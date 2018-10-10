يعقوبيان تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى فرض إلزامية فرز النفايات في المصدر

تقدمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى فرض وتفعيل إلزامية فرز النفايات في المصدر.

ونص اقتراح القانون على الغاء المادتين 20 و 21 من القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة)، والاستعاضة عنهما بمادتين جديدتين. كما نص على تعديل المادتين 31 و36 لتصبح الأخيرة تنص على عقاب كل من يُخالِف أحكام هذا القانون.

وحثت يعقوبيان المجلس النيابي على تحمل مسؤولياته، وقالت: "قبل ان تغرق الشوارع بالنفايات وتفرضوا علينا المحارق سارعوا الى إقرار قانون فرض الفرز في المصدر، فهو الخطوة الاولى لأي معالجة صحيحة لمشكلة النفايات". وشددت على "وجوب أن يكون الزاميا لضمان تطبيقه".