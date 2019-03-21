بالفيديو: لحظة انهيار جزءٍ من مبنى في النبعة

ذكرت غرفة التحكم المروري أن الطريق من الصالومي باتجاه النبعة مقفولة بسبب انهيار جزئي لمبنى في المحلة، وتم تحويل السير الى الطرقات الفرعية.

ونشرت الغرفة صوراً للانهيار الذي حصل في المبنى.

وأوضح رئيس بلدية برج حمود لصوت لبنان 100.5 أنه فور تبلّغها بتشققات في المبنى عمدت الى اخلائه اليوم قبل ان ينهار جزء من واجهته.

وفي مقابلة أخرى مع صوت لبنان 93.3، ذكر ان المهندسين يكشفون على المبنى حاليا بحضور القائمقام والبلدية تتابع الأمر لاتخاذ التدابير اللازمة، مضيفا: "المبنى مؤلف من 4 طبقات في كلّ منها 4 شقق وفي الطابق الأرض 4 محال تجارية وجزء من الواجهة الأمامية هو الذي انهار".

انهيار جزء من مبنى سكني في سن الفيل - النبعة.

الله يحمي العالم. pic.twitter.com/NhABcxFmbY — melhem karam (@MelhemKaram) 21 March 2019