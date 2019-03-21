- توافق لبناني على المواجهة بموقف موحد و بومبيو: حزب الله يشكّل تهديداً للاستقرار في الشرق الأوسط
- تَهَيُّب في بيروت لمحادثات بومبيو ... عاصِفة وتمرّ
- إيران واتفاق الجزائر
- ترامب يحسم امره ويضع اردوغان امام خيارين صعبين صعبة.. اما صواريخ “اس 400” او طائرات “اف 35” الحربية الامريكية… فايهما يختار؟ وهل دخل شهر العسل التركي الأمريكي أيامه الأخيرة؟ وما هي “الخطة B” المتاحة لأنقرة ورئيسها؟
- فلسطينيو لبنان بين معاناة اللجوء وخفايا "صفقة القرن"
- المبادرة الروسية تتعثّر..والنظام لا يرغب بعودة النازحين!
- يعقوبيان تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى فرض إلزامية فرز النفايات في المصدر
- بالفيديو: لحظة انهيار جزءٍ من مبنى في النبعة
- ما لا تعرفه عن إيرينا "شيخ الإسلام": أصولها المسلمة منعتها من دخول أمريكا، وانتقلت من حقول روسيا إلى عالم الأزياء
- علماء يكتشفون خطرا قاتلا للشاي الساخن
- بالفيديو... موجة عاتية تطيح بفتاة أثناء التقاطها لصورة على الشاطئ
- "نظام الملالي" لن يتفاوض إلّا مع رئيس أميركي ديموقراطي!
- الحكومة تبدأ المقاربات الكبرى لـ"سيدر" بالكهرباء
- ما بعد الاشتباك: إختبارات صعبة.. "سيدر" ينتظر.. وتباينات حول الكهرباء
- الأعجوبة اللبنانية: السعودية ترسل السيّاحة وإيران تصدِّر الصواريخ!
- خطة «القوات»: هكذا نستعيد «التيار»!
- ما الذي يرغب بومبيو سماعه في لبنان؟
- عون سيواجه بومبيو بالمثل
- زواج ماروني في انتظار حكم المحكمة الدولية
- فرعية طرابلس: لا تزكية والمستقبل يواجه تحدّيات حقيقية
- طه ناجي يستحصل على إخراج قيد.. هل يخوض الانتخابات الفرعية؟
- البوسنة.. ذوو الضحايا يرحبون بسجن "كاراجيتش" مدى الحياة
- توظيف «مكافحة الفساد» في التعيينات يُدخل الحكومة في اشتباك سياسي
- تكاليف الوفود الرسمية تثير شكوكاً حول جدية التقشف
- تسوية مصالح بين ”الوطني الحر” و”المستقبل”
- الأسد وإيران في أزمة ثقة مع روسيا
- بريطانيا تجمع الأدلة حول هجمات النظام السوري بالسلاح الكيماوي
- مادورو يتهم ترامب بسرقة 5 مليارات دولار من فنزويلا لإنتاج الأدوية
- الخلاف حول النازحين: انقسام لا تمايز
- تعويم خطّة الكهرباء: تمديد التواريخ ومعالجة الهدر بمضاعفة التعرفة!
