بنيابة ديما جمالي. اللعب على وتر "الوقت المحشور"، هو سمة استحقاق لم تتهيأ مؤشرات "معركته" بعد. العارف في مدينة طرابلس وواقع شارعها، يدرك أنّ هذا الاستحقاق في مكان، والناس في مكانٍ آخر. وربما، يسجل 14 نيسان، أدنى نسبة اقتراع في تاريخ المدينة، إلا إذا ما حصل طارئ ما، قد يستدعي استنفار المرشحين وقواعدهم الشعبية "النائمة" على همومها ومعاناتها المعشيّة.



التسويق واتفاقات

قد يُخيّل للمرء العابر في طرابلس، بدءًا من بوابتها الجنوبيّة، أنّه في إمارةٍ زرقاء صرف، كسحت باقي "ألوان" المدينة وأطيافها. ثمّة سعيٌ واضحٌ لوصم المدينة بهذه الهويّة، وأنّها مدينة "المستقبل" و"أمينه"، تحت شعار "رصّ الصف" وتوحيد "البيت السّني الداخلي". لكنّ هذا الرصّ والتوحيد، لم يُترجما توازنًا في الحضور "الصوري" للقوى السنّية المحتالفة حديثًا. "المستقبل" في المُقدمة والكلّ نأى بنفسه أو جُنّد أو اعتكف، خدمة لمصلحته ومصلحة مرشحته. اليافطات والصور تتمدد، مع كثيرٍ من الشعارات الموهومة، كأن هذا المقعد النيابي قادرٌ على تبديل توازنات البلد وقلبها. "الحقّ رح يرجع لصحابو"، أكثر الشعارات المنتشرة لليافطات المرفقة بصور جمالي، التي تجول ليلًا نهارًا في المدينة، إمّا مع فريقها أو برفقة أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري.





صعوبة التسويق الشعبي لجمالي، وتعثّره الكبير، تداركه "المستقبل" مع رئيس الحكومة سعد الحريري، وجهود الرئيس فؤاد السنيورة، بتعزيز أوراق سياسية وإبرام اتفاقاتٍ في وقتٍ سياسي خدمهم في عملية الإقناع، بغية تحصين جبهة "الدفاع" السّني ضدّ عملية هجوم تحمل شعار "محاربة الفساد". التفاهم مع الرئيس نجيب ميقاتي، لا يزال قائمًا من اللحظات الأولى التي تلت تكليف الحريري تشكيل الحكومة. التحالف مع الوزير السابق محمد الصفدي، الذي كرّس ماكينته الانتخابية خدمة لـ"المستقبل" مستمرّ منذ انتخابات أيار2018، وصولًا إلى ردّ الحريري الجميل بتوزير عقيلته فيوليت الصفدي في الحكومة. تطويع النائب محمد كبارة، بعدوله عن تقديم استقالته لترشيح نجله كريم، تمّ بنجاح. إعادة فتح القنوات مع "الجماعة الإسلامية"، وإنّ خرجت من انتخابات أيار بهزيمةٍ مدويّة، استُكمل مساءً في زيارة جمالي إلى مركز الجماعة، ولقاء قيادتها لتلقي الدعم. استرجاع ريفي إلى حضن المستقبل، عبر مصالحته مع الحريري في دارة السنيورة مقابل امتناعه عن الترشح، كرّسه باستقبال "حافل" لجمالي قبل يومين، في مكتبه تحت شعار "استكمال المسيرة ومواجهة التحديات".



