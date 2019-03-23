لبنان

طرابلس والشمال مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | فرعية طرابلس: ″المستقبل″ يواجه المرشّح الشبح
المصنفة ايضاً في: لبنان, طرابلس والشمال

فرعية طرابلس: ″المستقبل″ يواجه المرشّح الشبح

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: سفير الشمال - عبد الكافي الصمد
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 136
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
فرعية طرابلس: ″المستقبل″ يواجه المرشّح الشبح

يتعامل “تيار المستقبل” مع الإنتخابات الفرعية في طرابلس التي ستجري في 14 نيسان المقبل على أنها إنتخابات حقيقية وحاسمة ومصيرية له، وليست مجرد إستحقاق إنتخابي ثانوي، ولهذه الغاية يبدو التيار الأزرق مستنفراً على كل الصعد، ويبذل أقصى الجهود التحضيرية الممكنة من أجل نجاح مرشحته ديما جمالي.

 

هذا الإستنفار في صفوف “تيار المستقبل” في طرابلس يظهر في أكثر من مكان، فبالإضافة إلى النفير الذي دقته منسقية التيار في طرابلس بين أعضائها ومناصريها، فهي استعانت لهذه الغاية بمنسقيات التيار في بقية الأقضية الشمالية طلباً لمساعدتهم في الأعمال اللوجستية التي تتعلق بحملة جمالي الإنتخابية، إحساساً منها بدقة الإستحقاق الإنتخابي وأهميته.

 

أحد مظاهر هذا الإستنفار، الإقامة شبه الدائمة للأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري في طرابلس، وإشرافه بشكل مباشر على الحملة الإنتخابية لجمالي، ورعايته شخصياً المهرجانات والجولات الإنتخابية لجمالي في الأحياء والمناطق، ولقاءاتها مع حلفاء التيار من السياسيين والفاعليات والمفاتيح الإنتخابية.

 

هذا الإستنفار ينتظر أن يبلغ ذروته مع زيارة منتظرة لرئيس الحكومة وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري إلى طرابلس، بدأت التحضيرات اللوجستية لها، ولكن موعدها ما يزال مجهولاً، إلا أن مصادر في “تيار المستقبل” أكدت أن زيارة الحريري إلى طرابلس ستكون في آخر أسبوع يسبق الإنتخابات، موضحة أن زيارته “هدفها شدّ العصب المستقبلي، وحثّ جمهور التيار على المشاركة بكثافة، وأن يعتبروها إنتخابات تعني سعد الحريري شخصياً”.

 

قلق “تيار المستقبل” من إنتخابات فرعية تبدو في الظاهر وكأن نتيجتها مضمونة له، وهي في جيبه، لا يخفف منه التحالفات التي أبرمها مع قوى سياسية أخرى دعماً لجمالي، من الرئيس نجيب ميقاتي والنائب السابق محمد الصفدي والجماعة الإسلامية فضلاً عن التحاق الوزير السابق أشرف ريفي بركب تيار المستقبل بعد تصالحه مع الحريري، لأن هؤلاء الحلفاء بنظر المستقبليين “غير مضطرين الى أن يدفعوا أموالاً ويجهزوا ماكيناتهم الإنتخابية دعماً لجمالي، لأن الإنتخابات لا تعنيهم مباشرة، وجمالي ليست مرشحتهم، وهذا “أمر منطقي نتفهمه، لأننا نعتبر أنه يكفينا عدم ترشيحهم أحد من قبلهم، أو وقوفهم ضدنا ودعمهم مرشحاً آخر”.

 

غير أن ما يقلق “تيار المستقبل” ويدفعهم إلى الإستنفار، حسب مصادرهم، ليس ترشح مسؤول جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال طه ناجي، منافسهم الرئيسي الذي قدّم طعناً أمام المجلس الدستوري الذي أبطل نيابة جمالي، فهو “على الأغلب لن يترشح”، وفق قولهم، إنما “القلق نابع من دعم فريق 8 آذار وحلفائه مرشحاً مغموراً غير معلن من بين المرشحين الآخرين في وجه جمالي، وحتى هذا المرشح قد لا يعرف هو أن هذا الفريق يدعمه، ما يجعلنا نبدو وكأننا نواجه في الإنتخابات الفرعية مرشحاً شبحاً!”.

المصدر: سفير الشمال - عبد الكافي الصمد

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)