- 80 % من النازحين السوريين في لبنان يريدون العودة إلى بلدهم
- بومبيو في بيروت على صفيح ساخن
- بومبيو للتصدّي لـ"الحزب".. والمرّ يُحذِّر الجميع من سقوط الهيكل
- مفاجأة جديدة من غبش... درباس: المحكمة مش مسرح!
- واشنطن تريد لبنان قاعدة لنفوذها في الشرق
- الخلافات الدرزية "أصعب" من قداس دير القمر
- ما هو الـ"New Deal" الذي يتأبطه بومبيو؟
- زيارة بومبيو: نجدةُ الحليف!
- المصالحة أنجزت في 2001... ونقطة على السطر
- عون: العلاقات مع سوريا مطبّعة وسنشارك في إعادة إعمارها
- تيار الستقبل يعتمد سياسة ″التقية″ في طرابلس!
- نيوزيلندا.. تأبين شعبي ورسمي لضحايا مذبحة المسجدين وبث أذان وصلاة الجمعة
- حرب الجبناء على الشجعان
- حقيبة الزائر الأميركي: عقوبات جديدة وتهديدات إسرائيلية للحكومة!
- عون: لا مانع من زيارة دمشق
- رياض سلامة يقول للمصارف ما لا يقوله لرئيس الجمهورية
- توقعات الأبراج ليوم March 22, 2019
- توافق لبناني على المواجهة بموقف موحد و بومبيو: حزب الله يشكّل تهديداً للاستقرار في الشرق الأوسط
- تَهَيُّب في بيروت لمحادثات بومبيو ... عاصِفة وتمرّ
- إيران واتفاق الجزائر
- ترامب يحسم امره ويضع اردوغان امام خيارين صعبين صعبة.. اما صواريخ “اس 400” او طائرات “اف 35” الحربية الامريكية… فايهما يختار؟ وهل دخل شهر العسل التركي الأمريكي أيامه الأخيرة؟ وما هي “الخطة B” المتاحة لأنقرة ورئيسها؟
- فلسطينيو لبنان بين معاناة اللجوء وخفايا "صفقة القرن"
- المبادرة الروسية تتعثّر..والنظام لا يرغب بعودة النازحين!
- يعقوبيان تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى فرض إلزامية فرز النفايات في المصدر
- بالفيديو: لحظة انهيار جزءٍ من مبنى في النبعة
- ما لا تعرفه عن إيرينا "شيخ الإسلام": أصولها المسلمة منعتها من دخول أمريكا، وانتقلت من حقول روسيا إلى عالم الأزياء
- علماء يكتشفون خطرا قاتلا للشاي الساخن
- بالفيديو... موجة عاتية تطيح بفتاة أثناء التقاطها لصورة على الشاطئ
- "نظام الملالي" لن يتفاوض إلّا مع رئيس أميركي ديموقراطي!
- الحكومة تبدأ المقاربات الكبرى لـ"سيدر" بالكهرباء
- ما بعد الاشتباك: إختبارات صعبة.. "سيدر" ينتظر.. وتباينات حول الكهرباء
- الأعجوبة اللبنانية: السعودية ترسل السيّاحة وإيران تصدِّر الصواريخ!
- خطة «القوات»: هكذا نستعيد «التيار»!
- ما الذي يرغب بومبيو سماعه في لبنان؟
- عون سيواجه بومبيو بالمثل
- زواج ماروني في انتظار حكم المحكمة الدولية
- فرعية طرابلس: لا تزكية والمستقبل يواجه تحدّيات حقيقية
- طه ناجي يستحصل على إخراج قيد.. هل يخوض الانتخابات الفرعية؟
- البوسنة.. ذوو الضحايا يرحبون بسجن "كاراجيتش" مدى الحياة
- توظيف «مكافحة الفساد» في التعيينات يُدخل الحكومة في اشتباك سياسي
- تكاليف الوفود الرسمية تثير شكوكاً حول جدية التقشف
- تسوية مصالح بين ”الوطني الحر” و”المستقبل”
- الأسد وإيران في أزمة ثقة مع روسيا
- بريطانيا تجمع الأدلة حول هجمات النظام السوري بالسلاح الكيماوي
- مادورو يتهم ترامب بسرقة 5 مليارات دولار من فنزويلا لإنتاج الأدوية
- الخلاف حول النازحين: انقسام لا تمايز
- تعويم خطّة الكهرباء: تمديد التواريخ ومعالجة الهدر بمضاعفة التعرفة!