- «الكهرباء» على طاولة مجلس الوزراء: اقتراحات مفتوحة للمعامل المؤقتة
- عباس إبراهيم: مع عودة طوعية غير مرتبطة بالحلّ السياسي
- واشنطن وحلفاؤها: 1559 البداية... وانفراط 14 آذار النهاية
- حزب الله: بومبيو آتٍ للتحريض علينا... بلا قفازات
- بومبيو في تل أبيب: دعم نتنياهو والائتلاف الإقليمي ضد إيران
- مواجهة واضحة مع عون وحزب الله
- بومبيو إلى لبنان: قليل من التهويل وتسوية نفطية عاجلة
- بدون تعليق
- عون: لم يعد لدينا القدرة على تحمّل النزوح والدول المشاركة في الحرب على سورية تريد تحميلنا النتائج
- النائب قيصر المعلوف: تهديدات باسيل بإسقاط الحكومة تمثيلية سمجة
- الباغوز: العالم يشهد على موت مولوده… فمن سيخلفه؟
- زِيارتان ستُحدّدان عُنوان المرحلة القادمة: الأُولى لبومبيو والثّانية للجِنرال الروسيّ شويغو ورسالته السريّة للأسد.. هل اقتربت المُواجهة العسكريّة؟ وكيف سيكون خِيار محور المُقاومة: الموت جُوعًا أو في جبهات القِتال؟ وهل منع الصّادرات النفطيّة الإيرانيّة كُلِّيًّا بالتزامٍ إقليميٍّ أو قصفٍ إسرائيليٍّ سيكون نُقطة الصّفر؟
- توقعات الأبراج ليوم March 21, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم March 21, 2019
- بالفيديو.. 2000 سيارة فاخرة تغرق في "بحر الظلمات"
- أستراليا: الحكومة تلمح إلى إعلان تخفيضات في عدد المهاجرين وتوجيه المهرة منهم بعيدا عن المدن الكبرى
- أستراليا: موريسون يمنح أماكن العبادة 55 مليون دولار منحا أمنية
- أستراليا: المشردون يزدادون والحكومات تفشل في التخفيف من أزمتهم
- وزيرة العدل الإسرائيلية تتعطر بـ"الفاشية"
- سد النهضة.. تحذير دولي من "العواقب" ومقترح لحل الأزمة
-
الأعجوبة اللبنانية: السعودية ترسل السيّاحة وإيران تصدِّر ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
هل يُسلِّم بشّار الأسد ملفّ لبنان إلى ...الكاتب:
-
الحريري- باسيل: أزمة جوهرية أو زوبعة في ...الكاتب:
-
ما طلبه «المانحون» قد يُفجِّر الحكومة! ...الكاتب:
-
بومبيو في بيروت: رسائــل «واضحة وقاسية» ...الكاتب:
-
عون لـ«شركاء التسوية»: «بدكُن تروقوا شوي..» ...الكاتب:
-
ملاكمة... لا تُسقِط الحكومة! ...الكاتب:
-
شقير يورّط كريدية: القضاء متهم ...الكاتب:
-
حزب الله يبدأ تنفيذ مخطط ”تطهير” مناطقه ...الكاتب:
-
باسيل يضغط على الحريري بـ”سلاح عوني”: قرار ...الكاتب:
-
بالتفاصيل: أكبر فضيحة في تاريخ القضاء اللبناني ...الكاتب:
-
اشتباك الحريري - باسيل... مسرحيّة ...الكاتب:
-
"فخامة" الوزير جبران باسيل: النوم بسرير العدو ...الكاتب:
المبادرة الروسية تتعثّر..والنظام لا يرغب بعودة النازحين!
تتوالى فصول الخلاف على ملف النازحين السوريين بين الفرقاء اللبنانيين وتنعكس على العلاقة مع الجهات الدولية المعنية بها بسبب تضارب التوجهات الداخلية في التعاطي مع هدف إعادتهم إلى سورية، حيث تسعى هذه الجهات إلى تلمس طريقة إعادة من يمكن إعادتهم، لكن وفقا للمعيار الذي تردده كلازمة عندما تتطرق إلى هذه المسألة، بتكرار إشارتها إلى التزام القوانين الدولية. والمعني بذلك أن تتم العودة بلا إكراه وضمان أمنهم وحريتهم وكرامة العيش في سورية، وعدم تعرضهم لضغوط أمنية أو قمع أو لمصادرة أملاكهم وحقوقهم.
لكن الخلاف اللبناني الداخلي يؤدي إلى خطوات عشوائية في بعض المناطق طبقا لانتماءاتها السياسية ولدرجة الحساسية السياسية والاجتماعية التي تتراوح حدتها بين منطقة وأخرى، ولمدى المنافسة التي يتعرض لها اللبنانيون سواء في العمالة أو في الأعمال الصغيرة التي يزاولها السوريون المنتشرون في المناطق كافة.
وفي الحالتين يبقى لبنان خاضعا للضغوط الناجمة عن حجم النزوح، ما يفاقم أزمته الاقتصادية، ويزيد التوتر السياسي الداخلي، خصوصا أن الحملات المتبادلة بين وجهة نظر تستعجل إعادتهم، وأخرى تربط الأمر بتسهيلات المجتمع الدولي لها وبتمويلها، تداخلت مع مسألة خلافية أخرى هي العلاقة مع النظام السوري.
