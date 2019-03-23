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هدوء انتخابي طرابلسي حذر… وأسماء جديدة تعتزم الترشّح
يخترق الهدوء المسيطر على جبهة طرابلس الانتخابية ذبذبات أسماء جديدة تعتزم الترشّح. ويبدو لافتاً أن الشخصيات التي قد تخوض المعركة الفرعية في وجه مرشحة “تيار المستقبل” ديما جمالي والمرشّح المستقلّ سامر كبّارة، هي أسماء غير حزبية وغير سياسية، وهي إذاً غير مرتبطة بمحور سياسي خصم. وتبدو بعض الأسماء المطروحة في التداول مفاجئة لناحية أنها قد لا تمتلك مؤهلات مادية أو شعبية لخوض الاستحقاق، ما يدفع مواكبين طرابلسيين إلى الجزم بأن ثمة أسماء تُرمى لمجرّد التداول بها، ما يعني أن اعتزام ترشحها قد يكون غير جدّي. وفي المقابل، ثمة أسماء جدية كانت قد خاضت الاستحقاق في أيار 2018. وعلمت “النهار” في السياق، أن أبرز الأسماء الجدية التي قد تنضم إلى الثنائية المتنافسة (جمالي وكبارة) تشمل اسم يحيى المولود.
فتتداول مصادر مواكبة لتطورات الميدان الطرابلسي اسم مولود – ناشط في “حزب سبعة” – في طليعة الجديين الذين يعتزمون الترشح. ويُعرف عن مولود بأنه يهوى خوض الاستحقاقات الانتخابية، وهو يحظى بدعم من “حزب سبعة” ودوافعه الداخلية حاضرة. وحصد مولود في انتخابات أيار 2018 ما يقارب 1000 صوت.
وإذا كان مولود من الأسماء الأكثر جدية في بورصة التراشيح، فإن اسم فوزي الفرّي ينضم أيضاً إلى معادلة الشخصيات المعتزمة الترشّح. والفرّي شخصية مستقلة، مقرّبة سابقاً من اللواء أشرف ريفي. ويُعرف عنه بأنه من ناشطي قوى الرابع عشر من آذار سابقاً، وهو مؤيّد للحالة الاعتراضية التي كان قد شكّلها ريفي في وجه “#تيار_المستقبل”، قبل المصالحة التي جمعت الأخير مع الرئيس سعد الحريري في دارة الرئيس فؤاد السنيورة. ويتداول اسم عمر السيّد (صحافي) أيضاً في بورصة الأسماء المعتزمة الترشح، لكنّ المواكبين يؤكّدون أن الأخير قد لا يكون جدياً في طرحه الذي يقتصر على دردشة في جلسة مع الأصدقاء. وبذلك يكون مولود الإسم الأكثر قابلية للانضمام إلى المعركة الانتخابية، ليشكّ “ترويكا” إلى جانب جمالي وكبارة.
الهدوء مسيطر على جبهة سنّة 8 آذار. لا حركة أو مواقف جازمة، لكن المواكبين يستقرئون هموداً وعدم نيّة في ترشيح طه ناجي، خصوصاً بعد قرار ريفي الذي كسر اندفاعة المتحمسين. وتتوقّع أوساط قيادية في “تيار المستقبل” توجّه سنّة 8 آذار نحو دعم أحد المرشحين المنافسين لجمالي معنوياً، في محاولة لتسجيل رقم في وجه المرشحة الأوفر حظّاً. وما ينطبق على سنّة 8 آذار، ينطبق أيضاً على النائب السابق مصباح الأحدب لناحية الهدوء التام وعدم الإعلان عن أي موقف إزاء الاستحقاق الفرعي.
يواكب “تيار المستقبل” المستجدات الانتخابية بجدية. وهو على علمٍ بالأسماء الجديدة التي تعتزم الترشح. وتلفت أوساطه إلى أن الماكينة الانتخابية حاضرة للمعركة. وإذا استطاع “التيار الأزرق” حشد 60% من المقترعين الذين خاضوا المعركة لمصلحته في أيار 2018، فإنه تالياً سيكسب الاستحقاق. وتؤكد الأوساط الجدية المعتمدة من قبله تأمين هذه النسبة بسهولة.
المشهد الطرابلسي هادئ من منظار الأوساط المستقبلية، فلا تنافس فعلياً على الأرض حتى الساعة أو حماسة ملحوظة. ويمكن إسقاط مصطلح “البرودة المسيطرة” على أجواء المدينة عموماً، وتلك مسألة طبيعية في ظلّ معركة فرعية لا تعطي الزخم نفسه الذي تضفيه الانتخابات الأساسية.
لن تتخيّلوا كيف عايد والدته في عيد الأم!
أما المصالحة التي جمعت الرئيس سعد الحريري واللواء أشرف ريفي، فلها وقعها أيضاً على الشارع الطرابلسي. المعطيات التي تنقلها مصادر ريفي تشير إلى ترحيب واسع من قبل مؤيّدي “الجنرال” للخطوة التي أخذها على عاتقه الرئيس فؤاد السنيورة، بصرف النظر عن الاستحقاق الفرعي. فالمصالحة أكبر وأشمل وأبعد من مجرّد مقعد نيابي. ويتولّى ريفي في هذا السياق، شرح الموقف لقلّة من المناصرين المعترضين الذين كانوا ينتظرون إعلان ترشحه في 14 شباط، على قاعدة قطع الطريق أمام مرشح 8 آذار. وإذا كان ثمة من شخصيات مؤيدة لريفي تعتزم الترشح، فإن هذا القرار شخصي وحقّ طبيعي، فلا أحد يمنع أحداً من الترشح أو يملي على أحدٍ رأياً. وتقارب أوساط ريفي المعركة الانتخابية المرتقبة من منطلق أنه ليس مرشَّحاً ومرشِّحاً، لكنه دعا مناصريه إلى المشاركة في الاستحقاق والتصويت لمصلحة جمالي انطلاقاً من المصالحة ومن العناوين العريضة التي وضعها على إثر مؤتمره الصحافي.
ويُطرح السؤال عن فرص الشخصيات المستقلّة في تحقيق الفوز. الإجابة المؤكّدة هي أن الفرص شبه مستحيلة، في ظلّ فوز شبه محسوم لمرشحة “المستقبل”. ويبقى الهدف الرئيسي في تحقيق أرقام قد تساهم في تعويم اسم المرشّح وصورته.
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