- «الكهرباء» على طاولة مجلس الوزراء: اقتراحات مفتوحة للمعامل المؤقتة
- عباس إبراهيم: مع عودة طوعية غير مرتبطة بالحلّ السياسي
- واشنطن وحلفاؤها: 1559 البداية... وانفراط 14 آذار النهاية
-
-
-
-
-
-
الأعجوبة اللبنانية: السعودية ترسل السيّاحة وإيران تصدِّر ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
هل هناك 11 وزيراً لباسيل؟ ...الكاتب:
-
هل بدأت الضغوط على الحريري؟ ...الكاتب:
-
جنبلاط يفكّ الحصار ...الكاتب:
-
الحكومة تخطّت مطب التعيينات.. فهــل من مفاجآت؟ ...الكاتب:
-
جولة مع جعجع في التعيينات والنازحين.. وقبلة ...الكاتب:
-
الفساد الصغير بديلاً عن الفساد الكبير ...الكاتب:
-
عودة فاقعة إلى تسعينيات المحاصصة ...الكاتب:
-
لبنان: ملحمة “مكافحة الفساد” بعد ملحمتي التحرير ...الكاتب:
-
هل يُسلِّم بشّار الأسد ملفّ لبنان إلى ...الكاتب:
-
الحريري- باسيل: أزمة جوهرية أو زوبعة في ...الكاتب:
-
ما طلبه «المانحون» قد يُفجِّر الحكومة! ...الكاتب:
-
بومبيو في بيروت: رسائــل «واضحة وقاسية» ...الكاتب:
-
عون لـ«شركاء التسوية»: «بدكُن تروقوا شوي..» ...الكاتب:
-
ملاكمة... لا تُسقِط الحكومة! ...الكاتب:
-
شقير يورّط كريدية: القضاء متهم ...الكاتب:
واشنطن تريد لبنان قاعدة لنفوذها في الشرق
في زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للبنان، هناك مسألتان أساسيّتان قيد البحث: نفوذ «حزب الله» والتنقيب على النفط والغاز. وبين المسألتين، هناك هدف مشترك تعمل له واشنطن: إبعاد لبنان عن السيطرة الإيرانية وتأثيرات روسيا، وتعميق الحضور الأميركي في لبنان سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً.
هناك خريطة نفوذ جديدة بدأت ترتسم في سوريا. ومعها سترتسم خريطة نفوذ جديدة للقوى الدولية والإقليمية على مستوى الشرق الأوسط ككل. وعلى الأرجح، عندما تتمّ صياغة التسوية السياسية في سوريا، وتبدأ مرحلة إعادة الإعمار وعودة النازحين، سيتمّ إنتاج تسوية أيضاً في الملف الفلسطيني.
فزيارة بومبيو لإسرائيل تحمل مغزى خاصاً هذه المرّة، خصوصاً مع رمزية نقل السفارة إلى القدس وزيارات محتملة للجولان والحدود مع لبنان، في ظل اهتزازات داخلية تشهدها غزّة وتحضيرات للانتخابات التشريعية الإسرائيلية.
يقول المطلعون: «إذا تمكّن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، من العودة إلى الحكم قوياً بعد الانتخابات، كما يتوقع، فمن المحتمل أن يجري تحريك ملف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية حول المراحل المقبلة من التسوية، برعاية أميركية، ومباركة القوى العربية الوازنة. ولذلك، هناك حراك أميركي مُكثَّف في اتجاه المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
وعندما تتحرك المفاوضات، سيكون الضغط على إيران قد بلغ الذروة، بهدف تعطيل دورها الإقليمي ومنعها من «خردقة» التسوية من خلال حلفائها، سواء في غزة أو عبر الجولان أو الحدود مع لبنان. وسيكون الإيرانيون أمام أحد خيارين:
1- أن يصرّوا على التصعيد وبلوغ المواجهة التي من المرجّح أن تتَّخذ وجوهاً سياسية واقتصادية، لا عسكرية. وهذا الأمر له أكلافه الباهظة عليهم، في ظل الحصار الدولي والأزمة الاقتصادية المتنامية في الداخل.
2- أن يقرِّروا التنازل والخروج من اللعبة بما يتوافر لهم من مكاسب، عبر صفقة يعقدونها مع واشنطن.
وهناك مَن يعتقد أنّ الإدارة الأميركية ستواصل تجييش القوى الدولية والإقليمية حتى إجبار إيران على التراجع وعقد الصفقة. وهذا السلوك يُعبِّر عن شخصية الرئيس دونالد ترامب المعروف عنه أنه بارع في إجبار خصمه على عقد الصفقة بعد وصوله إلى أدنى درجات الضعف. وترامب يُصوِّر نفسه، في كتابه «فن الصفقة»، بأنه «محترِف صفقات».
سيكون الموقف الروسي هو الدافع الأقوى إلى رضوخ إيران للصفقة. فالروس يريدون أن تكون الورقة السورية لهم، لا لإيران. وهم مستعدون للمقايضات في هذا الشأن، مع الولايات المتحدة أو تركيا أو إسرائيل. كما أنهم يبحثون عن مصالحهم، خصوصاً في لبنان والعراق ومصر ودول الخليج.
لكنّ الروس، في الوقت عينه، لا يريدون التخلّي عن إيران، ولا يمكنهم الاستغناء عن دورها ومهماتها. وهم يفضِّلون إشراكها في التسويات وإعطاءها جوائز الترضية لعدم إغضابها، ولكي تبقى لهم الحليف الدائم.
