ميقاتي التقى احمد الحريري وجمالي: أعطينا كلمتنا ونحن عندها

أكدّ الرئيس نجيب ميقاتي بعد لقائه الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري والدكتورة ديما جمالي في دارته في طرابلس، أنه "أعطينا كلمة لرئيس الحكومة سعد الحريري بشأن انتخابات طرابلس ونحن عند كلمتنا".

بدوره، قال أحمد الحريري بعد اللقاء: "سررنا بلقاء دولة الرئيس ميقاتي ونشكره على كل الدعم بالنسبة للانتخابات في طرابلس وسنكمل المسيرة في مركب واحد".