الخلاف اللبناني والتعايش مع النازحين
وتقول مصادر سياسية معنية بالملف لـ "الحياة" إن إصرار فريق "التيار الوطني الحر" وقوى 8 آذار على علاقة حكومية لبنانية سورية، مقابل اكتفاء الفرقاء الآخرين ("المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي") بالعلاقة القائمة حالياً عبر سفيري البلدين وعن طريق التفويض الرسمي للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بالتواصل مع دمشق، جعل مسألة العلاقة مع النظام تتقدم على تسليم كل الفرقاء بوجوب تأمين العودة، وبالتالي على البحث بسبل تنفيذ خطة للعودة التدريجية.
ويشدد مصدر وزاري لـ "الحياة" على أن الحد الأدنى من التفكير الواقعي يؤكد أنه لا يمكن للبنان أن يعيد زهاء مليون ونصف المليون نازح ضمن فترة قصيرة، لأن الأمر يرتبط بالوضعين الميداني والسياسي في سورية، وبالمجتمع الدولي الذي يفترض أن يمول ذلك، وأن على القوى التي تريد تسريع العودة الكف عن جعل هذا الملف خلافيا يلهي الدولة عن الهدف الحقيقي، لأن استمرار التخبط بين رأيين، يشل قدرة الدولة على التحرك نحو هذا الهدف.
ويشير المصدر الوزاري نفسه إلى أن من الخطوات العشوائية التي تتخذ قيام بلدات وقرى بتفكيك مخيمات للنازحين، مستعينة بقوى أمنية محلية، بحيث ينتقل هؤلاء النازحين إلى مناطق أخرى، فلا تعلم الدولة اللبنانية وأجهزتها وجهتهم وفي أي مناطق باتوا، حتى تتمكن من متابعة وضعهم، لا سيما على الصعيد الأمني.
وتشير إلى أن هذا الأمر حصل في منطقة البترون في الأيام القليلة الماضية، وتحديداً في بلدة كبا، على أن يتم إخلاء نازحين يقطنون في 3 بلدات بترونية أخرى نهاية هذا الأسبوع أيضاً، لأن المواطنين اللبنانيين في هذه القرى يشكون من وجودهم. ويعتقد المصدر الوزاري أنه إذا كان مفهوما أن أهالي هذه القرى لم يعودوا قادرين على احتمال النزوح، فإن انتقال النازحين من دون تأمين أماكن بديلة لهم يخلق مشكلة أخرى حول الوجهة التي سلكوها، وهذا يزيد من فوضى انتشارهم الذي حصل في البلد منذ بداية تهجيرهم، نتيجة عدم تنظيم وجودهم في أماكن محصورة، ما فاقم أضرار عشوائية هذا الانتشار على الصعد كافة.
وتقول مصادر رسمية لـ "الحياة" إن لبنان محكوم بالتعايش مع الأزمة عبر خفض الأضرار، لأن ظروف العودة صعبة على رغم التطورات الميدانية في سورية. وتستند هذه المصادر إلى تقارير ديبلوماسية عن أنه حتى المبادرة الروسية لإعادة النازحين تعثرت وانخفضت اندفاعتها، ليس فقط بسبب التعقيدات التي تواجه الحل السياسي للأزمة، والذي كان يجب أن يشهد تقدما بعد سيطرة قوات النظام السوري على مناطق واسعة بسبب القوات الروسية والإيرانية و"حزب الله"، بل أيضا بفعل تدهور الوضعين الاقتصادي والمعيشي والأمني في هذه المناطق.
وتشير المصادر نفسها ل"الحياة" إلى أن النظام السوري لا يرغب بعودة النازحين لأنه غير قادر على استيعاب حاجاتهم الأساسية إذا عادوا ولأن لا إمكانية لديه لتأمين ظروف العيش بالحد الأدنى لهم.
العفو العام
وتتحدث هذه التقارير عن أن حتى الجانب الروسي بات يأخذ جملة عوامل بالاعتبار لا بد من معالجتها لضمان نجاح العودة كالآتي:
1- الحاجة إلى إصدار عفو عام جديد عن المتخلفين عن الخدمة العسكرية، لتشجيع الشباب على الالتحاق بقراهم وبلداتهم، لأن العفو العام السابق الذي صدر عن النظام شمل الذي انشقوا عن الجيش والتحقوا ب"الجيش السوري الحر" في شكل رئيسي، ولم يشمل الذي تخلفوا عن الخدمة العسكرية الإلزامية.
