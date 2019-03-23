- خطة الكهرباء: وداعاً للبواخر
- لهذه الأسباب «أُجبِرَ» باســيل على البقاء في الحكومة!
- لبنان أمام خيارات مستحيلة؟
- ماذا بعد زيارة بومبيو؟ وكيف سيتصرّف لبنان؟
- فرعية طرابلس: ″المستقبل″ يواجه المرشّح الشبح
- المستقبل يلاقي العزم في طرابلس.. تكريس الثنائية السياسية
- عربيّتان في الكونغرس الأميركي: رشيدة طليب وإلهان عمر
- بومبيو يهدّد لبنان: النازحون لن يعودوا
- هجوم دبلوماسي أميركي في لبنان: إخراج إيران وفكفكة حزب الله
- سلامة يضغط على الحكومة... لمصلحة المصارف: وزير المال يعلّق الإنفاق!
- السعودية وحزب الله: الاستيعاب أم المواجهة؟
- فضيحة الفساد القضائي: استدعاء سبعة قضاة إلى التفتيش وملاحقة محاميَين
- هل يتجدّد خطف الأجانب في بيروت؟
- مولر يسلم تقريره عن التدخل الروسي ومطالب بالكونغرس لكشف فحواه
- اشتباك بروتوكولي مع بومبيو يمهد لتصعيد خطير
- بومبيو: على اللبنانيين إما العيش بحرية أو الالتحاق بإيران
- لا تزكية في الانتخابات الفرعية في طرابلس
- توقعات الأبراج ليوم March 23, 2019
- هدوء انتخابي طرابلسي حذر… وأسماء جديدة تعتزم الترشّح
- ترامب "يهدي" الجولان السوري إلى نتنياهو... ورفض عربي وعالمي
- ميقاتي التقى احمد الحريري وجمالي: أعطينا كلمتنا ونحن عندها
- خطة ندى البستاني للكهرباء: زيادة البواخر ورفع التعرفة
- بالفيديو: مرمريس - جزيرة كليوباترا تركيا 2018
- بالفيديو: كييف - أوكرانيا 2018
- نيوزيلندا.. رئيسة الوزراء تتعرض لتهديد بالقتل
- كارثة دجلة.. منع موكب الرئيس ودهس اثنين من أهالي الضحايا
- صورة تفطر القلوب.. أطفال عبارة دجلة جثث هامدة
- بالفيديو: لحظات غرق عبارة الموصل وانقلابها فوق الركاب
- ظاهرة الزواج العرفيّ تنتشر بين طلاب الجامعات التونسية
- خصوم صدام ما كانوا ليظفروا به لولا أميركا
- الأسد يرفض عودة النازحين ولبنان يتربّح من وجودهم
- استقالة موظفة مسلمة من "سكاي نيوز أستراليا": سئمت التحريض
- بين «سيزر» السوري و«سيدر» اللبناني
- 80 % من النازحين السوريين في لبنان يريدون العودة إلى بلدهم
- بومبيو في بيروت على صفيح ساخن
- بومبيو للتصدّي لـ"الحزب".. والمرّ يُحذِّر الجميع من سقوط الهيكل
- مفاجأة جديدة من غبش... درباس: المحكمة مش مسرح!
- واشنطن تريد لبنان قاعدة لنفوذها في الشرق
- الخلافات الدرزية "أصعب" من قداس دير القمر
- ما هو الـ"New Deal" الذي يتأبطه بومبيو؟
- زيارة بومبيو: نجدةُ الحليف!
- المصالحة أنجزت في 2001... ونقطة على السطر
- عون: العلاقات مع سوريا مطبّعة وسنشارك في إعادة إعمارها
- تيار الستقبل يعتمد سياسة ″التقية″ في طرابلس!
- نيوزيلندا.. تأبين شعبي ورسمي لضحايا مذبحة المسجدين وبث أذان وصلاة الجمعة
- حرب الجبناء على الشجعان
- حقيبة الزائر الأميركي: عقوبات جديدة وتهديدات إسرائيلية للحكومة!