والطريقة التي يعتمدها الرئيس فلاديمير بوتين تقوم على الآتي: لن تنعزل إيران تماماً عن حلفائها في الشرق الأوسط، على رغم من الضغوط الأميركية. وهي مضطرة إلى الاستعانة بموسكو لتقوية مواقعها، وأحياناً ستنسحب تاركةً لها رعاية هؤلاء الحلفاء، خوفاً من سقوطهم تحت وطأة الضربات الأميركية.
ومن أبرز الأمثلة أنّ الإيرانيين اضطروا إلى التسليم بأنّ الدور الأساسي في دمشق هو لموسكو وليس لهم، لأنّ الروس هم الذين يوفَّرون الصمود الحقيقي للأسد حالياً، ضمن توازنات توافقوا عليها مع تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة. وأما النفوذ الإيراني في سوريا، فالمعطيات المقبلة هي التي ستتكفَّل بتحديده، فيما الأميركيون كرَّسوا نفوذاً وازناً لهم في الشرق والشمال.
ومن هذه الزاوية، يجدر النظر إلى الدور الذي يضطلع به لبنان في الاستراتيجية الأميركية. ووفق المتابعين، إنّ هدف واشنطن هو الاحتفاظ بلبنان ليكون قاعدةً أساسية لحضورها الاستراتيجي في الشرق الأوسط. ولذلك، هي تضغط عليه اليوم لعزله عن دائرة النفوذ الإيراني والطموحات الروسية، وتُسلِّف لبنان دعماً على مختلف المستويات:
1- دعم الجيش اللبناني والتنسيق معه أمنياً، ومع المؤسسات الأمنية.
2- دعم القطاعات المالية اللبنانية، ولا سيما منها القطاع المصرفي.
3- الدعم الاقتصادي.
4- توفير التغطية السياسية للبنان في المحافل الدولية.
5- رعاية التسويات التي توفِّر الاستقرار الداخلي.
6- الحؤول دون تعرّضه لخضّات أو اعتداءات حدودية.
لكن لبنان بقي دائماً يدفع ثمن استفادته من الحضانة الأميركية، حتى في المرحلة التي كان فيها السوريون يديرون كل شيء داخلياً. والثمن هو عدم خروج لبنان من واشنطن... لا إلى طهران ولا إلى موسكو ولا إلى الأوروبيين. فلكل من هؤلاء حصَّته. وأما الرعاية الأساسية فتبقى أميركية. والحجم الذي قرَّرت واشنطن إعطاءَه للمبنى الجديد لسفارتها في عوكر له دلالاته المستقبلية. ومن هنا يمكن إدراك الرغبة الأميركية في إبعاد إيران عن القرار اللبناني، وضبط حدود التقارب بين لبنان وروسيا عشية زيارة الرئيس ميشال عون لموسكو.
وعموماً يبدو لبنان «منضبطاً» تحت السقف الأميركي. وهو عاجز عن «الإفلات» تحت طائلة اهتزاز استقراره المالي والعسكري والسياسي والاقتصادي. ويكفي تحريك الدعاوى القضائية المقامة في نيويورك على مصارف لبنانية لإحداث زلزال في لبنان.
ويعتقد البعض أنّ دوران لبنان في الفلك الأميركي يأسره ويحرمه من قدرات أخرى قد يتيحها الانفتاح على قوى دولية أخرى، ولا سيما منها موسكو. لكن أخرين يعتبرون أنّ الرضى الأميركي الدائم يوفِّر للبنان ضمان استقرار داخلي وخارجي.
وهكذا، فإنّ الذكاء اللبناني يكمن في براعة الاستفادة من طاقات مزيد من القوى الدولية والإقليمية، من دون استفزاز الولايات المتحدة. وفي تحويل هذا التهافت على لبنان نقطة قوة لا نزاعاً مدمِّراً. لكن هذا الذكاء يحتاج إلى أن تكون في السلطة مرجعيات تتَّصف بالحكمة وعدم الارتهان للقوى الخارجية. وهذا أمرٌ يحتاج إلى كثير من النقاش.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
طوني عيسى
كاتب صحفي لبناني
- واشنطن تريد لبنان قاعدة لنفوذها في الشرق
- هل هناك 11 وزيراً لباسيل؟
- «حزب الله» يصوِّب على عهد رفيق الحريري؟
- مخادعةٌ لبنانيةٌ حول النازحين... تنتهي بـ«التعايـش»!
- هل اقترب تفاوض الترسيم بين لبنان وإسرائيل؟
- موسكو «تُشارِطنا»: ندعمُكم إذا شرّعتم لنا الأبواب!
- هل فرمَل الأميركيون إندفاع عون نحو بوتين؟
- ساترفيلد: لا تنجرفوا مع «حزب الله» وإيران!
- هل يسحب الفرنسيون أيديهم من "سيدر" "بتهذيب"؟
- «الحزب» يطلب دعم «التيار» ضد «المـــستقبل»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)