المصالحة المباغتة

كلّ التوافقات الآنف ذكرها، تندرج ضمن مسارٍ طبيعي ومتوقع لمرحلة ما بعد انتخابات أيار 2018، باستثناء التوافق بين الحريري وريفي، لا سيما أنّ الأخير كان يشكل خطرًا فعليًا على جمالي، منذ تلويحه بنيّة الترشح لتحويل المناسبة معركة انتخابية في إطار تحديد الأحجام. وبعد أن ولّت شعارات الأحجام بين ليلةٍ وضحاها، يبقى السؤال المطروح اليوم، والذي لا يزال قيد نقاشٍ طرابلسي، هو: ماذا حقق أشرف ريفي من مكاسب وماذا خسر بمصالحته مع الحريري؟

في الواقع، بعد أسبوعٍ على مضي المصالحة "المباغتة" لجمهور ريفي أكثر من جمهور الحريري، والتي لم يكن نمط إخراجها كافيًا لتبرير خصومة السنوات السابقة، ثمّة ما يؤشر أنّ ريفي قد يكون هو الحلقة الأضعف في هذه المصالحة. فهو الذي سبق أن خرج من عباءة الحريري وقرر مخاصمته، ثمّ عاد بشروط خصمه. جمهور ريفي "ما قبل المصالحة"، والذي لا يزال مستاءً من عدم مشاركة زعيمه في استحقاقٍ كان متأهبًا له، لا يمانع من سعي اللواء إلى حماية "مصالحه" بظهرٍ يحميه في السلطة، لكن يعتقد أنّه كان يستطيع أن يعقد المصالحة بشروطٍ أفضل لصالحه، وليست على حسابه في هذا الشكل، لا سيما أنّه كان يضع تبديل "المستقبل"لجمالي بمرشحٍ آخر، شرط أساسي لسحب ترشحه.





رسائل تحذيرية

المرشحون الآخرون في وجه جمالي، من بينهم ابن شقيق النائب محمد كبارة سامر كبارة ورامي شراقية والصحافي عمر السيد، لم يتقدموا حتّى الآن بطلبات ترشيحهم رسميًا إلى وزارة الداخليّة. ورغم اهتمام الناس بهم، لكن، واحدة من نقاط ضعفهم الأساسية، هو أنّه غير ضليعين بقيادة آلية تشغيل الماكينات الانتخابيّة، في وجه جمالي، التي تحظى باصطفاف القوى السياسية والأجهزة الأمنية من خلفها.





بعض المعطيات تحكي عن مفاجآت تُخبئها الأيام المقبلة، وقد تشكل قلبًا لموازين المعادلة الفرعية في انتخابات وطرابلس، وتزعزع بالتالي اطمئنان جمالي. لكن ذلك رهن التكهنات فقط حتّى الآن. اللافت في طرابلس، هو الانتشار الكثيف لصور النائب محمد كبارة تجمعه مع الرئيس الحريري ونجله كريم. كأنّها رسائل تحذيرية لطموحات ابن العمّ. وسامر كبارة، الذي يعمل كخلية نحلٍ مع فريقه في طرابلس، استعدادًا لمعركته التي تحمل شعار "لا للتزكية"، يؤكد لـ"المدن" أنّه ماضٍ في ترشحه، رغم الضغوطات السياسية الكبيرة التي يتعرض لها، ومن الأجهزة الأمنيّة أيضًا، وفقه. فـ"لا تراجع عن ترشحي رغم كلّ الضغوطات، لا سيما مع التجاوب الشعبي الكبير، وماضٍ في المعركة حتّى النهاية".





أمّا "تيار الكرامة"، الذي يرأسه النائب فيصل كرامي، وبعد أن شاعت أجواء من حوله عن امتعاضه الكبير من معركة انتخابية لم تعد متوازنة، وبعد أن أُبرمت فيها اتفاقات مصلحية لضرب مرشحه، صاحب الطعن بهذا المقعد، طه ناجي، يبدو أنّه لم يحسم خياره بعد. وتشير أوساطه لـ"المدن" أنه بعد أن جرى التداول حول مضي ناجي نحو الاعتكاف عن المعركة، ثمّة إعادة خلط جديد للأوراق. وناجي لا يزال في صدد دراسة وضعه، ولم يبلغ كرامي قراره النهائي بعد، بانتظار الأيام المقبلة، التي تتزامن مع إقفال باب تقديم الترشيحات إلى الداخلية. وفي حال لم يترشح ناجي، هناك خياران أمام "الكرامة": إمّا المقاطعة، وإما دعم أحد المرشحين، في وجه الحملات التي تسوقها جبهة جمالي ضدّه.