- عون: لا مانع من زيارة دمشق
- رياض سلامة يقول للمصارف ما لا يقوله لرئيس الجمهورية
- توقعات الأبراج ليوم March 22, 2019
-
خطة الكهرباء: وداعاً للبواخر ...الكاتب:
-
لهذه الأسباب «أُجبِرَ» باســيل على البقاء في ...الكاتب:
-
لبنان أمام خيارات مستحيلة؟ ...الكاتب:
-
ماذا بعد زيارة بومبيو؟ وكيف سيتصرّف لبنان؟ ...الكاتب:
-
السعودية وحزب الله: الاستيعاب أم المواجهة؟ ...الكاتب:
-
هل يتجدّد خطف الأجانب في بيروت؟ ...الكاتب:
-
اشتباك بروتوكولي مع بومبيو يمهد لتصعيد خطير ...الكاتب:
-
الأسد يرفض عودة النازحين ولبنان يتربّح من ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الأعجوبة اللبنانية: السعودية ترسل السيّاحة وإيران تصدِّر ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
تسوية مصالح بين ”الوطني الحر” و”المستقبل” ...الكاتب:
-
عباس إبراهيم: مع عودة طوعية غير مرتبطة ...الكاتب:
-
واشنطن وحلفاؤها: 1559 البداية... وانفراط 14 آذار ...الكاتب:
-
حزب الله: بومبيو آتٍ للتحريض علينا... بلا ...الكاتب:
-
هل هناك 11 وزيراً لباسيل؟ ...الكاتب:
-
هل بدأت الضغوط على الحريري؟ ...الكاتب:
-
جنبلاط يفكّ الحصار ...الكاتب:
-
الحكومة تخطّت مطب التعيينات.. فهــل من مفاجآت؟ ...الكاتب:
-
جولة مع جعجع في التعيينات والنازحين.. وقبلة ...الكاتب:
-
الفساد الصغير بديلاً عن الفساد الكبير ...الكاتب:
-
عودة فاقعة إلى تسعينيات المحاصصة ...الكاتب:
المستقبل يلاقي العزم في طرابلس.. تكريس الثنائية السياسية
شكل اللقاء الذي عُقد في دارة الرئيس نجيب ميقاتي في ميناء طرابلس يوم أمس، بين قيادات وكوادر تياريّ “العزم” و”المستقبل” الذي تقدمه الأمين العام أحمد الحريري ترافقه المرشحة للانتخابات الفرعية في طرابلس ديما جمالي، تكريسا للثنائية السياسية على مستوى الطائفة والوطن، وللتعاون والتنسيق بين التيارين، بعد التوافق الذي حصل بين الرئيس ميقاتي والرئيس سعد الحريري على طيّ صفحة الانتخابات النيابية الماضية وفتح صفحة جديدة قائمة على أسس ومبادئ وطنية ثابتة، وتحمل عنوان: “مصلحة وإنماء وخدمة طرابلس وأهلها”.
بدا واضحا من خلال اللقاء الموسع، والوفد الذي رافق أحمد الحريري والمرشحة جمالي الى دارة ميقاتي أن الرئيس سعد الحريري يسعى بكل جدية الى تعزيز علاقته بشريكه القوي على الساحة السنية، والى الحفاظ على دعمه الذي شكل مظلة أمان له خلال تشكيله الحكومة، ويشكل اليوم سندا لمسيرته في مواجهة التحديات لا سيما تلك المتعلقة بالصلاحيات وحضور وهيبة موقع رئاسة الحكومة، فضلا عن إدراك الحريري أنه يحتاج الى دعم ميقاتي في الانتخابات الفرعية في طرابلس لضمان فوز مرشحته ديما جمالي.
في المقابل، جاءت خطوة ميقاتي وحرصه على حضور قيادات وكوادر تياره اللقاء مع وفد المستقبل، لتؤكد أن تيار العزم الذي يتمدد إنطلاقا من طرابلس الى مساحة الوطن، منفتح على التلاقي مع كل الأطراف وفقا لثوابته الوطنية ومبادئه الوسطية، وهو مستعد للتعاون مع كل من يريد مصلحة طرابلس وأهلها.
كثيرة هي الدلالات التي حملتها زيارة وفد المستقبل برئاسة أحمد الحريري الى دارة الرئيس ميقاتي ومن أبرزها:
أولا: هي المرة الأولى التي يزور فيها أحمد الحريري دارة الرئيس ميقاتي ويتحدث منها للاعلام عن “طرابلس المحظوظة بوجوده فيها”، شاكرا له “مواقفه الصلبة في الدفاع عن الرئيس الحريري”، وذلك بعدما كان الأمين العام للتيار الأزرق يشكل رأس الحربة في خوض معارك المستقبل ضد ميقاتي، فجاءت مواقف أحمد الحريري أمس لتجبّ كل ما قبلها.