والعفو العام إذا صدر لا يشجع فقط النازحين إلى لبنان والأردن وتركيا على العودة، بل يدفع رجال الأعمال الذي غادروا سورية إلى إعادة ممارسة أعمالهم واستثمار أموالهم فيها ما يحسن الأوضاع الاقتصادية.
حتى الترميم
2- أن ترميم المنازل المتضررة في عدد من المناطق التي لم يصيبها الدمار الكلي يحتاج إلى مساعدات مالية حتى لو كانت تكاليفها منخفضة قياساً إلى المناطق المدمرة كلياً أو جزئياً. وهذا يتطلب إقبال المجتمع الدولي على تخصيص مبالغ. وتشير المعلومات في هذا الصدد إلى أن المسؤولين الروس حاولوا إقناع الدول الغربية وخصوصاً أوروبا، حين اشترطت الأخيرة حلاً سياسياً يستند إلى القرار الدولي الرقم 2254 قبل تمويل إعادة الإعمار التي تواكب خطتها لإعادة النازحين، بأن ليس المطلوب الآن البدء في إعادة الإعمار، بقدر ما أن الحاجة هي إلى مساعدات سقفها منخفض من أجل الترميم، إلا أن الدول الأوروبية الرئيسة، مثل ألمانيا وفرنسا رأت أن إعادة النازحين من دون ضمانات الحل السياسي قد تؤدي إلى عمليات قتل جديدة من الموالين للنظام ضد العائدين والمعارضين.
3- أن الأزمة المعيشية في سورية تشمل صعوبة تأمين المياه، الكهرباء، والوقود، حتى في المناطق التي يسيطر عليها النظام ويقطنها موالون له، ويضاف إليها في حال عودة جزء من النازحين مشكلة المسكن والمدارس.
وتشير المصادر إلى أن التقارير الديبلوماسية الواردة إلى بيروت، فضلاً عما ينقله زوار العاصمة السورية من اللبنانيين وما بثه بعض وسائل الإعلام، تتحدث عن تظاهرات يشهدها بعض المناطق احتجاجاً على غياب الحجات الرئيسة، إضافة إلى التظاهرات التي شهدتها مناطق مثل درعا احتجاجاً على إعادة تمثال حافظ الأسد فيها.
ولاتخفي هذه التقارير أن موسكو باتت تأخذ كل ذلك في الحسبان، لأن إنجازات العام الماضي العسكرية انقلبت إلى صعوبات اقتصادية كبرى تضاف إلى التعقيدات السياسية الناجمة عن اختلاف الحسابات تارة بين إيران والجانب السوري، وأخرى بينها وبين روسيا.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
- بالصور.. عارضة الازياء الاسرائيلية أورلي فاينرمان آخر عشيقة لسيف الإسلام القذافي
- عباس إبراهيم: مع عودة طوعية غير مرتبطة بالحلّ السياسي
- واشنطن وحلفاؤها: 1559 البداية... وانفراط 14 آذار النهاية
- حزب الله: بومبيو آتٍ للتحريض علينا... بلا قفازات
- ما لا تعرفه عن إيرينا "شيخ الإسلام": أصولها المسلمة منعتها من دخول أمريكا، وانتقلت من حقول روسيا إلى عالم الأزياء
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- توافق لبناني على المواجهة بموقف موحد و بومبيو: حزب الله يشكّل تهديداً للاستقرار في الشرق الأوسط
- تَهَيُّب في بيروت لمحادثات بومبيو ... عاصِفة وتمرّ
- فلسطينيو لبنان بين معاناة اللجوء وخفايا "صفقة القرن"
- المبادرة الروسية تتعثّر..والنظام لا يرغب بعودة النازحين!
- يعقوبيان تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى فرض إلزامية فرز النفايات في المصدر
- بالفيديو: لحظة انهيار جزءٍ من مبنى في النبعة
- الحكومة تبدأ المقاربات الكبرى لـ"سيدر" بالكهرباء
- ما بعد الاشتباك: إختبارات صعبة.. "سيدر" ينتظر.. وتباينات حول الكهرباء
- الأعجوبة اللبنانية: السعودية ترسل السيّاحة وإيران تصدِّر الصواريخ!
- ما الذي يرغب بومبيو سماعه في لبنان؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)