ثانيا: الاعتذار غير المباشر عن كل الاساءات التي صدرت عن بعض مرشحي المستقبل بحق الرئيس ميقاتي خلال الانتخابات الماضية، وذلك عبر وجود الزميل جورج بكاسيني (المرشح عن المقعد الماروني في طرابلس) في عداد الوفد المستقبلي، ما يؤكد نية الرئيس الحريري بأن يكون مستقبل العلاقة مع ميقاتي خاليا من أية شوائب أو رواسب سياسية يمكن في أي وقت أو من خلال أي دس سياسي أن تؤثر على متانة هذه العلاقة بينهما.
ثالثا: تمني تيار المستقبل على الرئيس نجيب ميقاتي بوصفه زعيم طرابلس الأول والشريك على مستوى الطائفة والوطن بدعم مرشحته ديما جمالي في الانتخابات الفرعية، خصوصا أن المستقبل يدرك تماما بأن الصعوبات التي يواجهها في تسويق جمالي لا يمكن أن تذلل إلا بدعم ميقاتي، الذي تعاطى مع المسألة بـ”رقيّ سياسي” وأكد باقتضاب ومن دون تلميحات أو تسميات بأنه أعطى كلمة للرئيس الحريري و”نحن عند كلمتنا”.
يمكن القول إن الرئيس ميقاتي كان منسجما مع نفسه منذ اللحظة الأولى التي صدر فيها قرار المجلس الدستوري بابطال نيابة ديما جمالي، حيث لم يناور أو يجامل أو يعتمد مبدأ الابتزاز، بل طلب الى تيار العزم أن يكون بجهوزية تامة للانتخابات الفرعية، ثم أكد “أنه والرئيس الحريري في هذه الانتخابات في مركب واحد”.
وبالرغم من إعتراض ميقاتي الضمني على تسرع الحريري في إعادة ترشيح جمالي، والذي يتطابق مع آراء كثير من الطرابلسيين، حرص على تجاوز هذا الأمر بعدما شرح الحريري له ظروف وحيثيات إتخاذه هذا القرار، وذلك إنطلاقا من قناعة ميقاتي بأن الانتخابات الفرعية لن تؤثر على المشهد السياسي ولن تبدل من موازين القوى، وأن المهمة الأساسية التي يتطلع الى تنفيذها لجهة إنماء طرابلس وتنفيذ المشاريع الملحة فيها، تبقى أسمى وأهم من معركة فرعية من شأنها أن تعمق الشرخ وتضاعف من الصراعات التي أثبتت التجارب والوقائع أنها لا يمكن أن تأتي بانماء أو بفرص عمل، معتبرا أن المعركة الحقيقية اليوم هي في تأمين مصالح طرابلس، وما دون ذلك كله تفاصيل.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
- بالصور.. عارضة الازياء الاسرائيلية أورلي فاينرمان آخر عشيقة لسيف الإسلام القذافي
- ما لا تعرفه عن إيرينا "شيخ الإسلام": أصولها المسلمة منعتها من دخول أمريكا، وانتقلت من حقول روسيا إلى عالم الأزياء
- عربيّتان في الكونغرس الأميركي: رشيدة طليب وإلهان عمر
- ميقاتي التقى احمد الحريري وجمالي: أعطينا كلمتنا ونحن عندها
- اشتباك بروتوكولي مع بومبيو يمهد لتصعيد خطير
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
غسان ريفي
رئيس تحرير جريدة سفير الشمال الالكترونية
- المستقبل يلاقي العزم في طرابلس.. تكريس الثنائية السياسية
- طه ناجي يستحصل على إخراج قيد.. هل يخوض الانتخابات الفرعية؟
- لماذا يعاقب وزير الاقتصاد موظفي معرض رشيد كرامي الدولي؟
- هل ما حصل بين الحريري وباسيل كان مجرد مسرحية سياسية؟
- إنتخابات طرابلس: ″المستقبل″ أمام ثلاث مهمات خوفا من المفاجآت
- ماذا أعطى الحريري لـ ريفي.. وماذا أخذ منه؟
- الحريري وريفي.. يلاقيان رغبة ميقاتي
- القصة الكاملة لمصالحة الحريري وريفي.. 3 دقائق تنهي خصومة 3 سنوات
- بعد ترشّح ريفي.. هل يستبدل الحريري ديما جمالي بأحد الصقور؟
- ميقاتي يقود معركة طرابلس.. الانماء أولا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)